Desaparece turista en las Bahamas tras caer por la borda durante un paseo en lancha con su esposo

Una mujer estadounidense fue arrastrada mar adentro en las Bahamas después de caer por la borda durante un paseo nocturno en bote con su esposo.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, cayó al agua mientras la pareja se dirigía de Hope Town a Elbow Cay el sábado, según informó la Real Fuerza Policial de las Bahamas en un comunicado emitido ese mismo día.

La policía indicó que el esposo de la mujer les informó que ella tenía las llaves de la embarcación de 2,4 metros de eslora cuando cayó al agua, lo que provocó que el motor se apagara y lo obligó a remar hasta llegar a la costa en la madrugada del domingo.

“La perdió de vista”, señala la policía en el comunicado. “Luego remó con la embarcación hasta la costa”.

La pareja había partido en la lancha de fondo rígido desde Hope Town alrededor de las 7:30 p. m., y la mujer cayó al agua durante el trayecto de 4 kilómetros hacia Elbow Cay.

open image in gallery La tasa de ahogamientos por cada 100.000 habitantes en las Bahamas es seis veces mayor que en Estados Unidos ( Anthony Devlin/Getty Images para MSC World Ameri )

Según la policía, unas fuertes corrientes arrastraron a la mujer mar adentro.

Después de que la mujer cayera por la borda, su esposo logró remar hasta el astillero Marsh Harbour Boat Yard. Al llegar allí, alrededor de las 4 de la madrugada, le contó lo sucedido a una persona, quien a su vez alertó a la policía.

La policía de la isla de Ábaco informó que inició una investigación, mientras la Fuerza de Defensa Real de las Bahamas y el Cuerpo de Bomberos y Rescate de Hope Town peinan la zona. La Embajada de Estados Unidos en Nassau y el FBI no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene un aviso vigente de nivel 2 para las Bahamas, y los funcionarios instan a los estadounidenses a “ejercer mayor precaución” cuando se encuentren en la zona debido a preocupaciones relacionadas con la delincuencia, las armas, la navegación y la seguridad en las playas.

open image in gallery El Departamento de Estado de EE. UU. insta a los turistas estadounidenses a “actuar con precaución” en las Bahamas ( Getty Images/iStockphoto )

“La navegación no está bien regulada” y “se han producido lesiones”, advierte la alerta.

Sin embargo, la “gran mayoría de los delitos” se producen en las islas de Freeport y Nassau, según el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero del Departamento de Estado.

El ahogamiento es la segunda causa principal de muerte accidental en las Bahamas, apenas superada por los accidentes de tráfico, según la organización de educación acuática Swim Tayka. La tasa de ahogamientos por cada 100.000 habitantes en las Bahamas es seis veces mayor que en Estados Unidos.

En 2022, 17 migrantes murieron cerca de las Bahamas después de que la embarcación en la que viajaban volcara mientras se dirigía hacia Florida.