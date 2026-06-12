Una mujer iraní, entre los migrantes deportados por EEUU a República Centroafricana

Una mujer iraní figura entre las cerca de dos docenas de migrantes que llegarán el viernes a República Centroafricana en un vuelo de deportación procedente de Estados Unidos, según abogados, en el último ejemplo de los acuerdos, ampliamente criticados, del gobierno del presidente Donald Trump con naciones africanas y latinoamericanas para que reciban a ciudadanos de terceros países.

República Centroafricana, un país profundamente empobrecido y azotado por el conflicto, es una de las al menos otras nueve naciones africanas que han aceptado recibir a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos.

En virtud de una serie de acuerdos a menudo secretos que forman parte de la amplia campaña de la Casa Blanca contra la inmigración, el ejecutivo estadounidense ha enviado a miles de personas a casi dos docenas de países que no son los suyos, según activistas.

El gobierno de Trump utiliza las deportaciones a terceras naciones como un resquicio legal para obligar indirectamente a solicitantes de asilo a regresar a sus países de origen, señalaron abogados de inmigración.

No estaba claro exactamente cuántos migrantes iban en el vuelo de deportación que despegó de Luisiana el jueves por la noche rumbo a Bangui, la capital de República Centroafricana.

Entre las personas que iban a ser deportadas el jueves había ciudadanos de Irán, Jordania, Armenia, Turquía, Georgia y Afganistán, de acuerdo con Ali Rahnama, director del Iranian American Legal Defense Fund, quien ha estado en contacto con algunos de los migrantes.

Estaba previsto que tres mujeres iraníes en Estados Unidos fuesen enviadas a República Centroafricana, según Sahar Jalili Pawelski, una de sus abogadas de inmigración, quien explicó que dos de ellas recibieron órdenes judiciales de emergencia que suspendieron temporalmente su salida del país mientras los jueces revisan si el gobierno actúa según la legalidad.

A las tres se les había concedido protección legal contra la deportación a Irán después de que los jueces determinaran que enfrentaban temores creíbles de persecución por motivos políticos o religiosos, sostuvieron tanto Jalili Pawelski como Rahnama.

Un hombre sirio de edad avanzada también iba a ser deportado a República Centroafricana, pero recibió una orden temporal de emergencia que frenó el proceso, de acuerdo con su abogada, Margaret Stock.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no realizó comentarios sobre el caso el jueves y señaló que no confirmará futuras operaciones de expulsión por razones de seguridad. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no respondió a los pedidos de declaraciones.

República Centroafricana ha sufrido años de conflicto entre fuerzas progubernamentales y grupos armados, y es uno de los países más pobres del mundo. Pese a sus vastas reservas de oro, una de cada tres personas vive con menos de dos dólares al día.

También es uno de los puntos donde Wagner, un grupo mercenario ruso, se desplegó por primera vez en África. El grupo ha sido responsable de la seguridad del presidente, Faustin-Archange Touadéra, y de combatir a grupos rebeldes.

El país es uno de los aliados más cercanos de Rusia en África, pese a las recientes tensiones entre Touadéra y el Kremlin después de que Moscú exigiera que Wagner fuera reemplazado por Africa Corps, operado por el gobierno ruso.

Rahnama, del Iranian American Legal Defense Fund, expresó su preocupación por el envío de una solicitante de asilo iraní a República Centroafricana, apuntando a la influencia de Rusia en el país y a los estrechos lazos de seguridad entre Moscú y Teherán.

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Banchereau informó desde Dakar, Senegal. La periodista de The Associated Press Rebecca Santana en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.