Los científicos han hecho una sorprendente revelación sobre el cuadro de Vincent van Gogh de 1889, La noche estrellada, y afirman que no representa ni las estrellas ni la noche como creíamos.

Los investigadores utilizaron diversas técnicas para determinar el cielo nocturno que representa la pintura y afirman que muestra el cielo antes del amanecer sobre Saint-Rémy-de-Provence, Francia, alrededor del 22 de julio de 1889.

Los astrónomos llevan años intentando comprender la pintura a través de su conocimiento del cielo nocturno, y a mediados de la década de 1980 se realizaron dos estudios importantes. Sin embargo, llegaron a conclusiones contradictorias, y los espectadores han tendido a centrarse en las interpretaciones simbólicas de la obra.

Sin embargo, el nuevo trabajo se inspiró en la observación del cuadro y en la constatación de que la interpretación predominante sobre qué parte del cielo representaba resultaba insatisfactoria, según declaró su autor principal.

“Para un astrónomo observacional, el cúmulo de estrellas en La noche estrellada son las Híades en Tauro”, dijo Elijah Jeong-hyun Kim, candidato a doctorado en la Universidad Kyung Hee en Corea del Sur. Continuó: “Pero en el momento en que leí los estudios anteriores que lo explicaban como Aries, sentí que la pintura me llamaba”.

Kim realizó una investigación exhaustiva y descubrió que, en las primeras horas de aquella noche de julio, una luna menguante gibosa, Venus y el cúmulo estelar de las Híades en Tauro aparecían muy cerca unos de otros, tal como se muestra en la pintura. Su conclusión se basó en viajes de campo a Francia, así como en pruebas y datos adicionales que contribuyeron a consolidarla.

Los visitantes contemplan la exposición “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience” (Más allá de Van Gogh: una experiencia inmersiva) en el estadio Utilita Arena de Newcastle, Reino Unido ( PA )

Normalmente, la pintura se fecha utilizando una carta que Vincent envió a su hermano Theo el 18 de junio de 1889. Pero la Luna no coincide con esa fecha: la pintura la muestra como una delgada media luna, pero en ese momento en realidad era una gibosa menguante.

Sin embargo, el 22 de julio de ese mismo año, el cielo nocturno coincidió y la Luna se veía mucho más parecida a como aparece en la pintura original. Los investigadores habían sugerido previamente que podría tratarse de una fecha difícil, ya que se creía que coincidía con una de las crisis epilépticas del pintor; pero un trabajo científico posterior, que utilizó las cartas, así como registros meteorológicos y observaciones sobre insectos, sugiere que en realidad ocurrió a finales de julio.

Los investigadores localizaron el lugar donde se realizó la pintura y analizaron las formas que contenía para confirmar que sus cinco estrellas centrales coincidían con el cielo de aquella noche. Asimismo, afirman que el dibujo a pluma que Van Gogh realizó después de haber pintado el famoso cuadro se parece aún más.

“Espero que este trabajo impulse una mirada renovada y multidisciplinaria a la secuencia y los métodos de trabajo de las pinturas que hizo Van Gogh en Saint-Rémy, así como a los movimientos del pintor durante ese verano”, dijo Kim, y agregó: “Nuestro diálogo con los otros cielos de Van Gogh aún continúa”.

El trabajo se describe en un nuevo artículo titulado “The actual sky of Van Gogh’s Starry Night: a multidisciplinary reconstruction” (El cielo real de La noche estrellada de Van Gogh: una reconstrucción multidisciplinaria), publicado en la revista Scientific Reports.

Traducción de Sara Pignatiello