Un equipo de arqueólogos halló en el sur de México una tumba zapoteca del año 600 d. C., que la presidenta Claudia Sheinbaum describió como “el hallazgo más importante en diez años”.

La tumba, perteneciente a la cultura zapoteca y con 1.400 años de antigüedad, se encuentra notablemente bien conservada. En su interior, los especialistas hallaron una escultura de un búho de grandes ojos, que sostiene en el pico la figura de un hombre revestida de estuco y pintada, además de murales multicolores y tallas de calendarios.

Los zapotecos fueron una de las primeras civilizaciones de la antigua Mesoamérica, surgida alrededor del año 500 a. C. en lo que hoy es el estado de Oaxaca, y prosperaron hasta la llegada de los conquistadores españoles.

La cultura zapoteca sigue siendo una tradición vibrante y viva en la actualidad, con entre 400.000 y más de un millón de personas que se identifican como zapotecas en el sur de México.

En la cosmovisión prehispánica, el búho representaba la noche y la muerte, lo que sugiere que la figura humana sostenida por el ave en la escultura podría representar a un ancestro venerado en la tumba, explicaron los investigadores.

“Es el descubrimiento arqueológico más significativo de la última década en México por su nivel de conservación y la información que aporta”, afirmó la presidenta Pardo, quien subrayó que se trata de un ejemplo contundente de la grandeza cultural del país.

Según informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la tumba se encuentra en los Valles Centrales de Oaxaca y ha conservado la riqueza arquitectónica de la cultura zapoteca, revelando aspectos clave sobre su organización social y rituales funerarios.

“Es un hallazgo excepcional por el estado en que se conserva y por lo que nos muestra sobre la cultura zapoteca: su estructura social, sus prácticas funerarias y su visión del mundo, plasmadas en la arquitectura y la pintura mural”, detalló la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Estos hallazgos representan “la grandeza milenaria de México” y confirman su papel central en la historia cultural de la antigua Mesoamérica, señaló Icaza.

La tumba se compone de una antesala y una cámara funeraria, ambas decoradas con detalles artísticos, escultóricos y pictóricos de gran viveza.

En el sitio, los arqueólogos encontraron lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos, así como las figuras de un hombre y una mujer con tocados ceremoniales y objetos rituales en ambas manos.

Según los especialistas, estas figuras probablemente representaban a guardianes de la tumba y protectores del difunto.

También se descubrieron murales extraordinarios en tonos ocre, blanco, verde, rojo y azul, que muestran una procesión de personajes cargando bolsas de copal y avanzando en dirección a la entrada de la cámara funeraria, según informó el INAH.

Actualmente, los equipos continúan con labores de conservación e investigación en el sitio, incluyendo la estabilización de los delicados murales, que se encuentran rodeados por raíces e insectos.

