Extraña tumba de mujer vikinga con valvas en la boca deja impactados a los arqueólogos

Un buscador de metales ha descubierto en Noruega una extraña tumba de la época vikinga con valvas o conchas de vieira cubriendo la boca del esqueleto, lo que plantea interrogantes sobre su simbolismo.

Los arqueólogos están perplejos sobre el simbolismo del enterramiento, pero sospechan que los restos pertenecen a una “mujer libre y probablemente casada” del siglo IX.

“La tumba de la Edad Vikinga contiene lo que creemos que es una mujer, enterrada con un traje típico de la época y un conjunto de joyas de la década de 800”, dijo Raymond Sauvage, de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología.

“Esto indica que era una mujer libre y probablemente casada”, continuó, y añadió que el hallazgo más notable fueron “dos valvas de vieira colocadas en la boca de la mujer muerta”.

Los arqueólogos sospechan que la mujer enterrada era probablemente “la señora de la granja” donde se encontró la tumba.

Extraño entierro de una “mujer casada” que vivía en Bjugn, Noruega ( NTNU University Museum )

La práctica de colocar caracolas de moluscos en la boca de un muerto no se había documentado anteriormente en ninguna tumba precristiana de Noruega.

En la Edad Media, las valvas de vieira se asociaban con el culto a Santiago, pero rara vez se han encontrado en tumbas precristianas.

“Aún no sabemos qué significa el simbolismo”, dijo Sauvage, ingeniero jefe del Departamento de Arqueología e Historia Cultural de la universidad noruega.

Las valvas se colocaron con sus lados curvados hacia el exterior de forma que cubrieran parcialmente la boca de la mujer fallecida.

Entre otros artefactos hallados en la tumba, se encuentran dos broches ovalados que se sujetan a las cintas de un vestido de tirantes y una pequeña hebilla de anilla que cierra la abertura del cuello de una enagua.

También se encontraron algunos huesos de ave, probablemente de alas; según los investigadores, estos artefactos probablemente comunicaban algún significado simbólico a quienes presenciaron el enterramiento.

Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento comenzaron después de que el buscador de metales Roy Søreng descubriera por primera vez un broche ovalado en el condado de Trøndelag y se pusiera en contacto con los investigadores.

En una excavación anterior en la zona se había encontrado otro esqueleto que, según los investigadores, pertenecía probablemente a una persona dos o tres generaciones mayor que la del último hallazgo.

Los científicos esperan seguir examinando el último esqueleto, analizar muestras de ADN, conservar los objetos y tomar más muestras para su datación. Asimismo, esperan saber más sobre la mujer y su posible parentesco con el hallazgo anterior.

Traducción de Sara Pignatiello