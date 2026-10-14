Según un artículo científico publicado hace 66 años, falta solo un mes para el fin del mundo.

El artículo de 1960, publicado en la prestigiosa revista Science, predecía que la fecha del fin del mundo sería el viernes 13 de noviembre de 2026.

Para el estudio, el físico austríaco-estadounidense Heinz von Foerster, junto con investigadores de la Universidad de Illinois, analizaron las tendencias demográficas históricas para concluir que el crecimiento de la población mundial era hiperexponencial.

“En esta fecha, la población humana se aproximará al infinito si continúa creciendo al ritmo de los últimos dos milenios”, afirma el documento.

Y advierte: “Nuestros tataranietos no morirán de hambre. Morirán aplastados”.

La publicación del artículo resultó controvertida entre los demógrafos de la época, pero sus predicciones sobre la población mundial siguieron siendo precisas hasta la década de 1990.

Desde entonces, las tasas de natalidad se han desplomado y las previsiones recientes de las Perspectivas de la población mundial de las Naciones Unidas sugieren que la población mundial alcanzará su punto máximo en torno a los 10.300 millones de personas en 2084 antes de comenzar a disminuir.

Este cambio ha llevado a los economistas modernos a advertir que la disminución de la fertilidad podría suponer una amenaza mayor para la sociedad que la superpoblación, ya que podría provocar un estancamiento económico y una mayor presión sobre los sistemas sanitarios.

Publicado en el apogeo de la Guerra Fría, el estudio surgió en un momento de creciente preocupación por la posibilidad de una catástrofe que pusiera fin a la civilización debido a la escasez de recursos o a la proliferación nuclear.

Seis décadas después, vuelven a surgir advertencias apocalípticas en medio del rápido avance de las capacidades de la inteligencia artificial.

El Reloj del Apocalipsis, instalado por la organización Bulletin of Atomic Scientists en 1947, marca actualmente 85 segundos para la medianoche, en comparación con los 89 segundos del año pasado.

Una imagen del Reloj del Apocalipsis del 24 de enero de 2023 en Washington, D.C. ( Getty Images )

Es lo más cerca que hemos estado de la medianoche, y científicos líderes a nivel mundial señalan los peligros de la guerra global, el cambio climático y la inteligencia artificial descontrolada.

“Nuestra trayectoria actual es insostenible”, alertó John Mecklin, editor del Bulletin of the Atomic Scientists, durante la presentación del último Reloj del Apocalipsis en enero.

Y planteó: “Los líderes nacionales, en particular los de Estados Unidos, Rusia y China, deben tomar la iniciativa para encontrar una salida al abismo. Los ciudadanos deben exigir que así sea”.