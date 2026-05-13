Pese a estar en museo, multan por exceso de velocidad a auto réplica de serie de TV "Knight Rider"

Es un misterio en las calles de la ciudad de Nueva York. ¿Qué infractor de las leyes de tránsito, con multas impagas, conduce un Pontiac Trans Am negro que se parece al auto con la computadora parlante de la serie de televisión de la década de 1980 “Knight Rider” y que incluso tiene la misma matrícula?

Funcionarios de un museo de Illinois están entre quienes quisieran saberlo. El Volo Museum, cerca de Chicago, que tiene una réplica del Trans Am de la serie que no se ha movido de su exhibición en años, recibió recientemente una multa de tránsito de 50 dólares de la Gran Manzana, en la que se alega que su auto iba a 59 km/h (36 mph) en una zona de 40 km/h (25 mph) en Brooklyn el 22 de abril.

La multa llegó completa con fotos de una cámara de tránsito que muestran un Trans Am negro con la matrícula de California KNIGHT, la misma placa que el auto de la serie y la de utilería que tiene el vehículo no registrado del museo. Los registros de la ciudad muestran que esa matrícula también está vinculada a otras cinco infracciones de tránsito impagas en la ciudad de Nueva York desde finales de 2024.

De momento se desconoce cómo la ciudad vinculó la matrícula con el museo. Las autoridades municipales no han respondido a mensajes dejados por correo electrónico y teléfono el miércoles.

“Es interesante el hecho de que estemos legalmente vinculados a un objeto de utilería de una película”, declaró Jim Wojdyla, director de marketing del museo. “Somos conocidos por tener nuestros autos de Hollywood de televisión y cine, pero no tengo idea de cómo pasamos de una multa en Nueva York a las placas en California y al Volo Museum en Illinois. Todavía estamos tratando de averiguarlo”.

El museo ha solicitado una audiencia para impugnar la multa.

“Es realmente divertido”, comentó Wojdyla. “Queremos averiguar quién es este tipo de Knight Rider porque, Dios los cría y ellos se juntan. Sólo queremos saber si esto viene de un museo, si es simplemente un tipo que construyó este auto como pasatiempo. Y se ve muy preciso. Nos gustaría conocer a esos tipos”.

“Knight Rider”, protagonizada por David Hasselhoff como un luchador contra el crimen, se emitió en NBC de 1982 a 1986 y presentaba a KITT, el Trans Am negro con una computadora parlante y mordaz. (KITT significa Knight Industries Two Thousand). Para la serie se construyeron alrededor de 20 KITTS, pero sólo quedan cinco de los originales, según ha informado la revista Road & Track.

También hay numerosas réplicas, incluida la del museo. El grupo de Facebook Knight Rider KITT Car Club, para personas que poseen réplicas, tiene casi 19.000 miembros.

Según el Departamento de Vehículos Motorizados de California, una persona de apellido Knight renovó en marzo el registro de la placa estatal KNIGHT.

La ciudad de Nueva York está autorizada por ley estatal a operar hasta 750 cámaras con detectores de velocidad. Cuando una cámara capta a un conductor que excede el límite, registra fotos del vehículo y de su matrícula. El personal del Departamento de Transporte de la ciudad revisa las infracciones y envía las multas por correo a los propietarios de los vehículos si éstos iban a más de 16 km/h (10 mph) por encima del límite de velocidad, indica el sitio web de la ciudad.

El Volo Museum se está divirtiendo con el problema de la multa en sus redes sociales. Recientemente cambió el encabezado de su página de Facebook a “¡Hogar del KITT de Knight Rider que, famosamente, recibió una multa por exceso de velocidad en la ciudad de Nueva York sin haber salido jamás de su exhibición en Illinois!”

“¿Alguien tiene el número de Hasselhoff? ¡Nos debe 50 dólares!!!!”, dice una de sus publicaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.