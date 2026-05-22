Un hallazgo arqueológico en Polonia reveló el primer entierro doble medieval del mismo sexo confirmado genéticamente en el país: los restos de dos mujeres enterradas abrazadas junto a una catedral del siglo XIII, un descubrimiento que abrió nuevas preguntas sobre el vínculo que compartían.

Los entierros dobles suelen ofrecer pistas sobre las prácticas culturales y las relaciones sociales de las sociedades antiguas, ya que las personas sepultadas juntas muchas veces estaban unidas por lazos familiares o afectivos.

En los últimos años, distintos estudios comenzaron a utilizar análisis genéticos para investigar entierros medievales en Europa y comprender mejor la relación entre los individuos enterrados.

Hasta ahora, muchos de esos hallazgos correspondían a familiares sepultados juntos o a hombres caídos en combate y enterrados uno al lado del otro.

En este caso, los científicos analizaron el ADN de dos esqueletos encontrados en la Catedral de la Exaltación de la Santa Cruz, en la ciudad polaca de Opole, y determinaron que los restos, enterrados en un “abrazo mutuo”, pertenecían a dos mujeres sin parentesco genético.

Según el estudio publicado en Journal of Archaeological Science: Reports, se trata del primer entierro doble medieval entre personas del mismo sexo confirmado mediante ADN en Polonia.

Aun así, los investigadores advirtieron que sacar conclusiones sobre la relación entre ambas mujeres únicamente a partir de la posición de los cuerpos o del sexo biológico puede resultar engañoso.

Entierro de “esqueletos abrazados” en Opole, Polonia

En el estudio, los científicos analizaron ADN extraído de los huesos y reconstruyeron parte del código genético de ambas personas. Luego utilizaron herramientas computacionales para completar las secciones faltantes y confirmar que se trataba de dos mujeres sin parentesco genético.

Sin embargo, los investigadores todavía no saben por qué ambas adultas fueron enterradas juntas en un “abrazo mutuo”.

Las dos mujeres descansaban junto a los muros de la catedral, un lugar que en la Edad Media solía reservarse para reyes y miembros de la nobleza. Según los autores del estudio, esto sugiere que no eran figuras marginadas dentro de la sociedad de la época.

Los científicos también señalaron que las relaciones entre personas del mismo sexo podían castigarse con la muerte durante la Edad Media. Por eso, consideran poco probable que las mujeres hubieran recibido un entierro tan destacado si se sospechara que mantenían un vínculo romántico.

“La ausencia de un parentesco genético cercano entre ambas mujeres sugiere que su relación estaba basada en lazos sociales, institucionales o circunstanciales”, escribieron los investigadores.

Ahora, el equipo espera que futuros análisis genéticos de otras tumbas medievales de la región permitan determinar si este tipo de entierros entre personas del mismo sexo formaba parte de una práctica más extendida.

Traducción de Leticia Zampedri