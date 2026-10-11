Egipto exhibe versión restaurada de famoso cuadro “Tondo de los Dos Hermanos”

Egipto presentó el domingo una versión restaurada del “Tondo de los Dos Hermanos”, una valiosa pintura del siglo II procedente de los célebres retratos de Fayoum.

Especialistas de Roma trabajaron junto con conservadores del Museo Egipcio de Tahrir —donde normalmente se conserva la colección— durante tres semanas para restaurar la obra, informaron funcionarios en una conferencia de prensa.

Los retratos de momias de Fayoum se pintaban principalmente sobre finos paneles de madera y se colocaban sobre los rostros de los difuntos dentro de los vendajes de las momias, combinando tradiciones funerarias egipcias con influencias artísticas del mundo grecorromano.

Egipto prestará una parte importante de la colección para una exposición temporal en Roma, lo que marcará la primera vez que viajará al extranjero.

“La restauración del Tondo de los Dos Hermanos es un ejemplo importante de lo que puede lograrse mediante la cooperación internacional en la preservación y el estudio del patrimonio cultural", declaró Sherif Fathy, ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto.

"Egipto e Italia comparten profundos vínculos históricos y culturales, y este proyecto reúne la experiencia egipcia e italiana para preservar una obra de arte excepcional para las futuras generaciones”, agregó.

Los expertos describen la pintura como inusual por su forma circular y por representar a dos personas en lugar de una, y la sitúan entre los retratos más vívidos que se conservan del Egipto de la época romana. Fue pintada con una técnica en la que los pigmentos se mezclan con cera fundida, y los restauradores pudieron recuperar los rasgos del hermano de la derecha.

Aly Abdel Halim, director general del Museo Egipcio de Tahrir, explicó que la conservación requirió una intervención cuidadosa porque tanto el soporte de madera, dañado por termitas, como la superficie pintada eran frágiles.

Los retratos se presentarán en una exposición en Roma de noviembre a mayo de 2027.

Tomaso Radaelli, presidente de MondoMostre, la organizadora de la exposición, señaló que reunirá más de 110 objetos, incluidos paneles pintados, sudarios funerarios, máscaras, retratos de mármol, moldes de yeso y joyería antigua.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.