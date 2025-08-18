Dos pasajeros de un crucero se ahogaron con pocas horas de diferencia en la nueva isla privada de Carnival en las Bahamas

Aunque Carnival Cruise Line lleva menos de un mes operando su nueva isla privada en las Bahamas, ya se reportaron dos muertes por ahogamiento.

Los hechos ocurrieron el viernes en Celebration Key, la isla exclusiva de la naviera, donde dos turistas estadounidenses, ambos mayores de 70 años, perdieron la vida en incidentes separados.

Según una publicación en Facebook de la Policía Real de las Bahamas, las víctimas fueron un hombre de 79 años y una mujer de 74, quienes viajaban en cruceros distintos.

Testigos informaron a los socorristas que el hombre estaba practicando esnórquel cuando quedó inconsciente. Un guardavidas lo sacó del agua y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró sobrevivir.

De manera similar, la mujer perdió el conocimiento mientras nadaba en una piscina. Aunque un guardavidas la asistió, también falleció.

Cayo Celebration, de Carnival Cruise Lines, en las Bahamas. Dos turistas estadounidenses —un hombre de 79 años y una mujer de 74— murieron mientras visitaban la isla en incidentes no relacionados ocurridos el 15 de agosto de 2025 ( Carnival Cruise Line )

Las autoridades confirmaron que ambos cuerpos serán sometidos a autopsias para determinar la causa de muerte.

Un vocero de Carnival dijo a Fox News Digital que los hechos ocurrieron en Celebration Key, la nueva isla privada de la compañía.

Añadió que los “guardavidas y el equipo médico respondieron a dos emergencias acuáticas separadas: una en la laguna y otra en la playa”.

Además, agregó que uno de los pasajeros viajaba con su familia en el Mardi Gras, mientras que el otro lo hacía en el Carnival Elation. “Acompañamos con profundo pesar a los pasajeros y sus familias, a quienes nuestro equipo de asistencia está brindando todo el apoyo necesario”.

Ambas víctimas eran ciudadanas estadounidenses.

Celebration Key abrió sus puertas el 19 de julio, tras una inversión de más de 600 millones de dólares realizada por Carnival Cruise Lines.

El complejo cuenta con un club de playa, piscinas (incluidas lagunas de aproximadamente 25.500 metros cuadrados y una piscina infinita de unos 1.020 metros cuadrados), restaurantes, bares, una isla con DJ y diversas actividades para niños y adultos.

Traducción de Leticia Zampedri