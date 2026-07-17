Un joven de Alabama se convierte en voz líder de la ópera

Nicholas Brownlee acababa de enamorarse de la ópera y estaba ansioso por ver si su incipiente voz de bajo-barítono podía con la música de Richard Wagner. No salió bien.

“Seguía leyendo que hay que esperar para cantar este gran repertorio”, dijo Brownlee. Pero había un fragmento de Wagner, la “Canción a la estrella vespertina” de Wolfram, de “Tannhäuser”, que es “un poco más ligera, pensé que era más apropiado”.

Así que se lo llevó a su profesor, Thomas Rowell, en la Universidad del Sur de Alabama, y le preguntó qué le parecía.

“Me reí de él y le dije que se fuera. Sabía que esa gran voz estaba ahí, y él tenía tantas ganas de probarse el traje, pero durante un tiempo no le quedaba. Todavía era un instrumento muy joven”, dijo Rowell.

Al recordar ese intercambio casi 20 años después, Brownlee sonríe. “Fui un poco ambicioso”, dijo. “Pero así soy yo”.

Ahora esa ambición —lo que él llama “un fuego en el estómago que arde con más fuerza cada día”— ha ayudado a impulsar a Brownlee, a los 37 años, hasta la cima de su profesión. Y lo ha logrado cantando mucho Wagner.

Todos aclamen a un nuevo Wotan

Acaba de debutar como Wotan, el atribulado rey de los dioses, en “Die Walküre” ("La valquiria") en la Ópera Estatal de Baviera, la segunda parte de un ciclo completo del “Anillo” dirigido por Tobias Kratzer. Antes había cantado el papel en “Das Rheingold” ("El oro del Rin"), la ópera que abre el ciclo.

Los críticos recurrieron a superlativos. “Un barítono heroico salido directamente de un manual”, escribió Markus Thiel en Merkur, “con una voz poderosa y resonante, una fuerza de la naturaleza”. Carlota Moseguí, en Platea Magazine, elogió su voz y afirmó que Brownlee “posee todas las cualidades para convertirse en el Wotan definitivo de su generación”.

Después, Brownlee se dirige al santuario wagneriano de Bayreuth, Alemania, donde protagonizará el papel titular en “Der Fliegende Holländer” (“El holandés errante”). Y su próxima temporada será un Wotan tras otro.

“Será tiempo de ‘Siegfried’ en Múnich, luego tiempo de ‘Walküre’ en Buenos Aires, luego tiempo de ‘Rheingold’ en Barcelona”, explicó. A eso se suman dos de las óperas del “Anillo” en Fráncfort y luego dos ciclos completos el próximo verano de vuelta en Múnich.

“Es algo que ocurre una vez en la vida tener un alumno que llegue tan lejos, especialmente desde una pequeña universidad estatal regional como la nuestra”, señaló Rowell, que sigue siendo amigo cercano de Brownlee y ofició su boda con la mezzosoprano Jennifer Feinstein. “Tengo que pellizcarme. Lo estoy disfrutando de manera vicaria”.

¿Le preocupa a Brownlee dañar su voz por tanto canto pesado?

“No creo que se suponga que uno diga esto, pero no, en realidad no”, respondió. “Nos gusta ponerle a Wagner este gran sello y decir: ‘¡Cuidado!’”. Pero indicó que encuentra las exigencias de cada ópera lo bastante distintas como para ayudarle a evitar el agotamiento.

Aun así, promete que sus papeles en la temporada siguiente serán más variados, incluido un regreso a uno de sus favoritos: el barón Scarpia en “Tosca”, de Puccini. Y más adelante le esperan dos roles de Verdi: el villano Yago en “Otello” y el cómico Falstaff.

Sobre este último, manifestó: “Quiero ejercitar un músculo diferente. Hablo rápido, soy un tipo efusivo y divertido, pero lo que hago en el escenario es tan serio todo el tiempo. ¡Caray, sería divertido ser simplemente un gordo jovial!”

De Conway Twitty a Richard Wagner

¿Cómo es que un chico de una familia trabajadora de un pueblo pequeño a las afueras de Mobile, Alabama, se convirtió en uno de los pocos cantantes de referencia en el mundo para estos exigentes papeles?

Su primer éxito como vocalista en realidad llegó como el nieto más joven de una gran familia extendida, haciendo imitaciones de Conway Twitty para llamar la atención. La música clásica tuvo que esperar hasta que cayó bajo el hechizo del director coral de su escuela secundaria.

Cuando fue a la universidad, planeaba estudiar dirección, pero Rowell lo escuchó cantar y lo convenció de unirse al coro de la Ópera de Mobile.

“Entré el primer día y lo odié”, recordó Brownlee. “Dije: esto está en italiano, ¿a quién le importa? Eso es para gente elitista y estirada, no para nosotros, los de clase trabajadora”.

Aun así, su curiosidad lo llevó a decidirse a entender por qué a algunas personas les encantaba esa forma de arte. Así que una noche se sentó a un lado del escenario para ver la emotiva escena final de “La Traviata”, de Verdi, cuando la heroína muere después de reencontrarse con su amante.

“Cuando ella dijo: ‘O, gioia!’ y cayó en sus brazos, y ahora está muerta, Alfredo llora sobre ella, y Germont se siente medio responsable, yo lloraba sin control”, contó. “Y ni siquiera sabía lo que estaban diciendo”.

Ahí fue cuando empezó a tomar clases de canto, y a partir de entonces siguieron años de estudio y aprendizajes tanto en Estados Unidos como, más tarde, en Alemania. En el camino, compitió dos veces en las Audiciones del Consejo Nacional de la Ópera Metropolitana.

La primera vez, todavía a comienzos de sus 20, llegó a las semifinales en Nueva York. “No pasé a la final, lo cual fue absolutamente correcto”, dijo. “El fracaso es una gran lección”. (Casualmente, uno de los ganadores ese año fue Ryan Speedo Green, quien cantará Wotan en el próximo ciclo del “Anillo” del Met).

Brownlee regresó en 2015 y, esta vez, se llevó uno de los premios principales. Después llegaron otros reconocimientos, incluidos, en 2025, el de mejor cantante masculino en los International Opera Awards y el Richard Tucker Award al cantante estadounidense más prometedor.

Encontrar la fama lejos de casa

Sin embargo, este cantante estadounidense sigue siendo apenas conocido para la mayoría del público operístico en su país natal. La carrera de Brownlee hasta ahora ha transcurrido en gran medida en Alemania, donde él y Feinstein están criando a sus dos hijas y actualmente solicitan la doble ciudadanía.

“Puedo actuar en cualquier lugar de Europa y estar en casa en dos horas para ver a mis niñas”, dijo. “En Estados Unidos eso simplemente no es algo que puedas hacer”.

Puede que por ahora esté arraigado en Europa, pero los grandes teatros de ópera de Estados Unidos lo están llamando con una urgencia cada vez mayor.

Cuando apareció en la Lyric Opera de Chicago esta primavera como el profeta Jochanaan en “Salome”, de Richard Strauss, el director general John Mangum calificó su actuación de “absolutamente emocionante”. Añadió que Brownlee “sin duda va a estar en lo más alto de nuestra lista” mientras la compañía traza sus futuras producciones wagnerianas.

Y Peter Gelb, director general del Met, quien lo escuchó cantar un papel importante por primera vez durante la temporada de “Walküre” en Múnich, afirmó: “Me dejó boquiabierto. … Sin duda le ofreceremos grandes papeles en el Met en las próximas temporadas”.