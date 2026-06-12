Llega a Cuba barco con ayuda humanitaria desde Colombia

Un barco con casi 100 toneladas de alimentos y bienes de primera necesidad procedente de Colombia llegó el viernes a Cuba como parte de la ayuda humanitaria que varios países han enviado a la isla en medio del cerco energético estadounidense.

El buque, que había salido de Cartagena de Indias a comienzos de mes, atravesó el canal de la bahía habanera a primera hora flameando la bandera colombiana y escoltado por una pequeña nave auxiliar cubana, constató The Associated Press.

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia indicó que por orden del presidente Gustavo Petro se realizó el envío de alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos y paneles solares, entre otros.

Además de los productos donados por el gobierno colombiano para la población en la isla, también se cargaron en la nave siete toneladas de mercancías recolectadas por grupos solidarios, dijeron las autoridades colombianas.

El fin de semana Cuba recibió otro barco con 1.700 toneladas de artículos de primera necesidad procedente de México y Belice que se sumaron a las ayudas enviadas por China, Rusia, algunas naciones europeas y Uruguay.

Cuba atraviesa desde hace cinco años una severa crisis económica que se agravó luego de que en enero el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con aplicar aranceles a los países que envíen crudo a la isla.

La nación caribeña sólo produce un 40% del combustible que consume, por lo que lleva meses semiparalizada en casi todos los sectores y sometida a largos apagones.