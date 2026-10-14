Un fósil que había pasado desapercibido durante mucho tiempo y que se conservaba en un museo ha sido identificado como un nuevo pariente del T-rex, el primero de su grupo descubierto en Europa.

Para identificar a la especie de dinosaurio carnívoro de largas garras, del tamaño aproximado de un tigre grande, se utilizó un fósil de cráneo encontrado en la isla de Wight, Reino Unido, en 1924.

Pertenece a un grupo de carnívoros ágiles de dos patas llamados Megaraptora, estrechamente relacionados con los tiranosaurios, incluido el poderoso Tyrannosaurus rex.

Este grupo ha sido el más misterioso de los grandes dinosaurios carnívoros, ya que hasta la fecha se han encontrado pocos fósiles de megaraptor.

“Es un verdadero misterio que este fósil pasara desapercibido durante tanto tiempo, guardado en un cajón durante casi 100 años. En la isla de Wight se encuentran muchos huesos; quién sabe qué más habrá por descubrir”, declaró el paleontólogo Cassius Morrison, del University College de Londres. El fósil se conservaba en el Museo de Historia Natural de la capital británica.

open image in gallery El nuevo dinosaurio terópodo, ‘Invictibellatrix amberina’ ( Sergey Krasovskiy y Pedro Salas )

La nueva especie, denominada Invictibellatrix amberina, tenía la cabeza delgada y atacaba a sus presas con sus grandes brazos y garras curvas gigantes en lugar de sus mandíbulas.

El vocablo Invictibellatrix, que indica el género biológico del dinosaurio, significa “guerrera invicta” y los investigadores argumentan que el nombre fue elegido con la intención de “dar esperanza y fuerza a todas aquellas que son acosadas, discriminadas, victimizadas y oprimidas, para que sepan que el mañana será suyo y que no se rindan ante tales adversidades”.

El nombre específico de la especie, amberina, hace referencia al ámbar que se encuentra en las rocas donde se descubrió el fósil.

“Según lo que sabemos de sus parientes más cercanos, Invictibellatrix habría medido entre 3 y 4 m de largo y poco más de 1,5 m de altura, aproximadamente la misma altura que un ser humano”, indicó Morrison.

Explicó que probablemente habría tenido plumas y sus garras podrían haber medido entre 10 y 20 cm de largo. Se habría alimentado de pequeños dinosaurios, lagartos y mamíferos, que en la cadena alimentaria actual equivaldría a la hiena”, explicó.

Aunque no fue el depredador alfa de su época, I. amberina habría sido más peligroso para los humanos que un T-rex, dicen los investigadores.

“Habríamos sido presas del tamaño perfecto, aproximadamente un tercio de su peso corporal. Sin duda nos habrían perseguido. Un T-rex no se habría molestado, ya que seríamos demasiado pequeños”, afirmó Morrison.

Se cree que los megaraptores se originaron en Asia, antes de migrar a través de Europa y convertirse en los depredadores dominantes en toda la masa continental meridional de Gondwana, que incluye la actual África, Sudamérica y la Antártida.

“Esta nueva especie es la primera prueba que tenemos de que los megaraptores también estuvieron presentes en Europa y que llegaron a Gondwana de esta manera, en lugar de desplazarse de isla en isla más al sur”, planteó Charlie Scherer, otro de los autores del estudio publicado en la revista Royal Society Open Science.

open image in gallery Fósil adquirido por el Museo de Historia Natural de Londres en 1924 ( Patronato del Museo de Historia Natural de Londres )

En el estudio, los científicos realizaron tomografías computarizadas de la parte posterior del cráneo fósil, creando así un modelo 3D del mismo, así como un modelo del interior del cráneo.

Luego compararon el modelo con los cráneos de tiranosaurios, espinosaurios, raptores y otros dinosaurios carnívoros bípedos.

Los investigadores hallaron en el fósil una combinación única de características craneales, incluyendo un orificio ovalado por donde la médula espinal entraba al cerebro y una cresta en forma de reloj de arena, lo que ayudó a concluir que, efectivamente, pertenecía a una especie aún no descubierta.

Un análisis más detallado del cráneo reveló que el dinosaurio pertenecía a la familia de los megaraptores.

Los hallazgos ayudan a comprender mejor la propagación de los megaraptores por todo el mundo a lo largo del tiempo. Según concluyeron los científicos, estos dinosaurios estaban ampliamente distribuidos a nivel mundial durante el Cretácico Inferior, en la época de Invictibellatrix.

Pero a finales del Cretácico, decenas de millones de años después, probablemente se habían extinguido en la gigantesca masa continental septentrional de Laurasia, que incluye la Europa actual.

Durante este último periodo, los megaraptores se convirtieron en los depredadores dominantes en todo el sur de Gondwana, alcanzando tamaños gigantescos, con garras de hasta 35 cm de largo, según afirman los científicos.

Asimismo, creen probable que los megaraptores se extinguieran en el norte debido a cambios en el clima o el medio ambiente, o a la presencia de depredadores competidores como otros tiranosaurios.

“A pesar de más de 200 años de recolección de fósiles, la isla de Wight continúa sorprendiéndonos con nuevas especies de dinosaurios, y los hallazgos de dinosaurios carnívoros, como Invictibellatrix, han sido particularmente inusuales”, observó el autor principal del estudio, Paul Barrett.

“Trabajos como este demuestran el valor excepcional de investigar colecciones de museos históricos, donde aún quedan muchos descubrimientos por hacer”, comentó Barrett.

Traducción de Sara Pignatiello