Mujer desaparecida en las Bahamas bromeó sobre “hartarse” de su esposo; ahora, él está arrestado

Según investigadores e informes de los medios de comunicación, un hombre de Michigan, EE. UU., ha sido detenido por la policía en las Bahamas después de que su esposa desapareciera en el mar.

La Real Policía de las Bahamas informó que los agentes habían arrestado al hombre de 59 años el miércoles por la noche. La agencia no proporcionó los nombres, pero los medios de comunicación habían identificado previamente a la pareja como Brian Hooker y Lynette Hooker, residentes de Michigan.

La pareja tiene un canal de YouTube donde documentan sus aventuras de viaje bajo el nombre de “The Sailing Hookers”. Recientemente, compartieron un video corto en su canal bromeando sobre la posibilidad de llevarse mal entre ellos.

La policía informó que Brian está siendo interrogado en relación con la desaparición de Lynette. Su abogado, Terrel Butler, declaró a The Independent que él negaba categórica e inequívocamente haber cometido delito alguno y que había estado cooperando con las autoridades.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre el caso:

open image in gallery Lynette Hooker desapareció en el mar durante un viaje en las Bahamas ( Facebook/Lynette Hooker )

Lynette Hooker fue reportada como desaparecida durante un paseo en bote

La Real Policía de las Bahamas informó que los agentes habían respondido a los reportes sobre una mujer, posteriormente identificada como Lynette, que “[había caído] por la borda” mientras realizaba un paseo en barco con su esposo el 4 de abril.

“Según la información preliminar, un denunciante del sexo masculino informó que él y su esposa, ambos ciudadanos estadounidenses, habían partido de Hope Town alrededor de las 7:30 p. m. a bordo de una lancha neumática de fondo rígido de 2,43 m con destino a Elbow Cay”, dijo el cuerpo de seguridad en un comunicado publicado el domingo.

“Según los informes, durante el viaje, su esposa cayó por la borda con las llaves de la embarcación, lo que provocó que el motor se apagara. Las fuertes corrientes la arrastraron y él la perdió de vista. Entonces, remó hasta la orilla”, continuaba el comunicado.

La policía dijo el martes que “las operaciones de búsqueda y los esfuerzos de investigación [continuaban] activos”. Varias agencias están colaborando en la búsqueda, y sus operaciones han abarcado áreas marítimas, terrestres y aéreas, con el apoyo adicional de tecnología de drones y buzos profesionales.

Brian Hooker fue arrestado para someterlo a un interrogatorio

Un hombre de 59 años fue detenido el miércoles por la noche en relación con la desaparición de su esposa, según informó la policía. Los medios de comunicación lo identificaron como Brian, el marido de Lynette. Aún no se han presentado cargos.

“Actualmente está siendo interrogado en relación con el asunto”, declaró la Real Policía de las Bahamas en un mensaje.

Apenas unas horas antes de que, según los informes, fuera detenido, Brian compartió una publicación de Facebook agradeciendo por las autoridades por sus esfuerzos para encontrar a Lynette.

“Estoy desconsolado por el reciente accidente náutico ocurrido en aguas turbulentas y con fuertes vientos, que provocó que mi querida Lynette cayera de nuestra pequeña lancha cerca de Elbow Cay, en las Bahamas”, escribió.

“A pesar de los desesperados intentos por llegar hasta ella, los vientos y las corrientes nos alejaron aún más. Seguimos buscándola y ese es mi único objetivo”, añadió.

Advardo Dames, subcomisionado de la Real Policía de las Bahamas, declaró Reuters que Hooker había sido detenido “para hacerle preguntas adicionales” de acuerdo con “cierta causa probable que [tenían]”.

“Ha sido detenido como sospechoso. Ha sido arrestado”, agregó Dames.

La Guardia Costera de EE. UU. también está llevando a cabo una investigación criminal sobre su desaparición, según confirmó un funcionario de la agencia a The Independent.

The Independent se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado de EE. UU. y la Real Policía de las Bahamas para solicitar más información.

open image in gallery Brian Hooker habría sido arrestado en relación con la desaparición de su esposa ( Lynette Hooker/Facebook )

Lynette y Brian Hooker tenían un canal de YouTube

Lynette y Brian solían grabar sus aventuras de viaje y publicarlas en su canal de YouTube, The Sailing Hookers.

Su video más reciente, titulado “Un poco de surfeo de remo esta mañana #bahamas”, fue publicado el 9 de marzo.

También compartieron un video corto en su canal de YouTube en el que bromeaban sobre la posibilidad de hartarse el uno del otro.

El video incluye un texto que dice: “¿Nunca se cansan el uno del otro?”. Más abajo en la pantalla, se muestra un clip de dos personas bailando bajo el título “Yo y mi esposo”, mientras de fondo suena la exitosa canción de 1995 ‘Be My Lover’ de La Bouche.

La hija de Lynette Hooker afirma que la pareja tiene un “historial de no llevarse bien”

La hija de Lynette, Karli Aylesworth, se ha pronunciado sobre el caso en entrevistas con varios medios de comunicación.

Aylesworth declaró al noticiero NBC News que era improbable que Lynette “simplemente se cayera” del barco, y explicó que la pareja tenía un “historial de no llevarse bien, especialmente cuando [bebían]”.

Durante una entrevista con Fox News, también describió a su madre como una “persona muy en forma” que difícilmente perdería el equilibrio.

“Creo que algo pudo haberle sucedido”, dijo Aylesworth a la cadena, y continuó: “Hay antecedentes de que la estrangularon y amenazaron con tirarla por la borda. Así que el hecho de que esto esté ocurriendo realmente me hace pensar que hay algo más detrás de esta historia”.

Brian niega las acusaciones de Aylesworth, según declaró su abogado a The Independent.

“El señor Hooker niega categórica e inequívocamente cualquier irregularidad y, en particular, las acusaciones formuladas recientemente por Karli Aylesworth. Ha estado cooperando con las autoridades pertinentes en el marco de una investigación en curso”, declaró.

Por su parte, la madre de Lynette, Darlene Hamlett, dijo a CNN que la familia tenía “muchas preguntas sin respuesta”.

“Seguimos aferrándonos a la esperanza de que esta tragedia tenga un desenlace positivo”, expresó.

Traducción de Sara Pignatiello