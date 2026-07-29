Rescatistas buscan a desaparecidos tras sismo en Japón; cifra de muertos sube a 13

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, manifestó que se han encontrado a 13 personas muertas después de que un potente terremoto sacudiera la víspera parte del suroeste de Japón, y que las labores de rescate continuarían el miércoles por la mañana para localizar a los desaparecidos.

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó la zona de Kumamoto, en la isla de Kyushu, la tarde del martes.

“Hay personas que todavía están esperando ser rescatadas, y es una carrera contra el tiempo", manifestó Takaichi. "Haremos todo lo posible para encontrar y rescatar a tantas personas como podamos”.

Takaichi ofreció sus condolencias a las víctimas y su solidaridad a sus familiares, al tiempo que instó a los afectados por el sismo a cuidarse del calor.

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón se sumaron a los rescatistas en las operaciones de búsqueda y rescate en un centro comercial que fue gravemente dañado, y ayudaron a entregar agua y trasladar a los pacientes. El gobierno también se está preparando para enviar alimentos y otras necesidades a las zonas más afectadas, indicó la mandataria.

El terremoto derrumbó el segundo piso del Aeon Mall en Kashima Town, dejando a personas atrapadas, según el departamento de bomberos de la ciudad de Kumamoto, capital de la prefectura homónima. Funcionarios de la prefectura señalaron que están investigando una explosión que, según reportes, habría sido causada por una fuga de gas.

Una chimenea se desplomó en la fábrica de Yatsushiro de Nippon Paper Industries Co., dejando a personas atrapadas bajo los escombros, informó el equipo de emergencias de Kumamoto. Hasta el miércoles, se temía que siete personas siguieran atrapadas. Las autoridades informaron que se rescató a dos sobrevivientes y se recuperaron dos cuerpos.

La zona afectada está a unos 900 kilómetros (540 millas) al suroeste de Tokio.

La Autoridad de Regulación Nuclear indicó que no se encontraron anomalías en tres nucleoeléctricas cercanas.

Kyodo News informó que un hospital en la ciudad de Yatsushiro recibió a unas 40 personas con lesiones y que otras 50 fueron trasladadas a un hospital en la ciudad de Kumamoto.

Muchos grandes fabricantes en Kyushu suspendieron operaciones el martes, pero no encontraron daños importantes y planeaban reanudar el trabajo el miércoles.

La pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada, sin información inmediata sobre cuándo reanudaría operaciones.

Un tren se descarriló y cayó de costado en la estación de Yatsushiro, y muros de piedra resultaron dañados en el Castillo de Kumamoto, un importante destino turístico que sufrió graves daños en el terremoto de 2016 y aún está siendo reparado, informó Kyodo.

“El temblor me recordó al terremoto de Kumamoto (de hace 10 años) y me asusté”, comentó Hiroki Shimoda, un funcionario del ayuntamiento de Mifune, tras ver cómo tejas de los techos de viviendas cercanas caían al suelo. Kumamoto fue golpeada por un terremoto en 2016 que dejó al menos 50 muertos.

Shinji Kiyomoto, de la Agencia Meteorológica de Japón, instó a los residentes a ser cautelosos durante los próximos dos o tres días debido a la posiblidad de réplicas. ___

La periodista de The Associated Press Yuri Kageyama en Tokio contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.