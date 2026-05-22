Los científicos identificaron una nueva especie de dinosaurio marino de unos 13 metros de largo que aterrorizó los océanos hace más de 80 millones de años.

La especie fue bautizada Tylosaurus rex (o T-rex, para abreviar) y pertenecía al grupo de los mosasaurios, enormes reptiles marinos que habitaron principalmente la región que hoy corresponde al norte de Texas.

Según los investigadores, el nombre significa “rey de los tilosaurios”, una denominación distinta a la de Tyrannosaurus rex, el famoso depredador terrestre cuyo nombre se traduce como “lagarto tirano”.

“Además de su enorme tamaño, casi el doble de largo que el tiburón blanco más grande conocido, el T-rex parece haber sido mucho más agresivo que otros mosasaurios”, explicó Ron Tykoski, autor principal del estudio publicado en la revista Bulletin of the American Museum of Natural History.

“A partir del análisis de fósiles muy bien conservados hallados en el norte de Texas, encontramos evidencia de violencia entre individuos de esta especie en un nivel que no habíamos visto antes en otros ejemplares de Tylosaurus”, agregó.

open image in gallery La especie de dinosaurio marino alcanzaba los 13 metros de longitud ( Perot Museum of Nature and Science )

Los investigadores analizaron fósiles conservados en el Museo Americano de Historia Natural y en otras instituciones tras sospechar que varios ejemplares, caracterizados por sus inusuales dientes finamente aserrados, podían pertenecer a una especie distinta de mosasaurio.

Además, los fósiles resultaron ser cuatro millones de años más recientes que Tylosaurus proriger, la especie a la que se creía que pertenecían estos ejemplares.

open image in gallery Esqueleto holotipo de ‘Tylosaurus rex’ ( Perot Museum of Nature and Science )

Los investigadores eligieron el nombre T-rex en homenaje al paleontólogo John Thurmond, quien a finales de la década de 1960 fue el primero en identificar a los tilosaurios como una especie diferente.

Según el estudio, este reptil marino tenía músculos extremadamente fuertes en la mandíbula y el cuello, una característica que apunta a un depredador muy poderoso.

Uno de los ejemplares más conocidos, apodado “El Caballero Negro” y conservado en el Museo Perot, presenta la punta del hocico ausente y fracturas en la mandíbula inferior. De acuerdo con los científicos, esas heridas solo pudieron haber sido provocadas por otro miembro de su misma especie.

Los autores del trabajo también señalaron que el hallazgo sugiere la necesidad de revisar las relaciones evolutivas entre distintas especies de mosasaurios, ya que muchos estudios anteriores se basaron durante décadas en el mismo conjunto de datos, con muy pocas modificaciones.

open image in gallery Reconstrucción de ‘Tylosaurus rex’ ( Alderon Games )

Ahora, los científicos lograron reunir un conjunto de datos revisado sobre fósiles de mosasaurios, lo que podría derivar en una nueva clasificación de las relaciones evolutivas entre los tilosaurios.

“Esto demuestra la necesidad de replantear muchas de las ideas que se daban por sentadas sobre la evolución de los mosasaurios y de actualizar las herramientas que usamos para estudiar a estos icónicos reptiles marinos”, explicó Amelia Zietlow, coautora del estudio.

Por su parte, el investigador Michael Polcyn aseguró que el hallazgo cambia tanto la imagen física como la historia evolutiva de estos animales. “Los resultados refuerzan la importancia de Texas como una región clave para entender los antiguos ecosistemas marinos y marcan el inicio de una nueva etapa en la investigación sobre la evolución de estos temibles depredadores”, afirmó.

Traducción de Leticia Zampedri