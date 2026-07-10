Los padres de Nolan Wells piden información sobre su muerte el 4 de julio; abogado afirma que “algo no cuadra”

Los padres de un joven de 18 años que murió durante un viaje por el feriado del 4 de julio en Mississippi pidieron información sobre lo ocurrido en una emotiva conferencia de prensa, mientras el abogado de la familia aseguró que las circunstancias de la muerte "no cuadran".

Nolan Wells viajó en lancha a Horn Island, en la costa de Mississippi, junto a un grupo de amigos el 4 de julio, pero esa tarde no regresó con ellos. Su cuerpo fue encontrado la madrugada del lunes, más de un día después.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jackson informó que, por el momento, no existen indicios de que se haya cometido un delito. Sin embargo, el reconocido abogado de derechos civiles Ben Crump, quien comenzó a representar a la familia esta semana, afirmó que tienen dudas sobre la investigación y que solicitarán una autopsia independiente.

Crump acompañó a los padres de Wells durante la conferencia de prensa del viernes, donde reclamaron una investigación más profunda y mayor transparencia por parte de las autoridades.

Visiblemente conmovida y conteniendo las lágrimas, la madre del joven, Christine Wonsley, describió a su hijo como una persona que promovía la paz, rechazaba la división y siempre buscaba que todos se sintieran incluidos.

open image in gallery Christine y Elmore Wonsley, padres de Nolan Xavier Wells, hablaron durante una emotiva conferencia de prensa el viernes ( AP Photo/Yuki Iwamura )

"Solo queremos saber qué pasó", dijo. "Y por qué nuestro hijo no volvió a casa".

La familia pide videos e información

Los familiares de Nolan Wells aseguraron haber visto un video de una pelea en la que presuntamente estuvo involucrado el joven. Según su familia, Wells, quien habría cumplido 19 años el próximo mes, era un atleta destacado, sabía nadar y estudiaba en el Southwest Mississippi Community College, donde jugaba como receptor en el equipo de fútbol americano.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jackson pidió a cualquier persona que haya estado en Horn Island o que tenga videos grabados en la isla —ubicada a unos 16 kilómetros de la costa de Mississippi— que se comunique con las autoridades para ayudar a reconstruir lo ocurrido antes de la desaparición y muerte del joven.

Durante la conferencia de prensa del viernes, los abogados de la familia señalaron que los amigos con los que Wells viajó abandonaron la isla llevándose su teléfono celular y sus llaves.

Crump explicó que la familia logró rastrear el teléfono mediante una aplicación y que un amigo fue a recuperarlo una vez que ya estaba en tierra firme.

"¿Qué adolescente dejaría su teléfono en una isla si piensa quedarse allí? No tiene sentido", afirmó el abogado.

También sostuvo que la familia cree que, cuando recuperó el dispositivo, se habían borrado mensajes de aplicaciones de redes sociales. Por ello, adelantó que contratarán expertos para intentar recuperar toda la información posible.

Una fotografía publicada en redes sociales, que fue tomada durante el paseo en lancha hacia la isla, muestra a Wells abrazado a tres amigos blancos.

Desde entonces, la muerte del joven ha generado numerosas especulaciones en internet, donde muchos usuarios han planteado interrogantes sobre lo ocurrido en el contexto de la historia de tensiones raciales de Mississippi y de la experiencia de las personas negras en entornos mayoritariamente blancos.

open image in gallery La autopsia oficial se realizó el martes, aunque las autoridades advirtieron que los resultados podrían tardar varias semanas en conocerse ( AP Photo/Yuki Iwamura )

Crump pidió una investigación exhaustiva y sostuvo que las autoridades deben demostrar que no están optando por "el camino más fácil".

"Si la situación hubiera sido al revés y hubiera tres jóvenes negros en una lancha con un joven blanco que apareciera muerto, ¿cómo habría sido la investigación de las autoridades de Mississippi? ¿Cuántas veces habrían interrogado a esos tres jóvenes negros?", cuestionó.

Este es el segundo caso de alto perfil que el reconocido abogado de derechos civiles asume en Mississippi en los últimos meses. Recientemente, también comenzó a representar a la familia de un niño de un año que murió después de que la policía disparara contra un vehículo en movimiento.

Esperan los resultados de la autopsia

El sheriff del condado de Jackson, John Ledbetter, informó que la madre de Nolan Wells denunció su desaparición durante la madrugada del 5 de julio. A partir de ese momento, equipos de distintas agencias locales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda en Horn Island y en las aguas cercanas, hasta que el cuerpo del joven fue hallado la madrugada del lunes.

La autopsia se realizó el martes y las autoridades advirtieron que los resultados podrían demorar varias semanas. Mientras tanto, Ledbetter señaló que los amigos de Wells continúan colaborando con la investigación.

"Por lo que nos han dicho las personas con las que hablamos, todo indica que decidió quedarse en la isla porque pensaba regresar al continente con otra persona", declaró Ledbetter a Associated Press.

Sin embargo, Crump y la familia de Wells sostienen que varios de esos elementos no coinciden con la información que han recopilado. Según los videos que revisaron, Wells era una de las pocas personas negras —o incluso la única— entre unas 200 que se encontraban en la isla celebrando el feriado.

La familia también aseguró que la joven con la que, según los amigos de Wells, él pensaba regresar dio una versión diferente de lo ocurrido. Por ello, se pregunta por qué nadie lo llevó de vuelta al continente si realmente había decidido quedarse en la isla.

"Si se estaba ahogando, ¿nadie lo vio? ¿Nadie intentó ayudarlo? Es alguien que llamaba la atención. Por lo que pude ver en los videos, creo que era la única persona negra en el lugar", afirmó Crump.

Traducción de Leticia Zampedri