Empleada de Médicos Sin Fronteras detenida en Afganistán por violar código de vestimenta

Una paramédica de Médicos Sin Fronteras fue una de las mujeres arrestadas durante una reciente redada por presuntas violaciones del código de vestimenta en Afganistán, informó el viernes la organización de ayuda médica.

La paramédica fue arrestada por no llevar cobertura facial mientras se dirigía a su trabajo en un hospital de la ciudad occidental de Herat, y estuvo detenida durante dos días, según Sarah Champion, gerente de programas del grupo de ayuda para Afganistán.

La organización, también conocida por su acrónimo en francés MSF, señaló el jueves en un comunicado que estaba “indignada por el arresto y la detención de una de sus empleadas como parte de la aplicación de los requisitos del código de vestimenta en la ciudad”.

“Este incidente no es aislado. Las mujeres en Afganistán ya enfrentan restricciones muy severas a la movilidad y al acceso a la vida pública, lo que tiene consecuencias directas en el acceso a la atención y en la prestación de servicios de salud en todo el país”, indicó.

Las Naciones Unidas informaron que al menos 30 mujeres fueron arrestadas en Herat el sábado y el domingo por presuntas infracciones del draconiano código de vestimenta para mujeres en Afganistán. El lunes, los arrestos y las detenciones desencadenaron en la ciudad una inusual protesta que fue dispersada violentamente por la policía talibán.

La misión de la ONU en Afganistán afirmó que al menos una persona murió por disparos y varias más sufrieron heridas, incluidas lesiones por golpizas, en la respuesta policial a la protesta.

Las mujeres enfrentan restricciones draconianas en Afganistán

Las protestas son muy infrecuentes en Afganistán, gobernado por los talibanes desde 2021 tras la caótica retirada de las fuerzas lideradas por Estados Unidos. Desde entonces, el gobierno ha impuesto normas regidas por una estricta interpretación de la ley islámica, o sharía. No se tolera la disidencia y están prohibidas las protestas contra las decisiones del gobierno.

Las regulaciones incluyen restricciones draconianas para mujeres y niñas, como la prohibición de estudiar más allá de la escuela primaria y de desempeñar muchos trabajos. Se exige que las mujeres estén acompañadas por un tutor masculino cuando salen de casa, y existen normas estrictas que regulan lo que pueden vestir. La atención sanitaria es uno de los pocos sectores en los que todavía se les permite trabajar.

Las normas estipulan que las mujeres solo pueden salir en público si llevan el hiyab completo —que incluye un pañuelo en la cabeza y una larga túnica que cubre todo el cuerpo—, además de una cobertura facial que deja visibles únicamente los ojos. La aplicación de estas regulaciones está a cargo del temido Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.

Una empleada de MSF y su esposo, detenidos

Champion explicó el viernes que la empleada de MSF se dirigía a su trabajo en un hospital de Herat, en un automóvil conducido por su esposo, cuando la pareja fue detenida en un puesto de control instalado por el ministerio de la virtud y el vicio.

A la mujer le dijeron que no llevar un cubrimiento facial constituía una violación del código de vestimenta para mujeres. Sin embargo, llevaba su uniforme de trabajo, que ha sido aprobado para el personal femenino de hospitales por el Ministerio de Salud de Afganistán, declaró Champion a The Associated Press.

Tras explicar que trabajaba en el hospital, la empleada se retiró del puesto de control. Pero ella y su esposo fueron arrestados cuando llegaron al nosocomio, y ambos estuvieron detenidos durante dos días, afirmó Champion.

La detención “es completamente desproporcionada”, añadió Champion. “Uno no va a la cárcel por eso. No te arrestan ni te detienen por no cubrirte el rostro”.

La trabajadora de salud tuvo que firmar un compromiso de usar niqab

Antes de ser liberados, ambos tuvieron que firmar un compromiso por escrito de que la mujer usaría un niqab —una prenda que cubre todo el cuerpo, incluida la cabeza y el rostro, y deja visibles únicamente los ojos—. En el documento se estipula que, si no lo hace, podría ser encarcelada durante un mes, indicó Champion.

El padre, el hermano y el cuñado de la mujer también tuvieron que firmar el documento, para garantizar que el esposo de ella se asegurará de que su esposa cumpla las normas de vestimenta.

Actualmente, MSF dirige siete proyectos en todo Afganistán para atención de maternidad, pediatría, traumatología y tuberculosis. Indicó que las mujeres representan el 45% de su personal de enfermería y más de la mitad de su fuerza laboral en los proyectos de maternidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.