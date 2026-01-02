El misterio de la mujer cremada más antigua del mundo sorprende a arqueólogos: “¿Por qué ella?”

Arqueólogos desenterraron en Malaui la cremación intencional más antigua de un adulto conocida hasta la fecha, un hallazgo que plantea nuevas preguntas sobre los primeros rituales funerarios.

El descubrimiento se realizó en el sitio arqueológico Hora 1, ubicado al pie de una colina de granito que se eleva varios cientos de metros sobre el entorno y que es conocido desde hace décadas.

En ese lugar, los científicos descubrieron un lecho de cenizas prehistóricas del tamaño aproximado de una cama matrimonial, que contenía restos fragmentados de una mujer de “poco menos de un metro y medio de altura”. Sorprendentemente, los restos permanecieron protegidos de los elementos durante miles de años, lo que permitió su conservación.

“En este caso tuvimos suerte”, explicó la arqueóloga Jessica Thompson, de la Universidad de Yale, en declaraciones a The Independent. “La pira funeraria estaba en un refugio, la lluvia no caía directamente y los huesos se conservaron bien”.

La investigadora explicó que la ceniza prehistórica fue hallada “cementada”.

Además, aclaró que ese endurecimiento no se debió a la lluvia, sino a la humedad del suelo, lo que dificultó las tareas de excavación. No obstante, ese mismo proceso tuvo un efecto positivo, ya que las termitas suelen perforar los huesos. En este caso, la capa endurecida lo evitó, precisó Thompson.

“Se observa que los insectos intentan ingresar y luego se detienen, porque no atraviesan la capa cementada”, señaló. Asimismo, describió el hallazgo como un “conjunto de preservación muy interesante y afortunado”.

open image in gallery La montaña Hora desde lejos ( Jacob Davis )

Hasta ahora, las cremaciones deliberadas más antiguas conocidas, confirmadas por la presencia de una pira funeraria, databan de hace unos 3.300 años.

En comparación, la cremación hallada en el sitio arqueológico Hora 1, en Malaui, fue un evento cuidadosamente planificado y realizado hace unos 9.500 años por grupos de cazadores-recolectores africanos, según indicaron los investigadores.

“Es un tratamiento funerario muy inusual. En este período casi no se registran cuerpos quemados, por lo que el hallazgo resulta impactante”, señaló la antropóloga Jessica Cerezo-Román a The Independent.

El hallazgo también despertó preguntas clave sobre la identidad de la mujer encontrada. “¿Por qué ella? ¿Fue significativa en vida o en la muerte? Eso todavía no lo sabemos”, señaló la antropóloga Licia Cerezo-Román, coautora del estudio e investigadora de la Universidad de Oklahoma.

open image in gallery Reconstrucción de los acontecimientos de la pira ( Patrick Fahy )

El análisis de rituales funerarios en sociedades prehistóricas permite entender cómo las personas se relacionaban entre sí durante su vida.

En ese sentido, quién era la persona y cómo fue tratada en vida “influye en la manera en que es tratada en su funeral”, explicó la especialista.

En el sitio arqueológico de Malaui, los investigadores determinaron que los restos de la mujer adulta, de baja estatura, presentaban marcas de manipulación, lo que indica que el cuerpo fue cuidadosamente cremado pocos días después de la muerte, antes de que iniciara su descomposición.

open image in gallery Hora desde el aire ( Jacob Davis )

Los hallazgos confirman que estos antiguos grupos de cazadores-recolectores africanos realizaron prácticas mortuorias elaboradas y de carácter comunitario.

Según señalaron los investigadores en el estudio publicado en la revista Science Advances, estas prácticas ponen de relieve actividades funerarias y rituales complejas, con orígenes anteriores al surgimiento de la producción de alimentos. Además, desafían las suposiciones tradicionales sobre la cooperación a escala comunitaria y la construcción de la memoria en las sociedades tropicales de cazadores-recolectores.

“Estas manipulaciones directas, como cortar la carne de los huesos y retirar el cráneo, pueden sonar muy crudas”, explicó la antropóloga Jessica Cerezo-Román. Sin embargo, agregó que existen múltiples razones asociadas al recuerdo, la memoria social y la veneración de los ancestros que podrían explicar estas prácticas.

open image in gallery Excavación en Hora 1 ( Jessica Thompson )

Aunque se han hallado restos humanos quemados con una antigüedad de hasta unos 40.000 años en Lago Mungo, en Australia, las piras construidas de manera intencional con material combustible solo aparecen en el registro arqueológico unos 30.000 años después.

La práctica de la cremación es más común en sociedades productoras de alimentos, que cuentan con tecnologías más complejas y desarrollan rituales mortuorios más elaborados.

Sin embargo, entre los cazadores-recolectores antiguos y actuales es muy poco frecuente. En ese sentido, la antropóloga Jessica Cerezo-Román explicó que las piras requieren una enorme cantidad de trabajo, tiempo y combustible para transformar un cuerpo en huesos fragmentados y cenizas.

De acuerdo con el estudio, la construcción de la pira hallada en el sitio Hora 1 habría requerido reunir al menos 30 kilos de madera muerta y pasto. Además, ese dato apunta a un esfuerzo comunitario significativo y sugiere que el fuego alcanzó temperaturas superiores a los 500 grados Celsius.

open image in gallery Los investigadores recuperan los restos ( Grace Veatch )

El hallazgo impulsa una revisión de la forma en que la arqueología interpreta el trabajo colectivo y los rituales en las antiguas comunidades de cazadores-recolectores.

Además, plantea varios interrogantes sobre el cambio repentino en las prácticas mortuorias de los cazadores-recolectores de Malaui hace 9.500 años, ya que hasta entonces solían enterrar a sus muertos.

Los investigadores determinaron que ese grupo regresó posteriormente al lugar y encendió otros grandes fuegos. Así, ese comportamiento sugiere que mantuvieron una tradición más prolongada basada en la memoria compartida de la cremación de la mujer.

“¿Por qué solo esta mujer fue cremada, a diferencia de los otros entierros del sitio?”, cuestionó Jessica Thompson.

“Algo debió distinguirla para recibir un tratamiento especial”, sostuvo.

Traducción de Leticia Zampedri