Líder de la OTAN enfrenta difícil desafío mientras Trump arremete contra la alianza

El secretario general de la OTAN Mark Rutte ha superado una nueva prueba con el presidente Donald Trump, esta vez por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que ni siquiera involucra a la mayor alianza militar del mundo y sobre el cual nunca se le consultó.

Desde que lanzó la guerra, Trump ha ridiculizado a los aliados de Estados Unidos calificándolos de “cobardes”, ha arremetido contra la OTAN como “un tigre de papel” y ha comparado al primer ministro británico Keir Starmer con Neville Chamberlain, a quien probablemente se recuerda más por una política de apaciguamiento hacia la Alemania nazi.

Eso se suma a las reiteradas amenazas de Trump de tomar el control de Groenlandia, que han tensado profundamente las relaciones con los aliados de la OTAN y han despertado temores de que hacerlo por la fuerza podría significar el fin de la organización.

En los últimos días, Trump sugirió que Estados Unidos podría abandonar la alianza transatlántica. Trump ya amenazó con retirarse en 2018 durante su primer mandato. Su queja ahora es que algunos aliados ignoraron su llamado a ayudar mientras Irán cerraba de facto el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio.

Tras conversar con Rutte el miércoles, el líder más poderoso de la alianza recurrió a las redes sociales para mostrar su molestia. Trump publicó: “LA OTAN NO ESTUVO AHÍ CUANDO LA NECESITAMOS, Y NO ESTARÁ AHÍ SI LA NECESITAMOS OTRA VEZ”.

Preguntado después en CNN sobre si Trump pretendía sacar a Estados Unidos de la OTAN, Rutte respondió: “Está claramente decepcionado con muchos aliados de la OTAN, y puedo entender su punto de vista”.

Mantener a Estados Unidos dentro

Rutte se ha ganado la reputación de ser un “susurrador de Trump”, en particular por ayudar a elaborar un plan que ha hecho que los aliados europeos y Canadá compren armas estadounidenses para Ucrania y mantengan a la administración implicada en la mayor guerra en Europa en décadas.

De hecho, una de sus tareas más exigentes desde que asumió el cargo en 2024 ha sido mantener al voluble líder de Estados Unidos comprometido con la OTAN, sobre todo mientras Washington ha puesto la mira en otros lugares como el Indopacífico, Venezuela y, más recientemente, Irán.

Rutte ha recurrido a la adulación, elogiando a Trump por obligar a los aliados a gastar más en defensa. Ha felicitado al mandatario norteamericano por la guerra y se ha abstenido de criticar la advertencia de Trump de que “toda una civilización morirá” si Irán no reabre el estrecho.

“Fue una discusión muy franca, muy abierta, pero también una discusión entre dos buenos amigos”, dijo Rutte a CNN. Rechazó confirmar informes de que Trump está considerando retirar tropas de países europeos que no apoyan la guerra.

Consultado sobre si el mundo es más seguro gracias a la guerra de Estados Unidos e Israel, Rutte contestó: “Absolutamente”.

Guerra lanzada por un miembro de la OTAN, no contra uno

Lo llamativo de la guerra contra Irán es que la OTAN no tiene ningún papel que desempeñar allí. Como alianza defensiva, ha protegido al aliado Turquía cuando se dispararon misiles iraníes en represalia contra su territorio, pero la guerra fue lanzada por un miembro de la OTAN, no contra uno.

El propio Rutte ha dicho que la OTAN no se sumaría a la guerra, y no hay confirmación pública de que Estados Unidos siquiera haya planteado el asunto en la sede de la organización en Bruselas, aunque no puede descartarse que la administración hiciera una solicitud el miércoles para que eso ocurriera.

La OTAN declinó decir si la seguridad del estrecho se ha debatido oficialmente y remitió las preguntas al Reino Unido, que encabeza un esfuerzo fuera de la alianza para hacer segura la ruta comercial para la navegación una vez que el alto al fuego esté en vigor.

El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, afirmó el jueves que su país siempre está dispuesto a considerar brindar apoyo a través de la OTAN a socios que lo soliciten allí.

“Si Estados Unidos o cualquier otro aliado de la OTAN está pidiendo nuestro apoyo, siempre estamos listos para hablarlo", dijo Tsahkna a la cadena CNBC. "Pero para eso, por supuesto, necesitamos la solicitud oficial para discutir entonces cuál es la misión, cuál es el objetivo”.

Añadió que, si los aliados “necesitan nuestro apoyo, entonces tenemos que planificar juntos”.

La OTAN intenta mantenerse al margen

El propio Rutte insiste en que la alianza solo se defenderá a sí misma y no se involucrará en otro conflicto fuera de su territorio, es decir, Europa y Norteamérica.

“Esto es Irán, esto es el Golfo Pérsico, esto está fuera del territorio de la OTAN”, declaró Rutte.

La OTAN ha operado fuera del área euroatlántica en el pasado, en particular en Libia y Afganistán. Pero no hay apetito por hacerlo de nuevo, dada su caótica salida de Afganistán en 2021, que el exjefe de la OTAN Jens Stoltenberg describió como una “derrota”.

La ira de Trump parece dirigirse más a España y Francia que a la propia OTAN. España ha cerrado su espacio aéreo a aviones de Estados Unidos involucrados en la guerra contra Irán y ha negado a las fuerzas de Estados Unidos el uso de bases militares operadas conjuntamente.

Francia ha sido crítica, insistiendo en que la guerra se lanzó sin respetar el derecho internacional y que París nunca fue consultado al respecto. No se impusieron restricciones generales al uso de bases conjuntas ni de su espacio aéreo, pero las autoridades francesas han dicho que están tomando esas decisiones caso por caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.