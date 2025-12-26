Hallan inédito tablero de juego de estilo mosaico en ciudad maya de Guatemala

Los arqueólogos han descubierto los restos de un juego de mesa de estilo mosaico único en la ciudad maya de Naachtun, Guatemala, que ofrece nuevas perspectivas sobre las prácticas de juego en el mundo antiguo.

Practicado en América por los aztecas y las primeras culturas mesoamericanas, el patolli es uno de los juegos de mesa de estrategia más antiguos, es similar al ludo, y suele implicar un elemento de apuestas.

Consiste en una pista en forma de cruz de 52 espacios, dibujada en tela o incluso en el suelo, mientras se lanzan alubias marcadas con un punto en uno de sus lados para que funcionen como dados.

Pero aún no está claro cómo se jugaba exactamente en las antiguas sociedades mayas.

Recientes excavaciones en Naachtun, en el norte de Petén, antigua capital regional maya, ofrecen pistas sobre cómo se jugaba y sus paralelismos con otros deportes de la región.

Los investigadores desenterraron una tabla tallada en el suelo, hecha de pequeños fragmentos de cerámica rojos probablemente recogidos de vasijas de cerámica rotas, partes de las cuales dataron en el siglo IV d.C.

Imagen aérea del tablero de juego ( Latin American Antiquity 2025 )

Como algunas secciones del tablero estaban destruidas, solo se pudo estimar la estructura general.

Los arqueólogos calcularon que el tablero tenía originalmente casi 78 cm de ancho y 110 cm de largo, con 45 cuadrados hechos con 478 secciones de cerámica. Según los investigadores, las secciones de mosaico de cerámica hacen que el tablero sea único en su género en el mundo antiguo.

Sospechan que el uso del mosaico indica que el tablero “debió de incluirse en el diseño arquitectónico desde el momento de su construcción”.

“Los mosaicos de suelo son excepcionalmente raros en la arquitectura maya”, señalan los investigadores en un nuevo estudio publicado en la revista Latin American Antiquity.

“Aunque hay innumerables ejemplos de artefactos portátiles fabricados o decorados con la técnica del mosaico, con caracolas, mineral de hierro, jade o turquesa, hasta donde sabemos, no existe ningún ejemplo claro de un mosaico de suelo en esta parte del hemisferio occidental antes del periodo colonial”, explicaron.

Su técnica de construcción ofrece una nueva perspectiva de cómo jugaban los mayas a este juego de mesa, afirman los investigadores, que añaden que el uso del mosaico apunta a una “vida útil más larga” que los tableros grabados o pintados.

Sospechan que el tablero podría haberse incluido en el diseño de algunos espacios de la ciudad desde el principio.

Traducción de Sara Pignatiello