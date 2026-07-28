Decenas de personas resultaron heridas y varios compradores quedaron atrapados después de que un potente terremoto sacudiera el suroeste de Japón y desencadenara una explosión que devastó un centro comercial.

El sismo, de magnitud 7,1, se registró a las 16:27 (hora local) del martes en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, y alcanzó el nivel máximo de la escala japonesa de intensidad sísmica.

La primera ministra, Sanae Takaichi, señaló que las autoridades aún evaluaban el alcance de los daños y el número total de víctimas, aunque confirmó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales.

Los daños más graves se registraron en un centro comercial Aeon de la ciudad de Kashima. Poco después del terremoto, la policía y los bomberos recibieron llamadas de emergencia que alertaban sobre una explosión y una columna de humo blanco que salía del edificio. Según el departamento de bomberos, el segundo piso se derrumbó y muchas personas quedaron “atrapadas” en el interior.

De acuerdo con la cadena pública NHK, unas 200 personas se refugiaron en el estacionamiento del centro comercial.

open image in gallery Vista aérea del centro comercial Aeon, que sufrió graves daños tras el terremoto de magnitud preliminar 7,1 que sacudió la prefectura japonesa de Kumamoto ( Reuters )

Imágenes aéreas mostraron varias secciones de las paredes exteriores del centro comercial destruidas, con vigas de acero expuestas y parte del techo colapsado. Las autoridades aún investigan la causa de la explosión.

El terremoto también causó daños en el castillo de Kumamoto, uno de los monumentos históricos más emblemáticos de Japón, donde se derrumbaron tramos de sus centenarios muros de piedra, informó un portavoz del recinto. La fortaleza ya había sufrido graves daños durante los terremotos que sacudieron la región en 2016, los cuales dejaron más de 270 muertos, y había sido restaurada recientemente.

En declaraciones a la prensa en Tokio, la primera ministra, Sanae Takaichi, afirmó que las autoridades seguían evaluando el alcance de los daños y el número de víctimas. “Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero me han informado de que ya hay varios heridos”, señaló.

Según NHK, alrededor de 10 de los lesionados vivían en una residencia de adultos mayores y varios pasajeros de un tren de alta velocidad también resultaron heridos durante el sismo.

Además, el terremoto dejó sin electricidad a miles de hogares, provocó derrumbes en carreteras y abrió grandes grietas en una autopista elevada.

De acuerdo con NHK, los servicios ferroviarios de la región fueron suspendidos y varios vuelos cancelados, mientras que un tren de carga descarriló. También se emitió una alerta de tsunami para la costa, aunque fue levantada menos de una hora después.

Kyushu es uno de los principales centros de la industria japonesa de semiconductores y electrónica, por lo que varios fabricantes suspendieron sus operaciones como medida de precaución.

open image in gallery En esta imagen aérea, se muestra el centro comercial Aeon Mall, dañado tras el terremoto que sacudió la ciudad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, el martes 28 de julio de 2026 ( Kyodo News vía AP )

TSMC, la empresa taiwanesa y mayor fabricante de chips del mundo, evacuó a los trabajadores de su planta en la zona, informó un portavoz. Sony y Fujifilm también desalojaron a su personal de sus instalaciones, según el diario Nikkei.

El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, informó que se desplegaron equipos de rescate, entre ellos efectivos de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, bomberos y guardacostas. Además, pidió a los habitantes de las zonas más afectadas seguir las instrucciones de las autoridades y mantener la calma.

"Instamos a los residentes de las zonas donde el temblor fue muy fuerte a que presten mucha atención a la información de evacuación que difundan las autoridades locales por radio, televisión e internet y actúen con calma", declaró Kihara.

Más de 150.000 personas recibieron la orden de trasladarse a refugios.

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón advirtió que podrían registrarse fuertes réplicas en los próximos días. El organismo explicó que el terremoto se originó a una profundidad de unos 10 kilómetros, una característica que suele provocar sacudidas más intensas en la superficie.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Ubicado sobre la convergencia de varias placas tectónicas, registra alrededor de 1.500 terremotos al año. Aunque las estrictas normas de construcción reducen el impacto de la mayoría de ellos, el país sigue marcado por grandes desastres, como el terremoto y tsunami de 2011, que dejaron cerca de 18.000 muertos.

La región de Kumamoto ya había sido golpeada por dos fuertes terremotos con pocos días de diferencia en abril de 2016. El segundo, de magnitud 7,3, causó la muerte de más de 270 personas, dejó miles de heridos y obligó a decenas de miles de habitantes a refugiarse en albergues. El castillo de Kumamoto, construido en el siglo XVII, se convirtió en uno de los símbolos de aquella tragedia tras el derrumbe de parte de sus muros y torres, cuya restauración ha sido un proceso largo y complejo.

Traducción de Leticia Zampedri