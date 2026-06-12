Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo con la salida a bolsa de SpaceX

Es probable que Elon Musk nunca colonice Marte como prometió, pero suficientes inversionistas consideran al fundador de SpaceX una especie de hombre milagroso como para ayudarlo a alcanzar otra fantástica meta el viernes, cuando saque a bolsa la empresa de cohetes.

El hombre más rico del mundo está a punto de convertirse en el primero en lograr un patrimonio neto de un billón de dólares.

Musk marcó el viernes la apertura de la negociación en Nasdaq, donde se listarán las acciones de la compañía, al sumarse a un toque ceremonial de campana desde Starbase, el hogar de SpaceX en el sur de Texas.

Reiteró sus ambiciosos objetivos “de hacer que la vida sea multiplanetaria”.

“No solo unos pocos astronautas, me refiero literalmente a ti”, expresó Musk. “Quienquiera que seas que estés viendo esto, SpaceX quiere poder llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá”.

Conocido por sus brillantes avances tecnológicos, así como por afirmaciones descabelladas y plazos incumplidos, se espera que Musk supere la marca del billón de dólares en la mayor oferta pública inicial de la historia, mientras los inversionistas apuestan por una empresa con pérdidas tan grandes como sus ambiciones. Antes de la primera operación de SpaceX, Forbes sitúa el patrimonio neto de Musk en 982.600 millones de dólares.

Además de establecer una colonia marciana de un millón de personas, la empresa ha prometido salvar a la humanidad mediante la creación de otros puestos de avanzada en el espacio, poner en órbita centros de datos del tamaño de campos de fútbol y superar a sus rivales Anthropic y OpenAI en la carrera por ganar dinero con la inteligencia artificial.

Para alcanzar sus objetivos, SpaceX necesita miles de millones de dólares más de lo que actualmente ingresa con su negocio de cohetes y satélites. Entre el inicio de 2025 y el 31 de marzo de 2026, la empresa perdió 8.700 millones de dólares.

Grandes compradores institucionales e inversionistas con bolsillos más modestos han indicado que están dispuestos a arriesgarse, pagando un precio lo suficientemente alto por los 555,6 millones en oferta como para recaudar 75.000 millones de dólares. Eso supera con facilidad al actual poseedor del récord, Saudi Aramco, el gigante petrolero que recaudó 26.000 millones de dólares en su oferta inicial de 2019.

Se espera que la negociación de la acción —símbolo, SPCX— comience en las siguientes horas del viernes.

Los banqueros de Wall Street que ayudaron a sacar a bolsa a SpaceX están entusiasmados con la empresa —y con las grandes comisiones que ganarán—, pero no todos creen que el precio de la acción esté justificado.

Analistas de la firma de investigación Morningstar, que no obtiene comisiones de la banca de inversión, escribieron que la oferta pública inicial está “significativamente sobrevalorada” debido a la tecnología no probada de SpaceX y a sus enormes necesidades de capital.

Calculan que la empresa solo vale 780.000 millones de dólares, menos de la mitad de su valor en la oferta pública inicial.

Aun así, Musk ya ha logrado antes lo que parecía imposible.

El futuro billonario —al menos sobre el papel— hizo su fortuna al crear dos empresas, Zip2 y PayPal, que le dejaron alrededor de 200 millones de dólares al venderse. Usó ese dinero para fundar SpaceX e invertir en Tesla, y desafió las probabilidades al crear una empresa espacial que descubrió cómo reutilizar cohetes y una automotriz que hizo que los vehículos eléctricos fueran atractivos.

Musk ha acumulado enormes sumas de riqueza para sí mismo, gran parte en acciones que aún no ha convertido en efectivo o en concesiones de acciones que solo recibirá si Tesla o SpaceX alcanzan ambiciosos objetivos de desempeño. Su reciente paquete de compensación de Tesla recibió críticas del Vaticano. En Tesla, ha inquietado a los accionistas al enfrentarse con los reguladores o al dividir su atención entre múltiples empresas y, el año pasado, al asumir un papel en la administración del presidente Donald Trump.

Pero el alza del precio de la acción ha curado todos los males: desde que salió a bolsa en 2010, Tesla ha generado un retorno de 20.000% para los accionistas, o más de 1,2 billones de dólares en riqueza para los inversionistas. Eso ha ayudado a elevar el patrimonio de Musk antes de la oferta pública inicial de SpaceX a 795.000 millones de dólares, según la revista Forbes.

SpaceX es la primera de tres empresas de gran capitalización bursátil que se espera que salgan a bolsa este año, seguidas por Anthropic y OpenAI. Nasdaq incluso revisó sus reglas para permitir que SpaceX ingrese en 15 días a fondos vinculados a sus índices, lo que significa que los inversionistas terminarán comprando acciones del fabricante de cohetes mucho antes.

No todos los inversionistas están encantados con la posibilidad de que SpaceX aparezca en sus tenencias de fondos indexados. Funcionarios de fondos de pensiones para bomberos, maestros y otros trabajadores en California y Nueva York enviaron el mes pasado una carta a SpaceX en la que denunciaron algunas de las disposiciones de su oferta pública inicial, incluidas las “acciones con supervoto”, el arbitraje obligatorio de reclamaciones de accionistas en lugar de la posibilidad de demandas y cuánto poder tendrá Musk sobre la empresa.

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Los periodistas de la AP Stan Choe y Wyatte Grantham-Philips contribuyeron a este despacho desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.