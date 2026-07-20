Gobierno de Trump promueve red de gasolineras, prometiendo precios más bajos

El presidente Donald Trump y su Casa Blanca han promovido con entusiasmo una red de gasolineras con el nombre de "Freedom Fuel" y la promesa de vender gasolina a 3,47 dólares por galón.

Desentrañar exactamente quién está detrás de la iniciativa en el área de Filadelfia ha resultado difícil. Los registros indican que la cadena lanzada el mes pasado está dirigida por una colección dispar de empresarios que incluye a un entrenador de la NFL, un recaudador de fondos del Partido Republicano y un empresario de Nueva Jersey a quien este año se le ordenó, junto con su hermano, pagar daños civiles por apropiarse ilegalmente de más de 200.000 galones de combustible.

Cómo las estaciones captaron la atención de Trump sigue siendo un misterio, y los cuatro empresarios rechazaron hacer comentarios o no fue posible localizarlos.

Lo que sí está claro: a Trump le encantó la idea de gasolina más barata. El mandatario celebró los precios del combustible de la red justo antes del ajetreado periodo de viajes del 4 de julio, cuando los consumidores lidiaban con precios del petróleo más altos, impulsados por la guerra con Irán.

“Me complace anunciar que un minorista MUY inteligente, ubicado en todo el noreste, está dando un paso al frente", escribió Trump sobre la red en su plataforma Truth Social el 1 de julio. "Estados Unidos nunca ha sido más fuerte de lo que es ahora, y los precios de la gasolina pronto volverán a los precios bajos que los estadounidenses disfrutaban antes de nuestra muy exitosa ‘excursión’ en Irán”.

La Casa Blanca dio seguimiento con una publicación en X unos días después que celebraba la apertura de la primera estación "Freedom Fuel" y difundió un video en el que se ve a clientes agitando fajos de dinero y agradeciendo a Trump por reducir los precios afuera de una tienda engalanada con banderas estadounidenses y un logotipo de un águila dorada.

Esa estación, ubicada en Dresher, Pensilvania, es propiedad de una filial de Blue Owl Capital, una firma de inversión, según registros. Trump ha tenido hasta 25 millones de dólares en acciones de Blue Owl, aunque su declaración financiera más reciente indica que ha vendido casi toda esa participación.

La Casa Blanca negó que Trump tuviera alguna conexión personal con la iniciativa, pero declinó decir cómo se desarrolló el proyecto. Reconoció haber sostenido conversaciones con personas que montaron la red de gasolineras.

“El Gobierno no participa en la empresa, ni el Gobierno le ha otorgado financiación alguna. No hay ninguna otra entidad o persona que esté subsidiando los menores costos de la gasolina”, escribió la Casa Blanca en un comunicado.

Blue Owl posee alrededor de un tercio de las propiedades de "Freedom Fuel", aunque la empresa insistió en que arrienda las tiendas a contratistas independientes y que “no participa en las operaciones ni en las decisiones comerciales del inquilino”.

Catorce estaciones de la red, que cuenta con 25 ubicaciones, están controladas por empresas vinculadas a Shamikh y Syed Kazmi, dos hermanos con un historial de acusaciones de mala conducta civil, incluido fraude, según muestran los registros.

Shamikh Kazmi arrienda ocho de esas estaciones a Blue Owl, de acuerdo con registros estatales y con personas familiarizadas con los negocios que hablaron bajo condición de anonimato para tratar el asunto. The Associated Press pudo vincular a los hermanos con otras seis ubicaciones de la "Freedom Network" mediante registros que muestran que consignaron las direcciones de esas estaciones como sedes de otras iniciativas o que abastecieron de combustible a esos lugares.

Un funcionario de la Casa Blanca, que insistió en el anonimato para hablar del proyecto, dijo que nadie en la Casa Blanca que estuviera en conversaciones con "Freedom Fuel Network" había hablado o trabajado específicamente con Syed Kazmi, una afirmación que indica que las conversaciones ocurrieron con el otro hermano, Shamikh.

Los Kazmi se han promocionado como distribuidores de petróleo “de primer nivel” y operadores de gasolineras, con más de 75 años de experiencia y un amplio abanico de afiliaciones corporativas, según una versión archivada del sitio web de una de sus empresas.

Los registros públicos ofrecen un retrato distinto, al mostrar que los Kazmi han sido demandados repetidamente por compañías con las que tuvieron tratos.

Los problemas legales de los Kazmi

Los expedientes judiciales detallan una serie de fallos en contra de los Kazmi, quienes no cumplieron una orden judicial y han sido acusados de ocultar sus finanzas y de evadir a notificadores, mientras una lista creciente de antiguos proveedores y franquiciantes exigen ser compensados.

Un juez federal en Nueva Jersey ordenó a los Kazmi pagar más de 600.000 dólares a un proveedor de combustible en febrero, después de que el proveedor acusara a los hermanos de robar gasolina. El proveedor alegó en documentos judiciales que les cortó el suministro tras negarse ellos a firmar un nuevo contrato. Pero los Kazmi aprovecharon una falla de seguridad y obtuvieron acceso al depósito de combustible del proveedor. Durante un periodo de 10 días en agosto de 2021, camiones cisterna se llevaron más de 230.000 galones de combustible, según los escritos judiciales del proveedor. Un juez falló a favor del proveedor al concluir que los hermanos se apropiaron ilegalmente de la gasolina.

El proveedor de combustible afirma que aún no ha recibido el pago.

Syed Kazmi recibió hace dos años una sentencia por 380.000 dólares en una demanda presentada por 7-Eleven, la cadena de tiendas de conveniencia, que lo acusó de conducta “deshonesta, poco ética e inmoral” mientras operaba una franquicia en Lawrenceville, Nueva Jersey, denunciada por condiciones insalubres como problemas de basura y una infestación de roedores. La empresa también dijo que habían desaparecido “decenas de miles de dólares” en cigarrillos pedidos a 7-Eleven a crédito.

Un juez federal declaró en desacato en 2022 a una empresa operada por Shamikh Kazmi en un caso de marcas presentado por BP America.

Aunque BP había cortado la relación con Diwan Petrol, de Kazmi, dos años antes de la acción legal, la señalización de la corporación no se había retirado de la gasolinera pese a una orden judicial que exigía hacerlo. El juez autorizó a alguaciles federales a acompañar a trabajadores de BP para retirarla.

Un hombre que respondió una llamada a un número listado para los hermanos Kazmi dijo que no era la persona indicada para hablar y, en cambio, dirigió las consultas al sitio web de "Freedom Fuel Network". Pero ese sitio no tiene información de contacto, número telefónico ni dirección postal. Una solicitud de comentarios enviada mediante un formulario de contacto en línea no fue respondida.

Empresa formada en un estado conocido por su opacidad

Los registros de Delaware, un estado conocido por ofrecer a empresas un alto grado de opacidad, muestran que "Freedom Fuel Network" se registró el 23 de junio. El documento de constitución de la empresa fue firmado por Randy Brown y Yoni Gontownik.

Politico y el sitio web The Newsground informaron que Brown es entrenador principal de equipos especiales de los Baltimore Ravens. También se ha desempeñado como alcalde de Evesham Township, un suburbio de Filadelfia en Nueva Jersey, donde se ubica una estación de "Freedom Fuel Network".

Brown, republicano, contempló postularse al Congreso en 2021 y dijo a un periódico local que era conservador y un “orgulloso partidario de Trump”.

Gontownik es exdirector de inversiones en Mercuria, una firma de comercio de materias primas de propiedad suiza. Él y su esposa viven en el norte de Nueva Jersey y han estado activos en el comité de acción política proisraelí NORPAC, incluso organizando eventos de recaudación de fondos para legisladores republicanos.

Gontownik y Brown no respondieron a solicitudes de comentarios.

Expertos dicen que la gasolina probablemente se vendió con pérdidas

Jeff Lenard, portavoz de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia, indicó que el precio tan bajo del "Freedom Fuel" sugiere que la cadena probablemente está vendiendo la gasolina con pérdidas.

“No es inusual que los minoristas tengan precios diferentes a los del mercado cuando buscan causar impacto”, señaló Lenard, cuya asociación agrupa a miembros que representan la mayor parte de las ventas minoristas de combustible en Estados Unidos, añadiendo que ese impacto suele durar “unos días o unas horas".

Publicaciones en redes sociales y sitios web para verificar precios de gasolina muestran que la tarifa por galón anunciada en las ubicaciones "Freedom Fuel" comenzó a subir gradualmente esta semana.

Una estación "Freedom Fuel" en Bensalem, Pensilvania, por ejemplo, vendía gasolina regular a 3,82 dólares por galón el jueves. Eso era 27 centavos más barato que en una estación Sunoco al otro lado de la calle.

"Freedom Fuel Network" publicó esta semana una nota de agradecimiento en su sitio web, atribuyendo el “crecimiento explosivo” de su negocio al “fuerte respaldo” de Trump.

“Pese a la desinformación y la especulación infundada que circulan”, dice el comunicado, “dejemos las cosas claras: Freedom Fuel Network está bajando con orgullo sus precios para beneficiar a nuestra comunidad”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.