Qué saber sobre la guerra en curso entre Israel y Hezbollah

En las horas posteriores a que Estados Unidos e Irán anunciaran un alto al fuego provisional, Israel intensificó drásticamente sus ataques en Líbano contra el grupo armado Hezbollah, respaldado por Irán.

El ejército israelí afirmó que había atacado sitios vinculados a Hezbollah y anunció que había matado a un asistente del líder del grupo, Naim Kassem. Pero los ataques, que alcanzaron distritos residenciales y comerciales densamente poblados en plena hora pico, también mataron a un gran número de civiles, señalaron funcionarios libaneses, sin dar detalles.

Hezbollah respondió a los intensos ataques —que provocaron una protesta internacional— lanzando misiles hacia Israel, aunque no se han reportado víctimas graves.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah estalló después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra Irán a finales de febrero. Desde la tregua anunciada por Estados Unidos e Irán a principios de esta semana, se ha desatado un acalorado debate sobre si se aplica a los combates entre Israel y Hezbollah; Irán dice que sí, mientras que Estados Unidos e Israel sostienen que no.

La antesala de la guerra más reciente entre Israel y Hezbollah

Israel y Hezbollah han librado múltiples guerras desde que la milicia chií se formó en la década de 1980 como una fuerza guerrillera que resistía la entonces ocupación israelí del sur de Líbano.

Hezbollah lanzó misiles hacia Israel el 2 de marzo, dos días después de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán. Indicó que la andanada fue en represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y por “repetidas agresiones israelíes” en Líbano.

La reanudación de los combates se produjo 15 meses después de que un alto al fuego negociado por Estados Unidos detuviera su guerra anterior. Ese conflicto comenzó un día después del ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamás, contra el sur de Israel.

Hezbollah, aliado de Hamás, comenzó a disparar contra Israel después de que este lanzara su fulminante contraofensiva contra Hamás en Gaza. Lo que empezó como un conflicto de baja intensidad a lo largo de la región fronteriza entre Israel y Líbano estalló en una guerra a gran escala en septiembre de 2024.

Después de que se alcanzara una tregua en noviembre de 2024, Israel mantuvo ataques aéreos casi diarios en Líbano, afirmando que buscaba impedir que Hezbollah se reagrupara. Las tropas israelíes también continuaron ocupando cinco colinas del lado libanés de la frontera.

Hezbollah, mientras tanto, estaba bajo presión interna e internacional para entregar su arsenal restante. El grupo se mantuvo en gran medida en silencio y no entró en la contienda durante la guerra de 12 días del verano pasado entre Israel e Irán. Muchos creían que el grupo estaba demasiado debilitado para combatir tras sufrir fuertes pérdidas en el conflicto de 2024 y por eso se sorprendieron cuando entró en la guerra tras los ataques recientes contra Irán.

Más de 1 millón de libaneses desplazados por la guerra

Hasta el miércoles, más de 1.730 personas habían muerto y más de 5.870 habían resultado heridas por ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo, según el Ministerio de Salud del país. No está claro cuántas de ellas eran civiles, pero entre las víctimas hay cientos de mujeres, niños y trabajadores de la salud.

Más de 1 millón de personas han sido desplazadas en Líbano. Israel ha emitido una serie de advertencias generales para que los residentes abandonen amplias franjas del país, a menudo seguidas por el bombardeo de esas zonas. Muchos duermen en autos, en las calles o en escuelas abarrotadas.

Funcionarios israelíes dicen que Hezbollah ha lanzado miles de misiles y drones a través de la frontera, pero que la mayoría han sido interceptados o han caído en zonas abiertas. El ejército israelí afirma que 12 soldados han muerto en el sur de Líbano y más de 400 han resultado heridos.

También ha habido un pequeño número de muertes de civiles en el norte de Israel, incluido un hombre que murió por el impacto de un cohete y otro que murió accidentalmente por fuego de artillería del ejército israelí durante combates a lo largo de la frontera. El flujo constante de misiles y drones mantiene en vilo a los residentes del norte de Israel. Muchos están enojados porque el gobierno no ha ofrecido pagar para evacuarlos, como lo hizo durante la última guerra.

El ejército israelí también ha lanzado una invasión terrestre del sur de Líbano. Han estallado feroces batallas con milicianos de Hezbollah en la zona fronteriza y, en ocasiones, fuerzas de paz de la ONU han quedado atrapadas en medio; tres miembros de la fuerza de la ONU han muerto.

Algunos funcionarios israelíes han pedido que su ejército ocupe el sur de Líbano hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros (20 millas) al norte de la frontera. Las fuerzas israelíes han demolido viviendas en aldeas a lo largo de la línea fronteriza. Muchos libaneses desplazados temen que Israel planee crear una zona de amortiguamiento despoblada y que nunca puedan regresar a sus hogares.

Preguntas sobre el objetivo final

Funcionarios libaneses han buscado negociar directamente con Israel para detener los combates. El jueves, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que Israel había aceptado entablar conversaciones que se centrarían en desarmar a Hezbollah y en un posible acuerdo de paz.

Cuando Estados Unidos e Irán anunciaron el miércoles un acuerdo provisional de alto al fuego, el primer ministro de Pakistán, cuyo país actuó como mediador, escribió en una publicación en redes sociales que el acuerdo se aplicaba “en todas partes, incluido Líbano”. Funcionarios iraníes también insisten en que el acuerdo incluye a Líbano. Pero Estados Unidos e Israel sostienen que no.

Hezbollah ha dicho que no acatará la pausa a menos que Israel lo haga.

Joe Macaron, analista de Oriente Medio, estimó que las negociaciones serán “una prueba de cuánto está comprometido el régimen iraní a ayudar a Hezbollah”. Es poco probable que Israel acepte —o que Estados Unidos lo obligue a aceptar— un alto al fuego total y una retirada de Líbano, afirmó.

Macaron sostuvo que, aunque Estados Unidos podría presionar a Israel para que detenga los ataques en el centro de Beirut, es probable que se desarrolle una “larga guerra de desgaste” entre Israel y Hezbollah en el sur. El ejército israelí no es capaz de controlar toda el área al sur del río Litani, Hezbollah no es capaz de expulsar a las tropas israelíes del sur de Líbano, y ni Israel ni el Estado libanés pueden desarmar por la fuerza al grupo, indicó.

La única resolución tendrá que ser un acuerdo negociado, dijo Macaron.

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Koral Saeed en Abu Snan, Israel, contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.