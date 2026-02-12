Según un nuevo estudio, las cobras reales se están extendiendo por distintas partes de la India subiéndose a trenes en algunas de las redes ferroviarias más transitadas del país.

Se ha documentado que la cobra real de la cadena montañosa de los Ghats occidentales (Ophiophagus kaalinga), especie vulnerable en la India, se ha extendido a muchas partes del estado turístico occidental de Goa a través de los trenes.

Normalmente, la especie suele encontrarse en el interior de Goa, en sus zonas boscosas y cerca de ríos y arroyos, lejos de las famosas zonas costeras del estado.

Sin embargo, una nueva investigación que evalúa décadas de registros ha revelado que en algunas de las zonas menos probables se han encontrado cobras, consideradas las serpientes venenosas más largas del mundo.

Según los científicos, estas zonas eran mucho menos adecuadas para la especie que su hábitat natural.

Los resultados sugieren que las redes ferroviarias de la India, las más transitadas del mundo por volumen de pasajeros, están contribuyendo a la migración de la cobra real y situando a las serpientes en hábitats inadecuados.

Cobra en el alféizar de una ventana del tren Lokshakti Express, en movimiento, cerca de Valsad, estado de Gujarat, India ( Biotropica (2026)/Sameer Lakhani via Phys.org )

Analizando los datos de rescate de serpientes y los informes locales verificados documentados entre 2002 y 2024, los investigadores encontraron 47 localidades de Ophiophagus kaalinga en Goa, con 18 en la parte norte del estado y 29 en el sur.

Según los científicos, cinco de estos registros de cobra real se encontraban cerca de corredores ferroviarios muy transitados.

“Cabe destacar que los cinco registros de cobra real que caen a lo largo de corredores ferroviarios muy transitados tenían la menor probabilidad prevista, según lo predicho por nuestro modelo”, escribieron en el estudio publicado en la revista Biotropica.

“Con el aumento de la disponibilidad mundial de teléfonos inteligentes de bajo costo y del uso de las redes sociales en los últimos años, el número de reportes de serpientes en y alrededor de los trenes en la India ha aumentado”, escribieron los investigadores.

Tres de estos incidentes se registraron en un periodo de 30 días, y “muchos más aparecieron en las redes sociales”, afirman los científicos.

“En combinación con informes recientes de serpientes en trenes en la India y de ejemplares de O. kaalinga en un patio de maniobras ferroviarias, hábitats de reptiles totalmente inadecuados, proponemos la hipótesis de que las serpientes, cobras reales incluidas, pueden ampliar inadvertidamente sus áreas de distribución mediante el transporte accidental en trenes”, concluyeron los investigadores.

Sospechan que la disponibilidad de presas en forma de roedores y otras serpientes a bordo de los trenes de mercancías de la India, así como “el refugio y la serendipia”, podrían estar impulsando esta migración.

“Nuestros hallazgos sugieren un mecanismo diferente, más pasivo: los ferrocarriles pueden actuar no solo como corredores para el movimiento activo, sino como conductos de alta velocidad”, escribieron los científicos.

“La posibilidad de que los ferrocarriles conecten inadvertidamente poblaciones a través de hábitats de otro modo inadecuados representa un aspecto novedoso y poco valorado de la interacción entre el hombre y la fauna salvaje”, añadieron.

Traducción de Sara Pignatiello