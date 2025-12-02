Convención sobre especies en peligro propone nuevas reglas para el comercio de mascotas exóticas

El creciente comercio de mascotas exóticas ha llevado a los conservacionistas a pedir regulaciones más estrictas para proteger a los reptiles, aves y otros animales en la naturaleza que cada vez más aparecen a la venta en mercados de internet y se vuelven populares en las redes sociales.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que dura dos semanas, se celebra hasta el viernes en Samarcanda, Uzbekistán. El martes estaba previsto considerar varias propuestas relacionadas con el comercio de mascotas.

Los participantes han propuesto regulaciones más estrictas o prohibiciones completas sobre el comercio de varias especies como iguanas de las Islas Galápagos, más de una docena de especies de tarántulas de América Latina y una tortuga africana de aspecto peculiar.

“Lo que estamos viendo es que el comercio de mascotas se centra mucho más en reptiles y anfibios”, explicó Susan Lieberman, vicepresidenta de política internacional en la organización sin fines de lucro Wildlife Conservation Society. "La gente quiere especies raras y no tienen que ir a una tienda de mascotas. Van a internet y hay miles de animales, incluidas especies en peligro de extinción, especies obtenidas ilegalmente, todas disponibles en internet".

Internet impulsa el comercio ilegal

En el pasado, el tráfico estaba dominado por la venta de partes de animales como el marfil de elefante y los huesos de tigre. Pero Matt Collis, director senior de política internacional en el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, comentó que los animales vivos para el comercio de mascotas están apareciendo cada vez más en internet.

“El crecimiento dramático de los mercados en línea ha puesto a los consumidores en contacto directo con comerciantes de vida silvestre y criminales de todo el mundo”, dijo Collis. "En la sociedad actual, donde prácticamente cualquier cosa se puede comprar con un clic de un botón y enviarse a cualquier parte del mundo en cuestión de días, ninguna vida silvestre está a salvo".

Collis también señaló que los influencers de redes sociales, que han hecho que tener mascotas exóticas sea algo atractivo, están contribuyendo al problema.

Varias de las especies propuestas para una mayor protección en la conferencia de CITES se encuentran en América Latina, donde un informe de IFAW del año pasado encontró que el comercio ilegal va en aumento. El informe, que abarca 18 países de habla hispana en América Latina, indica que se incautaron o cazaron furtivamente más de 100.000 animales entre 2017 y 2022, con un aumento de las incautaciones cada año.

El informe encontró que el comercio de mascotas vivas representaba una parte creciente del mercado. Los reptiles suponían alrededor del 60% de los animales, mientras que casi el 30% eran aves y más del 10% eran anfibios. Muchos animales se comercializaban de forma local o regional, pero también había evidencia de animales enviados a coleccionistas en Europa, Asia y Estados Unidos.

Más del 90% de la vida silvestre incautada con destino a Europa eran animales vivos, lo que confirma que la demanda de mascotas es un factor clave del comercio ilegal, según el informe.

Tortugas y víboras en busca de protección

Entre las especies de reptiles sujetas a controles comerciales más estrictos se encuentra la tortuga angular, una tortuga terrestre en peligro crítico de extinción que se encuentra en África Occidental y que tiene una bisagra única en su caparazón que le permite esconder sus patas traseras y cola.

Hay propuestas para regular el comercio de dos especies de víboras endémicas de Etiopía, dos especies de serpientes de cascabel que se encuentran principalmente en México, el gecko de cola de hoja de Australia y dos especies de perezosos de América del Sur, que cada vez aparecen más en cafeterías temáticas de perezosos en Asia.

Una propuesta de Ecuador prohibiría el comercio de iguanas marinas y terrestres de las Galápagos, que están catalogadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro crítico o vulnerables. Hay preocupaciones de que el comercio ilegal podría desestabilizar aún más la población, que ya enfrenta amenazas de especies invasoras, el aumento del turismo y las fluctuaciones climáticas asociadas con El Niño.

En su propuesta a CITES, Ecuador afirmó que no permite la exportación comercial de iguanas y que su recolección en las Galápagos está prohibida desde hace décadas. Sin embargo, Ecuador expresó preocupaciones de que los comerciantes están capturando y transportando iguanas jóvenes por barco o por tierra a puertos y evadiendo a las autoridades al etiquetarlas incorrectamente como criadas en cautiverio. La mayoría de las iguanas están destinadas a Japón y otros países de Asia y pueden venderse por hasta 25.000 dólares en el mercado negro.

Estados Unidos apoya las propuestas sobre iguanas, perezosos, víboras, tortugas y geckos, pero se opone a la inclusión de las serpientes de cascabel.

Abusos de los permisos de CITES

Una especie puede estar prohibida para el comercio en su área de origen, pero venderse en línea por comerciantes que abusan del proceso de permisos de CITES y las reglas de cría en cautiverio, y luego aprovechan los países importadores que no se molestan en verificar si los animales provienen de la naturaleza, comentó Collis.

“En teoría, bajo las reglas de CITES, los países que emiten esos permisos de exportación deberían verificar que estos animales, y crucialmente su ascendencia hasta el stock fundador, fueron adquiridos legalmente para que se otorgue un permiso de exportación. Pero eso no está sucediendo”, señaló.

Los países emiten permisos sin verificar los orígenes de los animales, lo que ayuda a los traficantes a blanquear animales de origen ilegal, "socavando el marco mismo destinado a proteger estas especies", dijo.

Según Lieberman, de la Wildlife Conservation Society, las propuestas de CITES llaman la atención sobre un arraigado problema con la cría en cautiverio de especies exóticas.

"Cuando se redactó el tratado a principios de la década de 1970, no había mucha cría en cautiverio y la gente pensaba: 'Bueno, si se crían en cautiverio, aliviará la presión sobre la naturaleza'. Suena bien, excepto que no funciona de esa manera. La cría en cautiverio también crea un mercado, pero son más baratos de la naturaleza. Y también es una gran manera de blanquear", indicó Lieberman.

Comerciantes de mascotas temen que las propuestas vayan demasiado lejos

También se ha presentado una propuesta en la convención para regular el comercio de más de una docena de especies de tarántulas. Bolivia, Argentina y Panamá señalan que son "uno de los grupos de invertebrados más comercializados" con más de la mitad de todas las especies disponibles en línea. La propuesta permitiría el comercio de las arañas siempre que haya pruebas de que las fuentes son legales, sostenibles y rastreables.

Según la propuesta, "algunas especies de tarántulas son particularmente vulnerables a la sobreexplotación debido a su larga vida, rango geográfico limitado y baja tasa reproductiva. Alarmantemente, la mayoría de ellas no están reguladas internacionalmente, a pesar de la alta disponibilidad de cientos de especies en el comercio internacional".

La Asociación de Criadores de Reptiles de Estados Unidos se opone a la inclusión de las tarántulas, que calificó de "incongruente" por agrupar muchas especies en una sola propuesta.

La asociación, que aboga por la propiedad privada responsable y el comercio de reptiles y anfibios, sugirió que otras propuestas sobre reptiles reflejan un exceso de intervención gubernamental, señalando que los cambios propuestos en las ventas de iguanas son innecesarios ya que las regulaciones actuales "proporcionan una protección adecuada".

“La mayoría de las especies tienen un comercio limitado en especímenes criados en cautiverio, lo cual no es una amenaza para las poblaciones silvestres", indicó David Garcia, asesor legal de la organización y su delegado en la conferencia de CITES, expresó en un comunicado. "Desafortunadamente, muchos países, grupos e individuos adoptan la posición absurda de que la forma de limitar las amenazas a las poblaciones silvestres es hacer más difícil la reproducción en cautiverio de esas especies".

Pero un informe del Centro para la Diversidad Biológica, compartido con The Associated Press y que se publicará el 8 de diciembre encontró que Estados Unidos estaba entre los mayores mercados para el comercio de mascotas, importando en promedio 90 millones de anfibios, arácnidos, aves, peces de acuario, mamíferos y reptiles vivos cada año.

“La explotación de la vida silvestre, incluido el comercio de mascotas, es un factor importante de la crisis de extinción global", señala el reporte. ”Un millón de especies están en camino de enfrentar la extinción en las próximas décadas a menos que se tomen medidas para abordar la pérdida de especies. Abordar el papel de Estados Unidos en el comercio de mascotas exóticas debe ser una prioridad para frenar esta crisis y proteger la biodiversidad para las generaciones futuras".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.