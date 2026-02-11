Ataques de osos en Japón han sido propiciados por árboles frutales de los “pueblos fantasma”, según científicos

La facilidad para comer en los árboles frutales abandonados de los “pueblos fantasma” de Japón está propiciando los encuentros con osos, según un nuevo estudio que contradice las creencias previas sobre los ataques de osos en el país.

En los últimos años, varias ciudades, granjas y zonas residenciales japonesas se han convertido en focos de encuentros con osos negros asiáticos.

Los incidentes de ataques de osos han aumentado de manera considerable en Japón. Se han reportado más de 50 casos de este tipo cada año desde 2014 y las cifras se dispararon en 2023 y el año pasado.

“Desde la década de 2000, se han producido incidentes de intrusiones masivas de osos en otoño en zonas donde hay actividad humana. Este fenómeno se ha convertido en un grave problema de conflicto entre humanos y osos en la sociedad japonesa”, escriben los científicos en la investigación publicada en la revista Mammal Study.

Hasta ahora, se pensaba que los osos se aventuraban en los asentamientos humanos principalmente motivados por el hambre debido a la destrucción de sus hábitats naturales.

Pero un nuevo estudio revela que uno de los factores clave de la presencia de osos en estas zonas conflictivas son los árboles frutales abandonados en los despoblados “pueblos fantasma” de Japón.

Un oso pardo suelto en la ciudad japonesa de Sapporo, en la prefectura de Hokkaido ( JIJI Press )

Los científicos analizaron la acumulación de grasa en más de 600 osos negros asiáticos que murieron por representar una amenaza en vecindarios humanos o en accidentes de tráfico.

Examinaron tres zonas de almacenamiento de grasa, incluidas las regiones subcutánea, visceral y de la médula ósea, para rastrear los cambios en función de la disponibilidad de alimentos.

Estudios anteriores han demostrado que cuando los osos pasan hambre y su estado nutricional disminuye, queman grasa en un orden específico.

Los osos salen del invierno con pocas reservas de grasa y empiezan a recuperar energía al comer los alimentos disponibles.

Luego, en verano, aumentan poco a poco de peso comiendo insectos, plantas y frutas. Comen grandes cantidades de frutos secos y frutas para aumentar rápidamente la grasa en su principal periodo de alimentación, el otoño. Cuando llega el invierno, los osos vuelven a hibernar y dependen exclusivamente de la grasa almacenada.

Investigaciones anteriores habían descubierto que los niveles de grasa de los osos pardos asiáticos alcanzaban su máximo en otoño, cuando se alimentaban principalmente de bellotas antes de la hibernación invernal.

Alrededor de dos tercios de la grasa subcutánea de los osos y el 40 % de la grasa visceral disminuyeron en primavera tras la hibernación, según estudios anteriores.

Cuando los osos hibernan, queman primero la grasa subcutánea y después la visceral y la de la médula ósea cuando su estado nutricional se deteriora. Dichos hallazgos anteriores ayudaron a los científicos a comprender el estado nutricional de los distintos osos en el momento en que invadían los vecindarios.

En el último estudio, los científicos descubrieron que el tipo de grasa que los osos utilizan en otoño permanecía intacto en estos lugares críticos y que los animales que se adentraban en los asentamientos no siempre tenían problemas nutricionales.

“Es probable que estas intrusiones no se debieran a un mal estado nutricional, sino a la presencia de fuentes de alimento atractivas”, concluyeron los científicos.