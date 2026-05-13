Weinstein reporta dolor de pecho y sale del tribunal durante deliberaciones en juicio por violación

Harvey Weinstein empezó a sentir dolores en el pecho mientras el jurado deliberaba en su nuevo juicio por violación el miércoles, según indicaron sus abogados.

El hecho se produjo cuando el tribunal terminó antes de lo previsto la jornada, mientras el jurado esperaba una respuesta a su primera solicitud de volver a revisar algunas pruebas. Weinstein, de 74 años, tiene varios problemas de salud y usa una silla de ruedas. Ha estado en prisión desde 2020.

Los jurados llevaban menos de cuatro horas deliberando cuando enviaron una nota en la que pedían volver a escuchar una página del testimonio de la acusadora Jessica Mann y obtener una copia de un extenso archivo de PowerPoint que los fiscales habían creado para colocar correos electrónicos y otras pruebas en una línea de tiempo.

El abogado defensor Marc Agnifilo señaló que agentes del tribunal le habían dicho que Weinstein estaba teniendo dolores en el pecho. No se dispuso de más información de inmediato.

El juez Curtis Farber envió a los jurados a casa aproximadamente una hora antes de lo habitual, y les dijo únicamente que había “razones imprevistas” para el cambio. Tanto los fiscales como los abogados de Weinstein se habían ausentado de la sala, bajo la premisa de que el jurado tendría menos probabilidades de preguntarse por qué Weinstein no estaba allí.

Los jurados comenzaron a deliberar el miércoles y están decidiendo si el exmagnate del cine violó a Mann, una estilista y actriz, en un hotel de Manhattan el 18 de marzo de 2013.

Mann, de 40 años, declaró que ambos tenían una relación consensuada, pero que Weinstein la sometió a sexo no deseado ese día después de que ella dijera que no repetidamente.

Los abogados de Weinstein han sostenido que el encuentro fue consensuado y han subrayado que Mann siguió viendo a Weinstein después y expresándole afecto. Mann ha dicho que estaba atrapada en sentimientos complicados sobre él, sobre sí misma y sobre lo ocurrido, y que estaba “normalizando todo”.

Su perspectiva cambió en 2017, cuando una serie de acusaciones de conducta sexual indebida contra Weinstein, ganador del Oscar, impulsó la campaña #MeToo para exigir responsabilidades por una conducta sexual indebida, especialmente a hombres poderosos. Weinstein ha dicho que “actuó mal”, pero que nunca agredió a nadie.

Algunas de esas acusaciones posteriormente derivaron en condenas penales contra Weinstein en Nueva York y California.

Un tribunal de apelaciones anuló su condena de 2020 en Nueva York por cargos que involucraban a Mann y a otra acusadora. En un nuevo juicio el año pasado, los jurados no lograron llegar a un veredicto sobre la parte del caso relacionada con Mann, lo que llevó a un segundo juicio este año. Está acusado de un cargo de violación en tercer grado.

El jurado actual escuchó casi tres semanas de testimonio, incluyendo cinco días de testimonio de Mann. Weinstein decidió no declarar.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente. Mann, sin embargo, ha aceptado que se publique su nombre.