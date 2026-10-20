¿Cómo y cuándo ver la lluvia de meteoros de los Oriónidas?

Los Oriónidas, una de las dos principales lluvias de meteoros causadas por restos del cometa Halley, alcanzarán su punto máximo esta semana, aunque la luna, que alcanzará un gran tamaño, atenuará la visibilidad hasta después de que se ponga a última hora de la noche.

Durante el pico, que ocurrirá la noche del miércoles y la madrugada del jueves, será posible ver hasta 20 meteoros por hora en condiciones ideales de observación, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros. Los meteoros siguen siendo visibles durante unas semanas antes y después del pico.

Los Oriónidas pueden observarse en los hemisferios norte y sur después de la medianoche. Aunque reciben su nombre de la constelación de Orión, se ven en todo el cielo nocturno, de acuerdo con la NASA.

Los Oriónidas pueden ser especialmente brillantes y rápidos, y pueden dejar estelas luminosas que pueden durar varios segundos. Esto es lo que hay que saber sobre los Oriónidas y otras lluvias de meteoros.

¿Qué es una lluvia de meteoros?

Mientras la Tierra orbita el Sol, atraviesa varias veces al año los restos dejados por los cometas que pasan y, en ocasiones, por algún asteroide. El origen de los Oriónidas son restos del cometa Halley, que pasa cerca de la Tierra cada 75 años.

Cuando estas rocas espaciales de rápido movimiento entran en la atmósfera terrestre, los fragmentos encuentran una nueva resistencia del aire y se calientan mucho, hasta que finalmente se queman.

A veces el aire circundante brilla brevemente, dejando una cola ardiente: el final de una “estrella fugaz”.

No se necesita equipo especial para ver las lluvias de meteoros que cruzan el cielo cada año, pero resulta útil encontrar un lugar lo suficientemente alejado de las luces de la ciudad y demás contaminación lumínica.

Cómo observar una lluvia de meteoros

El mejor momento para observar una lluvia de meteoros suele ser después de la medianoche, o en las primeras horas antes del amanecer, cuando suele haber menos interferencia de la luz de la luna.

Las fuentes de luz que compiten, como una luna brillante o el resplandor artificial de las luces en el suelo, son los principales obstáculos para ver con claridad los meteoros. Las noches sin nubes, cuando la luna mengua hasta su menor tamaño, ofrecen oportunidades óptimas de observación.

Tenga paciencia: pueden pasar varios minutos hasta que sus ojos se adapten a la oscuridad.

¿Cuándo es la próxima lluvia de meteoros?

Se espera que la próxima gran lluvia de meteoros, las Táuridas del Sur, alcance su punto máximo el 5 de noviembre, cuando habrá apenas una luna creciente, lo que ofrecerá condiciones favorables para la observación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.