ICE publicará grabaciones de cámaras corporales solo si redunda en su interés, según su política

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se dispone a equipar a sus agentes con cámaras corporales en los próximos dos meses, pero la política de la agencia le otorga un amplio control sobre qué grabaciones se harán públicas, al especificar que cualquier divulgación debe redundar en su “mejor interés”.

Tras años de demoras, el ICE señaló que sus agentes de campo en todo el país contarán con cámaras corporales para finales de septiembre. El despliegue se produce después de recientes tiroteos mortales protagonizados por agentes que aplican la ofensiva migratoria del presidente, Donald Trump, lo que ha intensificado la presión para la asunción de responsabilidades, algo que las cámaras podrían facilitar.

Pero la política de cámaras corporales de la agencia podría significar que los contribuyentes, que están aportando decenas de millones de dólares para sufragar los dispositivos, podrían quedar en la más absoluta ignorancia en algunos casos de alto perfil, al menos en un primer momento.

La política establece que el ICE difundirá sin demora videos de tiroteos y otros encuentros en los que sus agentes causen la muerte o lesiones graves solo después de determinar que hacerlo “redunda en los mejores intereses del organismo”. Eso le otorga a su director la facultad discrecional para publicar grabaciones que favorezcan la imagen de la agencia, mientras se procura mantener otras ocultas, de acuerdo con expertos en políticas de cámaras corporales.

Este tipo de divulgaciones selectivas son habituales en algunas agencias policiales, pero por lo general no están contempladas de manera tan explícita en las directrices, afirmó el profesor Christopher Schneider, de la Universidad de Brandon en Canadá, coautor del nuevo libro “Police Body-Worn Cameras: Media and the New Discourse of Police Reform”.

“En cierto modo, el ICE está diciendo en voz alta lo que normalmente se dice en privado", manifestó. "Las cámaras corporales se están utilizando como herramientas contemporáneas de construcción de imagen para presentar a la policía de la manera más favorable posible ante la población”.

Política de cámaras corporales permite retener algunos videos

La política exige que los agentes activen las cámaras durante actividades rutinarias de aplicación de la ley, incluyendo arrestos, ejecución de órdenes de registro y respuesta a emergencias.

Tras tiroteos u otros sucesos graves, un comité que incluye a altos funcionarios del ICE y abogados revisará las grabaciones y recomendará si deben divulgarse pronto, de acuerdo con la política de cámaras corporales de febrero de 2025.

Si la respuesta es afirmativa, la grabación podría hacerse pública en un plazo de 72 horas. Pero si el director de ICE determina que “circunstancias específicas y convincentes” justifican su retención, tiene autoridad para bloquear o retrasar indefinidamente su divulgación, indica la política.

La norma no concreta cuáles serían esas circunstancias, y el ICE no respondió a una pregunta de The Associated Press acerca de la toma de esas decisiones.

Las prácticas varían ampliamente en Estados Unidos. En Chicago, una agencia de supervisión policial publica de manera rutinaria videos de cámaras corporales de tiroteos y otros incidentes graves de uso de la fuerza en un plazo de 60 días. En Filadelfia, la policía muy rara vez ejerce su discrecionalidad para difundir grabaciones de incidentes específicos y no tiene una política que determine cuándo hacerlo.

Incluso cuando se divulguen las imágenes, la política de ICE exigirá difuminar todos los rasgos identificativos de los agentes, como sus rostros, nombres y números de placa, para preservar su privacidad.

Schneider, que ha estudiado las cámaras corporales desde que su uso comenzó a generalizarse hace una década, afirmó que no espera que el ICE divulgue grabaciones de tiroteos letales como los del mes pasado en Houston y Maine.

Apuntó que la agencia hermana de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, no lo ha hecho con las de la balacera de enero en la que perdió la vida Alex Pretti en Minneapolis, aunque fue captada por los dispositivos de los agentes. El comisionado de la CBP, Rodney Scott, declaró ante legisladores en febrero que el video y otros materiales estaban bajo investigación y se harían públicos “cuando sea apropiado”.

ICE dice que todos los agentes tendrán cámaras para finales de septiembre

La agencia migratoria gastó 30,9 millones de dólares en julio para comprar equipos de cámaras corporales a Axon, la empresa con sede en Arizona que también fabrica pistolas Taser, según muestran los registros de gasto federal.

La partida se abrió un día después del tiroteo mortal en Maine de un automovilista de 25 años a manos de un agente del ICE con antecedentes de comportamiento violento. Días antes, otro baleó y mató en Houston a un constructor que se dirigía a su trabajo.

Ninguno de los incidentes quedó registrado por cámaras corporales. Eso enojó a los miembros del Congreso, que habían asignado 20 millones de dólares a la agencia para la compra de esos dispositivos gracias a un proyecto de ley aprobado para poner fin a un cierre parcial del gobierno el 30 de abril.

El ICE dijo que se enviaron cámaras corporales a más de la mitad de sus agentes de campo y que el resto las recibirá para finales de septiembre. Ese calendario retrasa las estimaciones contempladas en declaraciones públicas anteriores. La senadora republicana de Maine Susan Collins, quien respaldó el financiamiento de las cámaras, señaló el mes pasado que la agencia le dijo que se desplegarían para finales de agosto. El ICE había dicho antes que se entregarían a mediados de septiembre.

Los agentes de ICE que trabajan en la zona de Houston —a donde la agencia envió más de 800 cámaras— están entre los que ya han comenzado la formación, de acuerdo con Henry Cuellar, representante demócrata de Texas e integrante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Al menos un integrante de cada equipo de detención deberá portar una cámara, dijo la agencia.

“Creo que el pueblo estadounidense necesita ver lo que ese agente ve y oye", declaró Tom Homan, el zar fronterizo de la Casa Blanca, en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS News el 19 de julio. "Y si uno mira los datos, las cámaras corporales en realidad exoneran a los agentes más de lo que, ya sabe, aportan pruebas de mala conducta”.

Schneider dijo que espera que el ICE divulgue grabaciones que promuevan su programa de deportaciones masivas retratando a sus agentes como valientes y a los migrantes como criminales peligrosos.

“Gran parte de lo que hacen las fuerzas del orden es convencer al público de que los necesitamos y de que nos sentimos seguros, y de que hacen todas estas cosas buenas por nosotros!, añadió. “Cuantas más cosas malas ve el público, más se enoja. Y eso causa problemas para la imagen de la policía”.

ICE ha tardado años en adoptar cámaras corporales

La agencia comenzó a probar las cámaras corporales en 2021, durante el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, y distribuyó 1.400 dispositivos tres años después apuntando que su uso se ampliaría a medida que hubiera más fondos disponibles.

Tras regresar su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump revocó una orden de Biden que exigía a las agencias federales de seguridad el uso de cámaras corporales.

El ICE no las adquirió ni después de recibir una inyección histórica de 75.000 millones de dólares gracias a un proyecto de ley de Trump en 2025 y de comenzar a contratar a miles de nuevos agentes. Los registros muestran que las dos compras de julio a Axon se realizaron mediante un contrato gubernamental existente que comenzó en 2023.

“No es difícil de aplicar, pero lo han ido demorando”, afirmó Jason Houser, quien fue jefe de gabinete del ICE con Biden y ayudó a implementar el programa piloto en la agencia.

Houser sostuvo que el gobierno de Trump debió haber equipado a los agentes con cámaras corporales cuando amplió los arrestos masivos y las detenciones de tráfico. Hacerlo después de varios tiroteos y de la presión del Congreso “es claramente una respuesta política” que no hará que los agentes ni la población estén más seguros, aseveró.

“Esto no soluciona el problema de poner a los agentes en una situación para la que no están entrenados ni equipados para llevar a cabo el estilo de operaciones que el gobierno les está pidiendo”, agregó.

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La periodista de The Associated Press Valerie Gonzalez contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.