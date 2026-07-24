Un nuevo estudio importante relaciona los fármacos para bajar de peso con la caída del cabello

Un nuevo estudio afirma que los medicamentos para bajar de peso están relacionados con la caída del cabello.

Las personas que toman medicamentos agonistas del GLP-1, como Mounjaro, Ozempic y Wegovy, estuvieron informando a los organismos reguladores sobre la pérdida de cabello, y un nuevo estudio realizado en alrededor de 50.000 personas parece respaldar esta relación.

Los GLP-1 se utilizan principalmente para tratar la diabetes y la obesidad, ya que imitan las hormonas para regular el azúcar en sangre y reducir el apetito.

Los expertos utilizaron datos para comparar las tasas de alopecia en adultos que usan GLP-1 para controlar la diabetes con las de aquellos que toman otros medicamentos.

El equipo del Sistema de Salud de la Universidad de Pensilvania señaló que los organismos reguladores de EE. UU. fueron informados sobre la relación entre estos fármacos y la caída del cabello, en particular la semaglutida (Wegovy y Ozempic) y la tirzepatida (Mounjaro).

En lo que va del 2026, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA) recibió 399 informes de caída del cabello relacionados con la tirzepatida, frente a los 541 del año pasado.

También recibió 148 informes de caída del cabello relacionados con la semaglutida, además de los 164 informes del año pasado.

Para el nuevo estudio, el equipo analizó a personas con diabetes tipo 2 que tomaban agonistas del receptor GLP-1 u otros tipos de medicamentos para la diabetes conocidos como inhibidores de SGLT-2 o inhibidores de DPP-4.

open image in gallery Una persona que utiliza una pluma inyectora precargada de Mounjaro ( PA )

En total, se compararon 12.004 pacientes que utilizaban GLP-1 con 15.221 que utilizaban inhibidores de SGLT-2, y otros 11.964 usuarios de GLP-1 se compararon con 11.233 usuarios de inhibidores de DPP-4.

Tras ajustar los resultados teniendo en cuenta factores que podrían influir en ellos, como la edad y el peso, los investigadores descubrieron que el uso de fármacos GLP-1 se asociaba con un riesgo de alopecia un 37 % mayor que el uso de inhibidores de SGLT-2.

Los GLP-1 también se asociaron a un riesgo de pérdida de cabello un 68 % mayor que el uso de inhibidores de la DPP-4.

Análisis posteriores sugirieron que la relación se debía a la alopecia no cicatricial (en la que los folículos pilosos permanecen intactos, lo que permite que el cabello vuelva a crecer).

Los investigadores, entre ellos algunos de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, escribieron en el British Medical Journal (BMJ): “Los informes de casos y los análisis del Sistema de Notificación de Eventos Adversos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) describieron casos de pérdida de cabello tras el inicio del tratamiento con un agonista del receptor GLP-1, en particular semaglutida (Wegovy y Ozempic) y tirzepatida (Mounjaro)”.

Y agregaron: “En respuesta, la FDA indicó que está evaluando esta posible señal de seguridad”.

“Si bien la caída del cabello no suele causar daños físicos, puede tener importantes consecuencias psicosociales, que afectan a la autoestima, la calidad de vida y la adherencia al tratamiento”.

Respecto a las razones por las que las personas pueden sufrir pérdida de cabello mientras toman estos medicamentos, el equipo afirmó que el “mecanismo más probable” está relacionado con la pérdida de peso y la “reducción de la ingesta calórica”, aunque se necesita más investigación.

Según indicaron, restringir las calorías puede “contribuir al estrés fisiológico y a las deficiencias de micronutrientes (por ejemplo, hierro, zinc, biotina), lo que puede alterar el ciclo de crecimiento del cabello”.

open image in gallery El medicamento para adelgazar Wegovy ( PA )

Otros factores pueden incluir los “efectos metabólicos, hormonales e inmunológicos atribuidos a los agonistas del receptor GLP-1 que pueden influir en el crecimiento y el ciclo del folículo piloso”.

Por ejemplo, los agonistas del receptor GLP-1 se asociaron con cambios en la función tiroidea, y el retraso del vaciamiento gástrico puede alterar la absorción de medicamentos administrados por vía oral, incluidas las terapias con hormona tiroidea o con hormonas sexuales, dijeron.

“Estos cambios podrían influir en el crecimiento del cabello a través de mecanismos endocrinos, especialmente en personas con afecciones hormonales subyacentes”.

El equipo concluyó: “Nuestros hallazgos amplían las señales de seguridad anecdóticas previas y proporcionan evidencia más sistemática para informar a los médicos sobre este posible efecto adverso”.

El miércoles se reveló que estos fármacos también se relacionaron con una disminución en el número de personas con dependencia del alcohol que son ingresadas en el hospital.

Los estudios sugieren que el medicamento podría ayudar a reducir el consumo de alcohol.

Sin embargo, investigadores de Estados Unidos afirmaron que la evidencia “sigue siendo limitada y contradictoria”.

Traducción de Olivia Gorsin