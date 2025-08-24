Aumentan los avistamientos de grandes tiburones blancos en Maine y Nueva Inglaterra

Rick Clough pasó unas cuatro décadas pescando langostas y erizos de mar frente a la costa de Maine antes de avistar a uno de los depredadores más reconocidos del océano: un gran tiburón blanco.

El tiburón, de aproximadamente 2,4 metros (8 pies), visto frente a la ciudad costera de Scarborough en julio, sorprendió a Clough, pero no le hizo temer al océano, aunque admitió: “No estoy seguro de querer bucear en busca de erizos ahora”.

Navegantes, bañistas y pescadores como Clough, que pasan tiempo en las frías aguas de Nueva Inglaterra y el Atlántico canadiense, están aprendiendo a convivir con los grandes tiburones blancos, las criaturas que se hicieron famosas por la película de 1975 “Tiburón”. Los avistamientos de estos depredadores ápice han aumentado en lugares como Maine, donde antes eran muy raros.

Los científicos vinculan los avistamientos de tiburones blancos con la mayor disponibilidad de las focas de las que se alimentan, y dicen que los bañistas en general están a salvo de la mordedura de un tiburón. Estos escualos pueden crecer hasta 6 metros (20 pies) de largo, aunque la mayoría no alcanza ese tamaño.

David Lancaster, un recolector comercial de almejas en Scarborough, utilizó un dron para observar un tiburón de aproximadamente 3,6 metros (12 pies) cerca de las famosas playas de la ciudad a principios de este mes. Describió al animal como “magnífico” y “realmente asombroso” de ver. Pero también dijo que la presencia del tiburón le recordó que los nadadores deben estar atentos a los grandes peces.

¿Por qué los grandes blancos se dirigen al norte?

Los avistamientos de grandes blancos frente a Cape Cod, Massachusetts, se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años, y la Atlantic White Shark Conservancy ha documentado cientos de estos animales durante más de una década. Pero nuevos datos muestran que los tiburones se están dirigiendo aún más al norte hacia Nuevo Hampshire, Maine y más allá, dijo Greg Skomal, un biólogo pesquero senior del Departamento de Pesquerías Marinas de Massachusetts y un veterano investigador de tiburones blancos.

El número de tiburones blancos detectados frente a Halifax, Nueva Escocia, aumentó aproximadamente 2,5 veces de 2018 a 2022, según un artículo publicado por Skomal y otros en mayo en la revista Marine Ecology Progress Series. Aún más al norte, el número detectado en el Estrecho de Cabot, que separa Nueva Escocia y Terranova, aumentó casi cuatro veces, según el artículo.

Skomal dijo que la residencia promedio en estas aguas del norte también ha aumentado de 48 días a 70 días, lo que sugiere que los tiburones blancos parecen estar cada vez más cómodos más al norte.

Una razón clave para este cambio parece ser la exitosa conservación de las focas en Nueva Inglaterra y Canadá a través de leyes como la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, que ha permitido que las focas prosperen y proporcionen una fuente de alimento para los tiburones depredadores, dijo Skomal.

“Podría ser una función de una base de presas en crecimiento”, dijo Skomal. “Y eso serían las focas”.

Los tiburones también están protegidos

Los grandes tiburones blancos también se benefician de protecciones, incluida una prohibición de pesca en aguas federales de Estados Unidos que se mantiene desde 1997. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aún los considera vulnerables.

En Massachusetts, el departamento de pesquerías marinas dijo que fortaleció sus leyes de pesca después de que los pescadores en 2024 eligieran apuntar a los tiburones blancos de todos modos. El estado prohibió el uso de ciertos tipos de equipos de pesca pesados en áreas costeras donde los tiburones blancos se encuentran más comúnmente.

“Creemos aquí en Massachusetts que apuntar a los tiburones blancos desde la playa no es una práctica segura”, dijo Skomal. “No solo porque podría resultar en la muerte del tiburón, sino porque podría ser un problema de seguridad pública”.

A pesar del tamaño y la fuerza de los tiburones, los encuentros peligrosos entre tiburones blancos y humanos son extremadamente raros. En todo el mundo, ha habido menos de 60 mordeduras fatales de tiburón blanco a humanos en la historia registrada, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida.

Viviendo con grandes blancos

El primer ataque fatal de tiburón registrado en Maine ocurrió en 2020 cuando un gran tiburón blanco mató a Julie Dimperio Holowach, de 63 años, frente a la Isla Bailey.

“Es un evento extremadamente raro. Pero estamos proporcionando toda esta información para mitigar el comportamiento humano y, con suerte, reducir cualquier encuentro negativo entre humanos y tiburones”, dijo Ashleigh Novak, coordinadora de investigación de la Atlantic White Shark Conservancy.

El crecimiento de las redes sociales ha hecho que los avistamientos de tiburones se vuelvan virales en los últimos veranos. Una aplicación para teléfonos inteligentes llamada Sharktivity también permite a los observadores de tiburones informar sobre sus avistamientos.

Lancaster, un surfista, dijo que vivir con grandes blancos es simplemente algo a lo que la gente en Nueva Inglaterra tendrá que adaptarse.

“Es una locura que estén por aquí, como pescadores y surfistas, y algo que tenemos que aceptar”, dijo Lancaster. “Está en el fondo de tu mente, pero tienes que aceptarlo”.

____

El fotoperiodista de The Associated Press Robert F. Bukaty contribuyó a esta historia en Scarborough, Maine.

____

Esta historia fue apoyada por fondos de la Walton Family Foundation. La AP es la única responsable de todo el contenido.