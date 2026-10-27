La microdosificación de LSD puede mejorar la función cerebral en las mujeres

Según una nueva investigación pionera, tomar microdosis de LSD puede mejorar el rendimiento cognitivo y la concentración, pero solo si eres mujer.

En un estudio clínico publicado en Nature, los científicos que investigaban los efectos cognitivos de psicodélicos en dosis bajas descubrieron que las dosis fraccionadas de LSD mejoraban la atención sostenida en las participantes femeninas, mientras que los participantes masculinos no mostraron cambios significativos.

Los hallazgos cuestionan suposiciones arraigadas sobre la uniformidad de las respuestas a los fármacos y ofrecen una de las primeras explicaciones científicas y controladas de por qué la microdosificación ganó tanta popularidad entre las mujeres que buscan mejorar su concentración y sus funciones cognitivas.

“El hallazgo clave fue que el LSD mejora la capacidad de las mujeres para mantener la atención en ciertas tareas”, explicó la investigadora principal, Iva Totomanova, de la Universidad de Maastricht.

open image in gallery Los investigadores descubrieron que las microdosis de LSD mejoran la función cognitiva en las mujeres, pero no en los hombres ( Getty/iStock )

La microdosificación consiste en tomar cantidades minúsculas, subperceptibles, de una sustancia psicodélica —normalmente alrededor de una décima parte de una dosis recreativa— con el fin de aumentar la productividad, la creatividad y el estado de ánimo sin provocar alucinaciones ni estados alterados de conciencia.

El LSD, que se refiere a la dietilamida del ácido lisérgico, es un psicodélico particularmente potente que inicialmente se exploró para uso psiquiátrico debido a su similitud estructural con la “sustancia química de la felicidad”, la serotonina.

En los últimos años, la práctica de la microdosificación de LSD se convirtió en una tendencia cultural y de bienestar popular, inicialmente aclamada por gurús del bienestar alternativo antes de extenderse al público general, donde el fundador de OpenAI, Sam Altman, describió una experiencia psicodélica guiada como “transformadora”.

Si bien millones de personas informaron de beneficios en relatos anecdóticos, poner a prueba estas afirmaciones en un entorno riguroso, doble ciego y controlado con placebo ha arrojado resultados matizados.

open image in gallery La microdosificación de sustancias psicodélicas se convirtió en una práctica cada vez más habitual, y los retiros guiados se están convirtiendo en una tendencia de bienestar cada vez más popular ( Getty )

Durante el estudio, las participantes femeninas demostraron mejoras medibles en pruebas cognitivas estandarizadas que medían la concentración prolongada y la resistencia atencional, mientras que los participantes masculinos obtuvieron resultados comparables a los del placebo.

Sin embargo, los expertos advierten que no se debe asumir que el LSD actúa como un estimulante cerebral de uso general.

Totomanova hizo hincapié en lo siguiente: “En cambio, los resultados apuntan a un mensaje más cauteloso: los efectos pueden depender de la persona, de la tarea cognitiva que se esté evaluando y de las circunstancias de uso. Una pregunta más pertinente sería: ¿quién responde a la microdosificación y en qué circunstancias?”.

open image in gallery Los expertos advirtieron de que no se debe considerar el LSD como una “solución rápida” o un estimulante de la atención ( iStock )

Los observadores externos coinciden en que someter las tendencias populares de bienestar a un riguroso escrutinio científico es un paso esencial para la investigación sobre psicodélicos.

“La microdosificación de psicodélicos recibió mucha atención en los medios de comunicación, por lo que probarla en un contexto de investigación adecuado es importante para avanzar en nuestro conocimiento sobre el tema”, comentó el Dr. Mikkel Højlund de la Universidad del Sur de Dinamarca, quien no participó en el estudio.

“Aunque se trata de un estudio doble ciego controlado con placebo, los investigadores se muestran cautos: como ellos mismos afirman, es un estudio pequeño, con varias variables, pero merece la pena seguir investigando a mayor escala”.

Traducción de Olivia Gorsin