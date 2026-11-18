Un amplio estudio realizado durante décadas revela que la soledad persistente está fuertemente relacionada con la demencia, pero la soledad ocasional puede ser inofensiva.

Las investigaciones anteriores demuestran que la soledad puede agravar los síntomas de la demencia, pero aún no está claro qué nivel exacto de aislamiento social provoca el mayor daño.

El estudio más reciente encuestó a 3.777 adultos de 65 años o más sobre tres tipos de soledad: “nunca”, “ocasional” y “crónica”, y evaluó su riesgo de desarrollar demencia en los próximos 20 años.

Los investigadores descubrieron que la incidencia de demencia variaba significativamente entre los tres grupos, oscilando entre el 33,1 % para el grupo que “nunca se sintió solo” y el 49,1 % para las personas con soledad crónica.

Al comparar los grupos, descubrieron que las personas que experimentaban soledad crónica y persistente tenían un riesgo casi un 40 % mayor de desarrollar demencia que aquellas que nunca se habían sentido solas.

Por otro lado, la soledad ocasional no mostró una asociación significativa con un mayor riesgo de demencia, según el estudio publicado en la revista Aging & Mental Health.

Un hombre descansa en una residencia de ancianos ( AFP vía Getty )

El estudio cuestiona la suposición de que cualquier experiencia de soledad supone el mismo peligro para la salud cognitiva.

“Esta distinción es fundamental. Si bien la mayoría de las personas experimentan soledad en algún momento de sus vidas, es cuando la soledad se vuelve crónica y persistente que puede aumentar el riesgo de desarrollar demencia”, señaló Karine Pérès, una de las autoras del estudio del Centro de Salud Poblacional de Burdeos, en Francia.

Los investigadores sospechan que la soledad crónica desencadena una inflamación sostenida mediante la activación prolongada de las vías del estrés y del sistema inmunitario. “También se asocia con la inactividad física y una mala alimentación, lo que contribuye a las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, ambos factores de riesgo de demencia”, afirmó el Dr. Peres. “Además, la falta de interacciones sociales limita la estimulación cognitiva, mientras que el estrés social no resuelto provoca un desgaste biológico acumulado con el tiempo”.

El estudio también revela que las personas que viven en pareja o en familias numerosas pueden experimentar soledad crónica. Casi el 30 % de los participantes del estudio que sufrían soledad crónica no vivían solos.

“Esto demuestra que esta vulnerabilidad también puede derivarse de relaciones insatisfactorias, la carga del cuidado de otras personas o la falta de actividades significativas”, explicó Yvanna Simon, autora principal del estudio. “Los profesionales de la salud, los trabajadores sociales y los responsables políticos no deberían centrarse exclusivamente en las condiciones de vida como indicador de riesgo social, sino que también deberían incorporar las experiencias subjetivas de conexión y soledad”.

Los investigadores abogan por enfoques integrales para abordar la soledad crónica y combatir la demencia. “Dado que algunas situaciones de soledad son potencialmente prevenibles o reversibles, pueden representar un objetivo crucial para las intervenciones destinadas a promover un envejecimiento cognitivo saludable”, concluyeron.

Traducción de Olivia Gorsin