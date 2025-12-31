Los descubrimientos sobre dinosaurios abundaron en 2025: ¿cuáles fueron los más impresionantes?

En 2025, los dinosaurios estuvieron por todas partes. En mayo, la BBC reestrenó su histórica serie Walking With Dinosaurs (Caminando entre dinosaurios), mientras que en julio se estrenó Jurassic World: Renace, la séptima película de la inextinguible franquicia Jurassic Park.

El aumento de los precios en las subastas de esqueletos de dinosaurios fue una rica fuente de titulares en los medios de comunicación, y de preocupación en el mundo académico. Y un número récord de visitantes (6,3 millones entre 2024 y 2025) acudió al Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido, donde los dinosaurios son una atracción clave.

La fascinación por los dinosaurios se debe a una época dorada en la ciencia que los estudia. En la actualidad se conocen unas 1.400 especies de dinosaurios en más de 90 países, y el ritmo de descubrimientos se ha acelerado en las dos últimas décadas. En 2025 se han descubierto 44 nuevas especies de dinosaurios, casi una por semana.

Muchos de los nuevos descubrimientos proceden de zonas de gran interés paleontológico, como Argentina, China, Mongolia y EE. UU., pero también se hallan fósiles de dinosaurios en muchos otros lugares, desde un pueblo serbio hasta la costa azotada por la lluvia del noroeste de Escocia. Incluso como investigador, es difícil llevar la cuenta, pero he aquí una visión personal de algunos de los momentos más destacados del año.

Zavacephale rinpoche

Algunos fósiles son tan emocionantes que, cuando se muestran por primera vez en conferencias académicas, provocan gritos ahogados incluso entre paleontólogos experimentados. Zavacephale es uno de ellos. El asombroso esqueleto de este dinosaurio herbívoro de 1 m de longitud fue descubierto en rocas de 110 millones de años de antigüedad en el desierto de Gobi, Mongolia, y descrito por el paleontólogo Tsogtbaatar Chinzorig y sus colegas.

Zavacephale es el miembro más antiguo conocido de los paquicefalosaurios, un grupo de dinosaurios famosos por sus cráneos abovedados, probablemente utilizados para darse cabezazos como los actuales borregos cimarrones. Los paquicefalosaurios han sido durante mucho tiempo uno de los grupos de dinosaurios más enigmáticos, y el descubrimiento de Zavacephale es fundamental para comprender su evolución temprana.

Istiorachis macarthurae

Los fósiles de dinosaurios han sido descubrimientos habituales en los acantilados de la Isla de Wight, frente a la costa sur de Inglaterra, durante casi dos siglos. Sin embargo, incluso aquí hay mucho que aprender. Jeremy Lockwood, médico jubilado convertido en experto en dinosaurios, ha dado nombre desde 2021 a tres nuevas especies de grandes ornitópodos, uno de los grupos más comunes de dinosaurios herbívoros. Estas nuevas especies están estrechamente emparentadas con el Iguanodon, un ornitópodo cuadrúpedo de Bélgica con una espiga en el pulgar muy característica.

El último descubrimiento de Lockwood, el Istiorachis, de 6 m de longitud, es otro ornitópodo herbívoro con una llamativa estructura en forma de vela que recorre su espalda. Esta vela puede haber sido una estructura de exhibición utilizada para atraer a las parejas y disuadir a los depredadores al hacer que este animal de 128 millones de años de antigüedad pareciera más grande.

Spicomellus afer

El Spicomellus fue bautizado en 2021 tras el hallazgo de una costilla incompleta procedente de rocas de 165 millones de años de Marruecos. Es una costilla diferente a la de cualquier otro animal, vivo o extinguido, con una serie de largas espinas fusionadas a su superficie. En 2025, formé parte de un equipo dirigido por la investigadora Susie Maidment que describió un esqueleto mucho más completo. Reveló uno de los dinosaurios más extraños jamás descubiertos.

El ‘Spicomellus’ medía unos 4 m de largo y pesaba entre una y dos toneladas ( via REUTERS )

Los nuevos fósiles demuestran que el Spicomellus es el miembro más antiguo conocido de los anquilosaurios, herbívoros fuertemente acorazados, bajos y rechonchos que Maidment describió como “mesas de sala andantes”.

El Spicomellus se caracteriza por su extraña armadura, erizada de largas espinas por todo el cuerpo, incluido un collar óseo alrededor del cuello del que sobresalen espinas de la longitud de palos de golf. Apodado el “dinosaurio punk rock” por la BBC, el Spicomellus está cambiando nuestra comprensión de la evolución de los anquilosaurios, pero también poniendo de relieve la importancia del registro fósil marroquí.

Nanotyrannus lethaeus

Durante muchos años, uno de los debates más encarnizados de la paleontología de dinosaurios ha girado en torno al Nanotyrannus, un depredador de hace 66 millones de años de Montana, Estados Unidos. El Nanotyrannus fue nombrado por primera vez en 1988, y se sugirió que era un tiranosáurido pequeño, de unos 5 m de longitud, que vivía junto al gigante Tyrannosaurus rex. Pero muchos otros paleontólogos discreparon, sugiriendo que los fósiles de Nanotyrannus no eran más que individuos jóvenes de T. rex.

En 2025, los paleontólogos Lindsay Zanno y James Napoli publicaron la descripción de un nuevo espécimen fósil de Nanotyrannus, conservado como parte del fósil conocido como “Duelo de dinosaurios” junto a un Triceratops herbívoro. Demostraron que este Nanotyrannus era casi un adulto, pero también que era diferente del T. rex en muchos aspectos que no pueden explicarse por el crecimiento, incluida una mano más larga.

Sobre el autor Richard Butler es catedrático de Paleobiología en la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation y se distribuye bajo licencia Creative Commons. Lee el artículo original.

Un estudio posterior sobre el Nanotyrannus original demostró que este espécimen también estaba completamente desarrollado. En conjunto, estos estudios ponen fin a una controversia de 35 años y revelan que el Nanotyrannus es un depredador de persecución esbelto y ágil, hecho para la velocidad.

Huayracursor jaguensis

Los gigantescos dinosaurios saurópodos cuadrúpedos, de cuello largo y herbívoros del Jurásico y el Cretácico, como el Brachiosaurus o braquiosaurio, eran los animales más grandes que jamás han pisado la Tierra, con un peso de hasta 70 toneladas (equivalente a 12 elefantes africanos). El año 2025 fue testigo de muchos nuevos descubrimientos en torno a los saurópodos, entre ellos el de una autopista jurásica de huellas, en una cantera de Oxfordshire, Reino Unido, anunciado por nuestro equipo.

Nuevos e importantes datos sobre los orígenes de los saurópodos proceden de las rocas del Periodo Triásico de Argentina, desde hace tiempo una fuente clave de descubrimientos de dinosaurios. El Huayracursor, de 2 m de longitud, fue descrito a partir de rocas de los Andes de 228 millones de años de antigüedad, lo que lo convierte en uno de los antepasados de saurópodos más antiguos conocidos. Tiene un cuello mucho más largo que otras especies de los albores de la evolución de los dinosaurios, lo que ilustra las primeras etapas en la evolución de la extrema elongación del cuello vista en saurópodos posteriores.

El año 2025 fue otro año extraordinario para los descubrimientos de dinosaurios, y el 2026 tendrá que apuntar al mismo nivel. Pero estoy deseando ver qué sorpresas nos depara el nuevo año.

Traducción de Sara Pignatiello