Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

Wall Street caía el jueves tras un repunte de los precios del petróleo y reportes mixtos sobre la economía de Estados Unidos.

El S&P 500 bajaba 0,4% y va camino de su cuarta caída en cinco días después de marcar su máximo histórico. El promedio industrial Dow Jones retrocedía 24 puntos, o menos de 0,1%, a las 10:15 de la mañana, hora local, y el compuesto Nasdaq perdía 0,5%.

Una pausa en la vertiginosa racha de las acciones que se han beneficiado del auge de la inteligencia artificial ha frenado recientemente al mercado bursátil estadounidense. Ni siquiera otro informe de ganancias extraordinarias de Nvidia fue suficiente para volver a impulsarlo.

La empresa de chips informó ganancias e ingresos mucho más fuertes en el último trimestre de lo que esperaban los analistas, y además pronosticó ingresos para el trimestre en curso que superaron las estimaciones. “La construcción de fábricas de IA —la mayor expansión de infraestructura en la historia humana— se está acelerando a una velocidad extraordinaria”, señaló su director general Jensen Huang.

Sin embargo, ese tipo de resultados y ese tipo de declaraciones ya se han vuelto habituales, y las acciones de Nvidia bajaban 1,1%.

Algunos analistas señalaron que la reacción moderada pudo deberse simplemente a que los inversionistas esperaban ganancias después de que la acción de Nvidia se disparó casi 70% en el último año, más del doble del salto de 27% del S&P 500. La amplia industria de la IA también recibe críticas por volverse demasiado cara, además de demasiado circular, ya que Nvidia ha comprado participaciones en empresas que usan sus mismos chips, lo cual impulsa sus ganancias.

Mientras tanto, aumentaba la presión en Wall Street a medida que el precio del barril de crudo Brent subía 2,2% hasta 107,32 dólares. Los precios del petróleo han oscilado ante la incertidumbre sobre cuánto tiempo permanecerá cerrado el estrecho de Ormuz debido a la guerra con Irán, lo que impide que los petroleros salgan del golfo Pérsico para entregar crudo.

Esto también está provocado un aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro.

El aumento de los rendimientos en todo el mundo ha intensificado la presión sobre los mercados financieros, está frenando las economías y pesando sobre los precios de las acciones y sobre otras inversiones. Además de elevar las tasas de las hipotecas, los rendimientos altos también podrían limitar el endeudamiento de las empresas para construir los centros de datos de IA que han estado respaldando recientemente el crecimiento de la economía de Estados Unidos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía el jueves a 4,61% desde 4,57% el miércoles.

Había rozado 4,63% más temprano en la mañana, después de que un informe ofreció la señal más reciente de que el mercado laboral de Estados Unidos sigue en mejor forma de lo que esperaban los economistas. El número de trabajadores que solicitaron el seguro por desempleo la semana pasada disminuyó de manera inesperada, una señal de menos despidos.

Pero luego los rendimientos cedieron un poco tras un desalentador informe preliminar sobre la actividad empresarial en Estados Unidos. Las empresas están sintiendo los efectos de una inflación que se acelera y están viendo un crecimiento moderado en sus carteras de pedidos, según datos preliminares de una encuesta de S&P Global.

“El impacto económico dañino de la guerra en Oriente Medio se está volviendo cada vez más evidente en las encuestas empresariales”, según Chris Williamson, economista jefe de empresas de S&P Global Market Intelligence.

La inflación está empeorando incluso más allá de los altos precios del petróleo provocados por la guerra con Irán, mientras que los hogares de Estados Unidos muestran un desaliento generalizado respecto de la economía.

En otros movimientos en Wall Street, Walmart caía 6,7% tras su informe de ganancias. El minorista entregó otro trimestre de ingresos impresionantes, pero presentó pronósticos de ganancias futuras más débiles de lo que esperaban los analistas.

Del lado ganador de Wall Street estaba Ralph Lauren, que subía 10,5% después de informar ganancias e ingresos más fuertes en el último trimestre de lo que esperaban los analistas.

En los mercados bursátiles del exterior, los índices estuvieron mixtos en Europa tras fuertes alzas en algunos mercados asiáticos.

El Kospi de Corea del Sur se disparó 8,4% gracias a la fortaleza de las acciones tecnológicas. Samsung Electronics saltó 8,5% después de que su sindicato y la dirección alcanzaron un acuerdo a última hora del miércoles que evitó una huelga potencialmente costosa. SK Hynix, una empresa de chips asociada con Nvidia, avanzó 11,2%.

El Nikkei 225 de Tokio subió 3,1%, y los índices cayeron 1% en Hong Kong y 2% en Shanghái.

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Matt Ott y Elaine Kurtenbach contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.