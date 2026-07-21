La tormenta tropical Bertha avanza en el Golfo de México hacia Florida y Alabama

La tormenta tropical Bertha se fortaleció en el Golfo de México y avanzaba lentamente hacia la franja noroeste de Florida, lo que provocó una alerta de tormenta tropical y avisos por marejada ciclónica en torno a la línea entre Florida y Alabama, informaron los meteorólogos.

La tormenta se encontraba unos 205 kilómetros (125 millas) al sur de Panama City, Florida, y 320 kilómetros (200 millas) al sureste de Mobile, Alabama, y se desplazaba hacia el noroeste a 4 km/h (2 mph) con vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph), según un reporte de la 1 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

La velocidad del viento aumentó 16 km/h (10 mph) desde que Bertha se formó la noche del lunes. Una alerta de tormenta tropical —lo que significa que se prevé que las condiciones se presenten dentro del área bajo advertencia en un plazo de 36 horas— estaba vigente a primera hora del martes desde la frontera entre Florida y Alabama hasta la línea entre las parroquias de Jefferson y Plaquemines, en Luisiana.

El centro de huracanes indicó que se emitió una vigilancia por marejada ciclónica —que señala el aumento del nivel del agua, potencialmente mortal, que puede avanzar tierra adentro desde la costa en un plazo de 48 horas— desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la desembocadura del río Mississippi.

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, después de que la tormenta tropical Arthur llevó fuertes lluvias al sureste de Estados Unidos en junio.

Se esperaba que la tormenta se mantuviera cerca de, o a lo largo de, la costa norte del Golfo a comienzos de esta semana, dejando lluvias intensas en zonas costeras de Florida, Alabama, Mississippi y Luisiana, mientras avanzaba hacia el oeste en dirección a Texas.

El centro de huracanes advirtió de posibles marejadas ciclónicas potencialmente mortales de hasta 1,2 metros (4 pies) en partes de Luisiana, Alabama y Florida, y advirtió que Bertha podría generar uno o dos tornados aislados sobre la región de Florida Big Bend durante la semana.

Los meteorólogos añadieron que también podrían producirse inundaciones repentinas hasta el viernes a lo largo de la costa desde el oeste de Florida hasta el centro de Texas, y que la lluvia podría sumar de 7 a 12 centímetros (entre 3 y 5 pulgadas) de agua a lo largo de la costa de Luisiana, con cantidades mayores en algunas zonas dispersas.

Banderas rojas en la playa de Orange Beach, Alabama, advirtieron a los nadadores sobre el fuerte oleaje y las corrientes. En el condado de Escambia, Florida, funcionarios de emergencias ofrecieron arena para que las personas que viven en zonas propensas a inundaciones la usaran para llenar sacos de arena.

Fausto se forma en el Pacífico

En el océano Pacífico oriental, el huracán Fausto se formó lejos de la península mexicana de Baja California y no representaba ninguna amenaza para tierra firme la noche del lunes, informó el centro de huracanes.

Fausto alcanzó la categoría de huracán la noche del lunes y se encontraba unos 1.200 km (745 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph), y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 15 km/h (9 mph).

No había avisos ni alertas costeras en vigor, aunque el oleaje generado por la tormenta podría provocar condiciones de oleaje fuerte y corrientes de resaca potencialmente mortales en la costa de Baja California, indicó el centro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.