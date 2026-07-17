Bahía brasileña que es zona de cría de tiburones impulsa un importante proyecto de conservación

Una comunidad pesquera en la bahía de Ilha Grande, en el sureste de Brasil, solía ver a los tiburones de punta negra que surcaban las aguas de color verde esmeralda como un posible alimento.

Esa percepción ha cambiado, en parte gracias a los científicos que descubrieron que decenas de tiburones de punta negra en gestación frecuentaban una ensenada cercana, impulsando los esfuerzos para proteger la zona.

Estudios recientes apuntan a Brasil como el mayor consumidor de carne de tiburón. Sin embargo, los tiburones son uno de los grupos de vertebrados más amenazados del planeta: más de una tercera parte de las especies están en peligro de extinción debido a la pesca excesiva, la degradación de su hábitat y el cambio climático, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Las costas de Brasil albergan una gran diversidad de especies de tiburón e incluyen hábitats críticos para muchas poblaciones en riesgo, por lo que su protección se ha convertido en una parte importante de la conservación oceánica global.

La identificación de zonas de cría como la ensenada de Piraquara de Fora, es parte vital de esos esfuerzos, aseguran los expertos que forman parte del proyecto Tiburones de la Bahía de Ilha Grande, del Instituto Brasileño para la Conservación de la Naturaleza.

“Antes los pescábamos y nos los comíamos”, declaró Marlene Fernanda do Nascimento Martins, una líder comunitaria de 35 años. Los conservacionistas “explicaron que ya no deberíamos hacerlo, por los propios animales y la necesidad de protegerlos”.

Rastreo de tiburones para promover la conservación

Los tiburones se reproducen lentamente, dando a luz a menos crías que muchos de los peces óseos, lo que aumenta su vulnerabilidad.

“Las áreas de reproducción son fundamentales para garantizar que la especie sobreviva en toda esta ecorregión del Atlántico”, afirmó Leonardo Mitrano Neves, coordinador del área científica del proyecto.

Mitrano Neves y su equipo colocaron recientemente equipo submarino de monitoreo en distintas partes de la ensenada, dejándolo una hora bajo el agua junto con carnada para atraer a los tiburones.

Ese material y las imágenes de dron serán analizados más adelante en un laboratorio, arrojando datos que se utilizarán para impulsar mejores esfuerzos de conservación.

Aunque los tiburones de punta negra son los más comunes en la región, el proyecto también gira en torno a los tiburones toro y los tiburones martillo.

El plan también pretende dar inicio a algunas actividades de educación ambiental en escuelas para que los tiburones sean vistos como parte del patrimonio natural de la región.

El material de comunicación destaca que los tiburones no representan una amenaza para el ser humano y que no se conocen incidentes con tiburones en la región.

Protección de los tiburones y los riesgos de su consumo

Brasil prohíbe la pesca dirigida de tiburones, pero aún se puede desembarcar especies no protegidas que sean capturadas de manera incidental, mientras que las especies amenazadas cuentan con protecciones contra la captura y la comercialización y deben ser devueltas al agua.

La identificación puede ser imprecisa, y la carne de tiburón a menudo se vende bajo el término genérico “cação”.

José Truda Palazzo, coordinador del proyecto en la bahía de Ilha Grande, señaló que su trabajo para desalentar a las comunidades locales de comer carne de tiburón está empezando a rendir frutos.

Durante sus reuniones con poblaciones cercanas, representantes del proyecto hablaron sobre la importancia de los tiburones para el ecosistema oceánico y de los riesgos para la salud asociados con el consumo de carne de tiburón, explicó.

Las investigaciones indican que, como depredadores en la cima de la cadena alimenticia, los tiburones acumulan altos niveles de metales pesados —incluidos arsénico, mercurio y plomo— en sangre y tejidos. Un estudio de 2024 también reveló que algunos cazones picudos brasileños dieron positivo a cocaína.

“Esperamos que cada vez más personas lleguen a entender que cação es tiburón, y que la carne de tiburón es tóxica, además de que los tiburones son animales en peligro”, indicó Palazzo.

Oportunidad para el ecoturismo

Cuando el cielo y el agua están despejados, los residentes suelen avistar tiburones desde las montañas bajas, por encima de las rocas color arena que se encuentran con el océano.

Con el tiempo, la observación de los tiburones —desde tierra, desde embarcaciones e incluso bajo el agua— podría convertirse en una fuente adicional de ingresos gracias al ecoturismo, dijo Palazzo.

Nascimento Martins es pescadora y además vende hielo en la playa para complementar sus ingresos y mantener a sus tres hijos. Afirmó que el ecoturismo sería una gran ayuda en la zona.

“Somos una comunidad remota con recursos muy limitados. Así que cualquier cosa que llegue y pueda ayudarnos a preservar nuestro pueblo es algo bueno”, añadió.

Reinaldo Dias da Rocha, de la misma comunidad, contó que su padre ya lo había alentado a no pescar tiburón, pero que el proyecto reforzó la importancia de preservar a estos animales.

“Transmitimos la información a nuestros sobrinos, a los turistas que vienen a descubrir este lugar y disfrutar de nuestras hermosas playas, y recalcamos aún más que no se debe comer lo que llamamos cação”, puntualizó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.