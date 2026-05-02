Sindicatos de la construcción en EEUU se alían con empresas para impulsar centros de datos de IA

Los sindicatos de la construcción —durante mucho tiempo considerados la voz del trabajador estadounidense— ahora están entrelazados con las empresas más ricas del mundo mientras crean la economía de la inteligencia artificial de Estados Unidos.

Trabajadores sindicalizados están empleados en una enorme cantidad de proyectos masivos de centros de datos y se afanan por reclutar nuevos aprendices para alimentar la demanda explosiva.

También se han convertido en aliados de los gigantes tecnológicos y de funcionarios gubernamentales favorables a la tecnología, repitiendo el argumento de que Estados Unidos está en una carrera crítica de seguridad nacional con China por la supremacía en IA.

Los sindicatos son una fuerza visible para ayudar a contrarrestar la feroz oposición en las comunidades y la legislación hostil en el Congreso y en las legislaturas, a menudo alineándose con los tradicionales sectores republicanos proempresariales y obligando a los demócratas a elegir entre ellos y los progresistas que quieren adoptar una postura más dura.

Los sindicatos han respondido con agresividad a las quejas sobre los centros de datos de maneras que los ejecutivos de los gigantes tecnológicos y las empresas desarrolladoras rara vez adoptan, sin temor a confrontar de forma directa las preocupaciones por la escasez de energía y agua, el aumento de las facturas de electricidad y agua, o las objeciones por el ruido y la calidad de vida.

“Cuando la gente dice, ya sabes, ‘los centros de datos son la raíz de todo mal’, nosotros simplemente decimos: ‘miren, sí crean un montón de empleos de construcción, y nosotros vivimos y trabajamos en sus comunidades’”, dice Rob Bair, presidente del Pennsylvania Building and Construction Trades Council.

En lugar de “ser simplemente un rotundo ‘no’”, señaló Bair, las comunidades deberían determinar qué necesitan y pedírselo a las empresas tecnológicas, como mejoras a los planes del proyecto o millones de dólares para las escuelas locales. “Si no lo pides, nunca lo vas a conseguir”, afirmó.

Los centros de datos, una bendición para los sindicatos

Con la construcción de centros de datos acelerándose, los sindicatos están ampliando centros de capacitación y viendo crecer sus filas más rápido de lo que muchos líderes sindicales habían visto jamás.

Sindicatos en varios estados informan un aumento vertiginoso de horas-hombre, clases de aprendices que duplican su tamaño y centros de capacitación que se están ampliando ante la expectativa de más trabajo por venir.

Los centros de datos consumen al menos el 40% de las horas de trabajo realizadas por miembros del Columbus-Central Ohio Building and Construction Trades Council, estimó un alto funcionario, Dorsey Hager. Es al menos el 50% para la International Brotherhood of Electrical Workers Local 26 en el área metropolitana de Washington, D.C., indicó el portavoz Don Slaiman.

La organización paraguas North America’s Building Trades Unions dijo que alcanzó un número récord de miembros y aprendices en 2025.

El presidente de la organización, Sean McGarvey, lo comparó con la expansión de los oficios de la construcción en la década de 1950. Atribuye el crecimiento actual a los centros de datos, las plantas eléctricas y la legislación bajo el expresidente Joe Biden que subsidió la construcción de fábricas de semiconductores y baterías para vehículos eléctricos, proyectos de eficiencia energética y mejoras en la transmisión de la red.

Las voraces necesidades energéticas de los centros de datos están desatando un auge en la construcción de plantas eléctricas y asestando un golpe doble de nueva vida a los sindicatos cuyos miembros también construyen y mantienen calderas, ductos, tuberías y otra infraestructura energética.

El sindicato Boilermakers Local 154, cuyos miembros han visto cerrar plantas eléctricas en el suroeste de Pensilvania, pasó de no reclutar ningún aprendiz durante cuatro años a ahora reunir una clase de más de 200 —y necesitan más—, indicó el dirigente sindical Shawn Steffee.

Por su parte, los gigantes tecnológicos dicen que necesitan capacitar a cientos de miles de trabajadores más en oficios especializados. Están gastando decenas de millones de dólares en programas de formación, incluidas alianzas con sindicatos a los que contratan para construir sus proyectos de miles de millones de dólares.

Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, expresó en un comunicado conjunto en marzo con la organización de McGarvey: “En todo el país, trabajadores sindicalizados de la construcción altamente calificados están sentando las bases de la economía de la IA”.

Google dijo que la mayoría de la mano de obra utilizada para construir sus centros de datos está sindicalizada, y señaló una subvención de 10 millones de dólares a un programa de capacitación de electricistas respaldado por sindicatos que, según afirmó, ayudaría a ampliar en un 70% el flujo de incorporación de electricistas.

“Los centros de datos igual se construirían”

Mark McManus, presidente general de la United Association of Union Plumbers and Pipefitters, cuyos miembros trabajan en tuberías, centros de datos y plantas eléctricas, reconoció las críticas de que el movimiento sindical se está acostando con las empresas más ricas y poderosas del mundo.

Pero las rechazó por considerarlas poco realistas.

“Si como sindicato decidiéramos imponer una moratoria a la construcción de los centros de datos porque no creíamos que fuera lo correcto para Estados Unidos, los centros de datos igual se construirían”, expresó McManus. “No se van a detener por el movimiento sindical”.

Su sindicato mantiene una relación sólida con empresas tecnológicas, está alcanzando máximos históricos de afiliación y, según una encuesta interna, tiene miembros trabajando en más del 90% de los proyectos de centros de datos en Estados Unidos.

“Esa es una cuota de mercado que no tenemos en muchas otras industrias”, comentó McManus. “Así que es algo muy cercano y muy importante para nosotros”.

Es difícil precisar exactamente cuántos proyectos de centros de datos involucran mano de obra sindicalizada. Una encuesta de Associated General Contractors of America a finales del año pasado sugirió que la composición laboral de la construcción de centros de datos probablemente refleja la de la construcción comercial, que es aproximadamente un tercio sindicalizada, dijo un portavoz de AGC.

Presentes en pueblos y capitolios estatales

Sindicatos nacionales han negociado acuerdos laborales en proyectos importantes, incluido un campus Stargate de Oracle y OpenAI en Michigan y el campus de centros de datos “Project Blue” en Arizona, con más en preparación.

Cuando el gobernador Josh Shapiro se colocó junto a ejecutivos de Amazon para anunciar que el gigante tecnológico gastaría 20.000 millones de dólares en dos proyectos de centros de datos en el este de Pennsylvania, Bair estuvo con ellos.

“Esto es realmente único, lo que estamos construyendo aquí en esta mancomunidad. Gente que se une con un propósito común para hacer que las cosas sucedan”, señaló Shapiro.

En los capitolios estatales, los sindicatos han trabajado contra la propuesta de Maine —vetada posteriormente— de una moratoria estatal a los centros de datos; contra estándares propuestos en Illinois, incluido exigir que los centros de datos suministren su propia energía; y contra el fin de la exención del impuesto sobre las ventas de Virginia que ayudó a convertirla en el mayor destino de centros de datos del mundo.

La senadora estatal de Pennsylvania Katie Muth dijo que ha sido difícil reunir apoyo de otros demócratas para su legislación para regular los centros de datos cuando compite con una iniciativa respaldada por sindicatos que ella considera más débil.

“Los sindicatos no quieren promover nada que pudiera obstaculizar el desarrollo de centros de datos”, señaló Muth.

Representantes sindicales han hecho sentir su presencia en abarrotadas reuniones de concejos en edificios municipales desde St. Louis hasta Spring City, Pennsylvania.

A veces no es de buena manera.

Al dirigirse al Concejo Municipal en Joliet, Illinois, Alicia Morales se quejó de que miembros sindicales —que estaban sentados en la primera fila sosteniendo carteles de “voten sí por empleos sindicalizados”— habían sido irrespetuosos y “acosaron a mucha gente” que entraba a la reunión.

A veces, los representantes sindicales son las únicas personas en una sala municipal llena que hablan a favor de un proyecto.

“Solo quiero felicitarlos, gracias por ser los adultos en la sala”, les dijo Chuck Curry, presidente de Ironworkers Local 395, a los miembros del Concejo Municipal en Hobart, Indiana, en una reunión de enero sobre un centro de datos de Amazon. “Por conocer la estructura fiscal, por conocer los negocios, cosas que la mayoría de la gente aquí no conoce”.

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Marc Levy está en X como @timelywriter

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.