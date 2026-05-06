Científicos investigan los cambios que podría producir un solo viaje psicodélico en el cerebro

Los científicos están trabajando para descubrir cómo un solo viaje psicodélico puede provocar cambios físicos en el cerebro de una persona.

Ha habido un creciente interés en los psicodélicos, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el mes pasado en la que ordena a la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) que acelere el acceso a las drogas alucinógenas que aún son ilegales según la legislación federal del país.

Un nuevo estudio exploratorio de pequeña escala analizó a casi 30 personas en Londres, Reino Unido, que nunca antes habían consumido sustancias psicodélicas. Los investigadores rastrearon la actividad cerebral de los pacientes después de que ingirieran una dosis de 25 mg del compuesto psicodélico psilocibina, que es el ingrediente activo de los llamados hongos mágicos.

Un mes después de tomar psilocibina, los investigadores observaron una mayor flexibilidad cognitiva, una mayor comprensión psicológica y un bienestar general entre los pacientes, según un estudio publicado el martes en la revista Nature Communications.

open image in gallery Los científicos están investigando cómo una sola experiencia con sustancias psicodélicas puede provocar cambios físicos en el cerebro de una persona ( AFP via Getty Images )

El estudio reveló que “cuanto mayores eran las puntuaciones en introspección psicológica, mayores eran las mejoras en la respuesta terapéutica”, declaró al noticiero NBC News la autora principal del estudio, Robin Carhart-Harris, de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, EE. UU.

Los investigadores midieron cómo se desplazaba el agua a lo largo de las fibras nerviosas entre diferentes partes del cerebro de los pacientes utilizando un tipo de resonancia magnética llamada imagen por tensor de difusión (DTI, por sus siglas en inglés).

Las exploraciones se realizaron antes del tratamiento y un mes después de la dosis de psilocibina, revelando que el agua parecía fluir con menos facilidad a través de las vías entre la corteza prefrontal y las partes más profundas del cerebro después de la dosis.

La corteza prefrontal, ubicada en la parte frontal del cerebro, interviene en las emociones, el autocontrol y la toma de decisiones.

open image in gallery El presidente Donald Trump firmó el mes pasado un decreto ejecutivo en el que ordenaba a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. que acelerara el acceso a las sustancias psicodélicas ( Getty Images )

“Realmente no sabemos qué significa, pero las fibras se vuelven más densas”, dijo Carhart-Harris.

Se necesita más investigación para comprender si los cambios cerebrales observados en el estudio tienen un efecto terapéutico.

Mientras los científicos buscan más respuestas, la FDA ha acelerado la revisión de tres fármacos psicodélicos en desarrollo para tratar la depresión y el trastorno de estrés postraumático, incluida la psilocibina.

Traducción de Sara Pignatiello