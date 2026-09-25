Luna de la Cosecha de septiembre: cuándo verla y qué hace tan inusual a esta esperada luna llena

La luna llena de este mes está a punto de aparecer y será algo distinta de lo habitual.

Conocida como “Luna de la Cosecha”, es la luna llena más cercana al equinoccio de otoño. Su nombre se remonta a la época en que su luz permitía a los agricultores extender las jornadas de recolección después del anochecer.

A diferencia de otras denominaciones que se han popularizado en tiempos más recientes para las lunas llenas de cada mes, el nombre Luna de la Cosecha tiene una larga tradición en el Reino Unido y otros lugares. Además, no siempre corresponde a la luna llena de septiembre: algunos años ocurre en octubre, según cómo coincidan el calendario lunar y el equinoccio.

Este mes, la Luna alcanzará su fase llena el 26 de septiembre a las 5:49 p. m., hora del Reino Unido. Para entonces estará por debajo del horizonte en gran parte del país, aunque durante la noche se verá grande y prácticamente llena.

Al encontrarse cerca del horizonte, también puede parecer más grande de lo normal. Este efecto visual se conoce como “ilusión lunar” y hace que percibamos la Luna de mayor tamaño cuando podemos compararla con edificios, árboles u otros elementos del paisaje.

Además, podría adquirir un tono algo más rojizo. No será tan intenso como el de un eclipse lunar ni se trata de una característica exclusiva de la Luna de la Cosecha. El fenómeno se produce porque, al estar baja en el cielo, su luz atraviesa una mayor cantidad de la atmósfera terrestre, que dispersa las tonalidades azuladas y hace más visibles las rojizas.

La Luna de la Cosecha coincidirá además con una buena oportunidad para observar Saturno, que alcanzará su “oposición” el 4 de octubre. Durante este fenómeno, la Tierra se sitúa entre el Sol y Saturno, por lo que el planeta aparece en el lado opuesto del cielo respecto del Sol.

A esta luna llena le seguirá la Luna del Cazador en octubre y, hacia finales de año, llegarán la Luna del Castor y la Luna Fría. Estas denominaciones, popularizadas por almanaques agrícolas, tienen menos tradición en el Reino Unido que la de Luna de la Cosecha, aunque han ganado popularidad en los últimos años.

Traducción de Leticia Zampedri