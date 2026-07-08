Nolan Wells: familia desconsolada contrata al abogado y activista Ben Crump tras la muerte del adolescente

La familia de un jugador de fútbol americano universitario de 18 años, hallado muerto tras desaparecer durante una excursión en barco el 4 de julio a una isla barrera de Misisipi, EE. UU., ha contratado al abogado de derechos civiles Ben Crump mientras los investigadores trabajan para determinar qué sucedió.

El cuerpo de Nolan Xavier Wells fue hallado el lunes en aguas cercanas a la isla Horn Island, donde fue visto por última vez el sábado con un grupo de amigos, según informaron las autoridades.

Crump, quien anunció el martes que representaría a la familia, dijo que exigían respuestas sobre las circunstancias que rodeaban la muerte de Wells.

open image in gallery El abogado y activista Ben Crump, quien anunció el martes que representaría a la familia, afirmó que esta exigía respuestas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Wells ( Getty )

“No descansaremos hasta que se esclarezcan todos los hechos sobre lo que le sucedió a Nolan en Horn Island, y hacemos un llamamiento a los investigadores para que lleven este caso con la urgencia y la transparencia que esta familia merece”, dijo Crump.

El sheriff del condado de Jackson, John Ledbetter, dijo que Wells había viajado a la isla en barco con amigos el sábado, pero no había regresado con el grupo ese mismo día.

Según Ledbetter, los testigos declararon a los investigadores que Wells había optado por permanecer en la isla porque creía que podría conseguir otro medio de transporte para regresar al continente.

Su madre denunció su desaparición esa misma noche. Los equipos de búsqueda recuperaron posteriormente su cuerpo y se programó una autopsia para el martes.

Los investigadores no han revelado la causa ni la forma de la muerte, y las autoridades afirman que la investigación sigue en curso.

Ledbetter afirmó que los amigos de Wells han estado cooperando con los investigadores.

“Por lo que nos han contado las personas con las que hemos hablado, parece que decidió quedarse en la isla dando por sentado que iba a regresar a tierra firme con otra persona”, declaró el sheriff a Associated Press.

Wells, que habría cumplido 19 años el mes que viene, era receptor en el equipo de fútbol americano del Colegio Universitario Southwest Mississippi, en Summit, Misisipi.

En una publicación en redes sociales, su madre, Christine Wonsley, hizo un llamamiento a cualquier persona que estuviera en Horn Island para que aportara fotos, videos u otra información que pudiera ayudar a los investigadores a reconstruir las últimas horas de su hijo.

“Tengo el corazón roto por nuestro dulce hijo, que siempre estaba dispuesto a alegrar y dar ánimos a los demás”, escribió, y añadió: “Nolan era un alma especial. Dios se tomó su tiempo para crear a nuestro hijo”.

La decisión de la familia de contratar a Crump se revela mientras siguen presionando para que se esclarezcan los hechos que condujeron a la muerte de Wells. Las autoridades no han indicado si se sospecha de algún acto delictivo.

Traducción de Sara Pignatiello