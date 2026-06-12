Programa clave de vigilancia de EEUU está por expirar: qué significa para la seguridad del país

Una herramienta clave de vigilancia, considerada vital para prevenir atentados terroristas y atrapar a espías extranjeros, está a punto de expirar el viernes después de que los esfuerzos del Congreso por prorrogarla temporalmente fracasaran de manera bipartidista.

Se trata de una importante interrupción para el programa conocido como Sección 702, y aunque el presidente Donald Trump nomine a un nuevo director de inteligencia nacional que resulte más aceptable para republicanos y demócratas que su primera opción, no está claro cuán pronto los legisladores —a punto de entrar en receso— podrían reactivar el programa de espionaje.

Aun así, podría no haber una caída inmediata, dado que, en una orden judicial emitida en marzo, se autorizó que estas facultades de vigilancia del gobierno se mantuvieran vigentes por un año más.

La Sección 702 proporciona amplias facultades para analizar comunicaciones extranjeras

La disposición forma parte de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, conocida como FISA por sus siglas en inglés, y otorga a las agencias de espionaje estadounidenses amplias facultades para recopilar y examinar las comunicaciones de extranjeros ubicados fuera de Estados Unidos sin obtener primero una orden judicial.

Funcionarios estadounidenses consideran la ley una herramienta invaluable de seguridad nacional que ha ayudado a frustrar posibles actos de terrorismo, ha aportado información valiosa sobre ataques de ransomware contra infraestructura crítica y contribuyó a la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahri, en un ataque con dron en 2022.

La ley se aprobó en 2008 como un esfuerzo por codificar aspectos clave de un programa de espionaje anterior creado por el gobierno republicano del presidente George W. Bush.

Desde entonces, funcionarios de gobiernos de los dos partidos principales han advertido que, sin la ley, el gobierno no podrá recopilar inteligencia crucial en el extranjero.

Históricamente, la renovación del programa ha sido polémica

La necesidad periódica de reautorizar la ley ha generado un prolongado debate en el Congreso mucho antes de este año, incluida la discusión sobre si se necesitan salvaguardas adicionales para proteger la privacidad de los estadounidenses y sus datos personales.

Esto se debe a que, cuando el gobierno intercepta comunicaciones de extranjeros en el exterior, también termina recopilando las comunicaciones de ciudadanos estadounidenses y de otras personas en Estados Unidos que están en contacto con esos objetivos de vigilancia.

Defensores de las libertades civiles han expresado su preocupación por revelaciones de que, a lo largo de los años, analistas del FBI han consultado de manera indebida el vasto repositorio de inteligencia recopilado mediante el programa para obtener información sobre estadounidenses, incluida información relacionada con el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio por una turba de simpatizantes de Trump y las protestas por la justicia racial de 2020, así como sobre figuras políticas estatales y federales.

Algunos de esos defensores han señalado que el gobierno debería estar obligado a contar con una orden judicial antes de examinar comunicaciones recopiladas de estadounidenses. Funcionarios de Estados Unidos han indicado que una orden sería legalmente innecesaria y excesivamente engorrosa, y que se han implementado medidas correctivas para reducir el número de consultas indebidas.

Lo que complica aún más el debate son las improbables alianzas políticas que ha generado, al unir a una coalición de legisladores escépticos de la vigilancia gubernamental que incluye tanto a demócratas liberales preocupados por la privacidad como a republicanos que aún miran con recelo a la comunidad de inteligencia por la investigación de vínculos entre Rusia y la campaña presidencial republicana de Trump en 2016.

Esta vez, el bloqueo está ligado al rechazo al elegido interino de inteligencia, Bill Pulte

Los demócratas se resistieron cuando Trump eligió a Bill Pulte como director interino de inteligencia nacional y se negaron a respaldar una prórroga de la FISA hasta que se retirara la designación. Pulte, un leal a Trump sin experiencia conocida en seguridad nacional, ha encendido alarmas por usar su puesto como director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda para facilitar investigaciones dudosas de fraude hipotecario contra personas a las que Trump percibe como sus adversarios.

Una votación realizada esta semana en la Cámara de Representantes, que habría extendido temporalmente el programa, se vino abajo: 19 republicanos y casi todos los demócratas rechazaron la medida temporal con 198 votos a favor y 218 en contra. Un intento del Senado por aprobar sus propias versiones también fracasó.

Tras esas votaciones, Trump anunció la designación de Jay Clayton, fiscal federal de Manhattan que anteriormente se desempeñó como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, como su elección permanente como director de inteligencia nacional, o DNI, por sus siglas en inglés. La selección fue recibida con agrado en el Capitolio, pero no fue suficiente para romper el estancamiento antes del vencimiento programado para el viernes.

El representante de Connecticut Jim Himes, el principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara, comentó que ha “conocido y respetado” a Clayton durante décadas y que, si lo hubieran elegido una semana antes, “se podría haber evitado mucho dolor”.

“Su inteligencia, temperamento y profundo compromiso con el servicio público lo convertirán en un DNI extraordinario”, afirmó Himes.

Los próximos pasos para la disposición sobre facultades de espionaje

El senador republicano de Arkansas Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y el senador de Iowa Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, advirtieron al gobierno de Trump que se prepare “para una posible laguna importante en la recopilación de inteligencia extranjera”.

Es probable que la expiración sea la primera interrupción significativa de la Sección 702 desde que se creó hace más de 15 años. En 2024, el Senado excedió por poco su plazo de medianoche antes de votar para aprobar un proyecto de ley que luego firmó el expresidente demócrata Joe Biden, lo que generó una breve interrupción.

Pese a la paralización, no se espera una caída inmediata en la recopilación de inteligencia mientras Estados Unidos acoge una serie de eventos este verano con posibles preocupaciones de seguridad nacional, como el Mundial de fútbol y las festividades en torno al 250mo aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

Un dictamen emitido en marzo por el hermético Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera certificó la renovación del programa por otro año, por lo que se prevé que la autoridad de la Sección 702 permanezca intacta durante meses.

Aun así, es concebible que, sin una reautorización del Congreso, una empresa de telecomunicaciones o un proveedor de servicios de internet pudiera impugnar la capacidad del gobierno para obligarla a cooperar con sus exigencias de vigilancia.

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Las periodistas de The Associated Press Mary Clare Jalonick, Lisa Mascaro y Seung Min Kim contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.