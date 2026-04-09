Aumentan cancelaciones de servicios de ‘streaming’ en EE. UU. a medida que incrementa el costo de vida

Según un informe reciente, los estadounidenses están abandonando en masa los servicios de streaming por suscripción a medida que el costo de la vida sigue aumentando.

Los servicios de streaming como Netflix y Hulu se volvieron cada vez más populares en los últimos años, pero el informe Tendencias de Medios Digitales 2026 de Deloitte, publicado a finales del mes pasado, muestra cómo los estadounidenses se están frustrando por el costo de tener sus películas y programas de televisión favoritos con solo hacer clic en un botón.

Según el informe, alrededor del 40 % de los estadounidenses redujeron su consumo de servicios de streaming en los últimos tres meses debido a problemas económicos.

“Dado que el costo de los productos básicos como la comida y la vivienda sigue siendo elevado, muchos consumidores están reevaluando sus presupuestos y reduciendo los gastos no esenciales”, señaló Deloitte en los resultados de su encuesta. “Al mismo tiempo, los precios de los servicios de medios y entretenimiento continúan aumentando”.

open image in gallery Según un informe reciente, los estadounidenses están abandonando en masa los servicios de ‘streaming’ por suscripción a medida que el costo de vida sigue aumentando ( Getty Images )

Según el informe, casi el 75 % de los estadounidenses están frustrados porque la plataforma de streaming a la que están suscritos sigue subiendo los precios.

Justo cuando se publicó el informe, Netflix anunció que subiría los precios por segundo año consecutivo.

El costo del plan estándar con anuncios aumentó USD 1 , hasta los USD 8,99 al mes, y los planes sin anuncios subieron USD 2 más al mes.

El plan estándar sin anuncios, que permite la visualización en dos dispositivos diferentes simultáneamente, ahora cuesta USD 19,99 al mes, y el plan premium sin anuncios y con transmisión en cuatro dispositivos diferentes a la vez cuesta USD 26,99.

Disney también aumentó el precio de sus servicios de streaming el pasado mes de septiembre.

open image in gallery Según un informe reciente, alrededor del 40 % de los estadounidenses redujo su uso de los servicios de streaming en los últimos tres meses debido a problemas económicos ( Getty Images )

El precio de Disney+ con anuncios subió de USD 9,99 a USD 11,99 al mes, y su opción premium sin anuncios aumentó USD 3 y alcanzó los USD 18,99 al mes. El plan básico de Hulu con anuncios también subió USD 2 y alcanzó los USD 11,99 al mes, mientras que su versión premium sin anuncios se mantuvo en USD 18,99 al mes.

Si bien la inflación se mantuvo estable en febrero a una tasa anual del 2,4 %, aún se situaba por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal.

Muchos estadounidenses seguían teniendo dificultades para comprar comida y llenar el depósito de gasolina. Los precios de los alimentos subieron un 0,4 % respecto al mes anterior, y los de la gasolina un 0,8 %, según el Índice de Precios al Consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales.

El viernes, el gobierno publicará el Índice de Precios al Consumidor de marzo, que se espera que se vea afectado por los altos precios del gas derivados de la guerra en Irán.

Traducción de Olivia Gorsin