El presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó que sus tropas demolieron el miércoles la lujosa casa de un destacado líder pandillero haitiano conocido como Jeff. No quedó claro si murió.

Bukele publicó un video en X que muestra un video antiguo de Jeff posando frente a su mansión en el país caribeño y luego pasa a helicópteros salvadoreños volando hacia ella mientras disparan una ráfaga tras otra, con grandes columnas de humo elevándose desde la casa.

“Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertières”, escribió Bukele.

La batalla de 1803 fue crucial para ayudar a asegurar la independencia de Haití de Francia convirtiéndose en la primera república negra del mundo.

De momento no se sabe si la policía y el ejército de Haití participaron. Una fuerza de represión de pandillas respaldada por la ONU indicó que no participó.

Jeff Larose también es conocido como Jeff Canaan, Jeff Gwo Lwa y Taliban. Desde hace tiempo controla una comunidad conocida como Canaan, al norte de Puerto Príncipe, y encabeza una pandilla de unos 200 integrantes, según las Naciones Unidas. La pandilla de Canaan ha sido aliada de 5 Segond, que le ha proporcionado refuerzos.

Canaan se estableció como una comunidad informal después de que un devastador terremoto azotara Haití en enero de 2010. Se calcula que ahora viven allí decenas de miles de personas.

El ataque a la casa de Jeff ocurre más de una semana después de que tropas salvadoreñas atacaran la vivienda de Wilson Joseph, más conocido como Lanmò San Jou y líder de la pandilla 400 Mawozo. No murió en el ataque.

Miles de haitianos en Puerto Príncipe y otras zonas marcharon el martes a favor de Bukele, agradeciéndole a él y a sus tropas por combatir a las pandillas violentas.

Bukele desplegó el mes pasado alrededor de 2.500 soldados en Haití después de que cuatro de los suyos fueran atacados el 18 de octubre mientras se encontraban en lo profundo de territorio controlado por pandillas. Siguen desaparecidos.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.