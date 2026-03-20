Ataque de tiburón deja a un surfero con heridas en ambas piernas y obliga a cerrar una playa

Un hombre de 39 años se está recuperando en un hospital tras ser mordido por un tiburón mientras surfeaba en la costa de California, EE. UU., esta semana.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 5:00 p. m. cerca de Big River Beach, en el Parque Estatal Mendocino Headlands. Según funcionarios de los Parques Estatales de California, el surfista sufrió lesiones en ambas piernas durante el encuentro.

El hombre, identificado por el noticiero ABC News como James Eastman, fue asistido por tres socorristas fuera de servicio que estaban practicando surf en las cercanías en ese momento. Tras su ayuda inicial, llegaron al lugar los servicios de emergencia de la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino, del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California y del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

“Uno de mis pensamientos fue: 'Dios mío, esto está pasando de verdad, es un ataque de tiburón'”, contó Eastman a ABC News, y añadió: “También pensé en mi esposa y en mi hijo, y me dije: 'No puedo morir. No puedo morir ahora mismo'. Simplemente entré en modo de lucha”.

Eastman fue trasladado al hospital Adventist Health en la ciudad de Fort Bragg. Las autoridades aún no han publicado información actualizada sobre su estado.

Un hombre de 39 años fue mordido por un tiburón mientras surfeaba cerca de la playa de Big River, en el condado de Mendocino, California, EE. UU., el miércoles. Sufrió heridas en ambas piernas ( Parques Estatales de California )

Siguiendo el protocolo habitual de los parques estatales, la playa permaneció cerrada durante 48 horas mientras el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California realizaba una investigación. En un comunicado a SFGate, las autoridades señalaron que, si bien los tiburones siguen siendo un componente vital del ecosistema costero, este tipo de interacciones con los humanos son poco frecuentes.

A pesar de la rareza histórica de estos sucesos, California registró 10 encuentros conocidos con tiburones el año pasado, lo que supone un récord para el estado.

En octubre, el nadador británico Chris Murray se defendió de un gran tiburón blanco mientras nadaba frente a la costa de Los Ángeles. Murray intentaba cruzar a nado el canal de Catalina, una distancia de 32 km, cuando un joven tiburón blanco le mordió la mano extendida.

El incidente del miércoles también se produce tras un suceso mortal en diciembre, cuando Erica Fox (55) falleció en la bahía de Monterey, la primera muerte de este tipo relacionada con un tiburón blanco en California desde 2023.

En el condado de Mendocino, concretamente, los datos muestran que solo se han reportado siete incidentes desde 1950. Sin embargo, este es el segundo incidente en la región este año: en enero, un surfista sobrevivió a un ataque cerca del río Gualala, aproximadamente a 80 km al sur del lugar del miércoles, que dejó su tabla partida por la mitad.

“Los tiburones son una parte importante del ecosistema costero”, insistieron funcionarios de Parques Estatales a SFGate, pero reiteraron que el departamento continúa monitoreando el área.

Traducción de Sara Pignatiello