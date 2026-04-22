Caso Anna Kepner: su hermanastro se declara inocente del asesinato en el crucero

El hermanastro de Anna Kepner se declaró inocente del asesinato ocurrido a bordo de un crucero hace cinco meses.

El adolescente, de 16 años y originario de Titusville, Florida, fue arrestado en febrero y, la semana pasada, el Departamento de Justicia anunció que será juzgado como adulto por asesinato en primer grado y abuso sexual agravado.

A comienzos de noviembre viajaba en el crucero Horizon, de Carnival Cruise Line, junto a Kepner, de 18 años, y otros familiares, cuando el barco regresaba a Miami. Según el Departamento de Justicia, el joven “presuntamente agredió sexualmente y asesinó de forma intencional” a su hermanastra durante el viaje.

El cuerpo de Kepner fue encontrado envuelto en una manta y cubierto con chalecos salvavidas debajo de una cama, de acuerdo con una fuente de seguridad citada previamente por ABC News. Más tarde, se determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, es decir, la interrupción de la respiración por un objeto o una fuerza física.

open image in gallery Kepner aspiraba a ingresar a la Marina y trabajar en una unidad canina policial ( Temple Christian School )

Según los informes, el adolescente se declaró inocente en un documento presentado ante el tribunal el martes.

El hermanastro de Anna Kepner enfrenta una posible condena de cadena perpetua si lo declaran culpable de los cargos.

En su obituario, Kepner fue recordada como una joven alegre, divertida, extrovertida y auténtica; además, soñaba con ser animadora en la Universidad de Georgia, integrarse a la Marina y trabajar como agente en una unidad canina de la policía.

La semana pasada, su padre, Chris Kepner, y su madrastra, Shauntel Kepner, expresaron: “Nuestra familia está devastada por la pérdida de Anna y sigue afrontando esta tragedia inimaginable”.

open image in gallery El hermanastro de Anna Kepner se declaró inocente del asesinato ocurrido a bordo de un crucero ( AP )

“Esta situación es muy dolorosa y compleja para toda nuestra familia”, señalaron los Kepner en un comunicado difundido por ABC News. “Anna era muy querida y seguimos comprometidos a honrar su vida y su memoria cada día”.

El hermanastro de Anna Kepner debía comparecer ante un tribunal de Miami el miércoles; sin embargo, según los informes, la presentación del martes lo eximió de asistir, aunque la audiencia se realizará de todos modos.

Tanto la defensa del adolescente como los fiscales federales confirmaron a NBC News que la comparecencia ante el juez seguirá adelante.

De acuerdo con los reportes, el joven se encuentra bajo la custodia de su tío.

Traducción de Leticia Zampedri