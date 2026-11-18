Si tienes indigestión y dolor de estómago, y tal vez no has comido y te sientes un poco enfermo, podrías pensar que solo tienes un virus estomacal. Y si bien esa es, en la mayoría de los casos, la causa más probable, hay que tener siempre en cuenta que también son síntomas de algo mucho peor: el cáncer de páncreas.

Síntomas de la enfermedad a menudo pueden confundirse con otras afecciones mucho más benignas, y es por eso que muchas personas no buscan ayuda médica hasta que el cáncer está en sus últimas etapas y es mucho más difícil de tratar.

Como resultado, el cáncer de páncreas es el cáncer común más letal: más de la mitad de las personas con la enfermedad mueren dentro de los tres meses posteriores al diagnóstico, dice Pancreatic Cancer UK (PCUK, pancreaticcancer.org.uk).

La enfermera especialista de PCUK, Jeni Jones, dice: “La gran mayoría de los casos se diagnostican cuando el cáncer ya se encuentra en una etapa tardía, porque los síntomas a menudo se superponen con otras afecciones, como la indigestión y el síndrome del intestino irritable. Si tienes un síntoma que es persistente, debes hablar con un médico de cabecera; podría resultar en un diagnóstico temprano.”

A continuación compartimos algunos de los síntomas que podrías llegar a descartar fácilmente como algo menos grave...

open image in gallery El Mes de Concientización sobre el Cáncer de Páncreas, que se celebra cada noviembre, tiene como objetivo informar al público sobre una enfermedad mortal y a menudo mal entendida, promover el diagnóstico temprano y recaudar fondos para la investigación ( Alamy/PA )

1. Indigestión

La indigestión o la acidez estomacal pueden ser un síntoma común del cáncer de páncreas, pero uno que la mayoría de las personas no necesariamente relacionarían con una enfermedad grave.

“Muchas veces, las personas pueden tomar remedios de venta libre para la indigestión persistente; dice Jones. “Pero hay momentos en los que puede alinearse con otros síntomas como dolor en la barriga o en la espalda, y con varias cosas molestas que suceden, lo cual podría indicar cáncer de páncreas.”

2. Dolor de estómago o de espalda

Este síntoma varía, desde un dolor sordo hasta un dolor que se irradia desde el estómago hasta la espalda, explica Jones. “Puede ubicarse en la línea del sostén si eres mujer,” ella dice. “No es un dolor en la parte baja de la espalda, y con frecuencia está entre los omóplatos. Puede empeorar después de comer algo y no tiende a desaparecer fácilmente”.

Ella dice que el dolor combinado de estómago y espalda es un síntoma bastante común, pero algunas personas pueden tener solo uno u otro.

3. Pérdida de peso inexplicable

La pérdida de peso relacionada con el cáncer de páncreas puede verse inicialmente cuando las personas realmente no están tratando de perder peso y comen con relativa normalidad. “Es posible que notes que tu ropa te esté quedando grande,” dice Jones.

4. Pérdida de apetito

La pérdida de peso, por supuesto, a veces se relaciona con la pérdida de apetito, que es otro síntoma de cáncer de páncreas que se ignora fácilmente, al menos inicialmente. “Puede variar desde personas que piensan que realmente no tienen tanta hambre, hasta no tener nada de apetito y no tener ganas de comer o sentirse lleno después de muy poca comida,” dice Jones, quien explica que tales cambios en el apetito pueden deberse a que el tumor está presionando el estómago o simplemente disminuye la capacidad para comer.

5. Ictericia

La ictericia es un síntoma de cáncer de páncreas menos fácil de ignorar, pero solo tiende a ocurrir en personas cuyo tumor está hacia la cabeza del páncreas, explica Jones. “No todas las personas con cáncer de páncreas tendrán ictericia, aunque es muy frecuente,” ella dice. “Es una señal de advertencia: es posible que lo notes cuando el blanco de tus ojos se vuelve un poco amarillo, antes de que tu piel comience a tener ese tinte amarillo”.

6. Picazón

open image in gallery Se puede producir una picazón rara debido a que las sales biliares se acumulan primero debajo de la piel ( Getty/iStock )

Puedes llegar a sentir una picazón rara en la piel antes de que desarrolles ictericia, porque las sales biliares se acumulan primero debajo de la piel. “Pica un montón,” subraya Jones. “No estoy hablando de una picazón leve, te haría rascarte muchísimo.”

7. Cambios en los hábitos intestinales

“Este factor es muy, muy importante,” enfatiza Jones, “porque hay muchas, muchas causas de diarrea, pero esto es algo que llamamos esteatorrea, cuando hay grasa presente en las heces, lo que hace que adquiera un color amarillento, lo que también ocurre en la ictericia. Esta caca grasienta y amarillenta que no se elimina es una señal segura de que algo anda mal en la parte superior del sistema digestivo.

“Si el paciente no describe los detalles de su diarrea, puede perder tiempo para el diagnóstico, y el tiempo es esencial.”

8. Diabetes recientemente diagnosticada

Jones advierte que una cantidad muy pequeña de personas con diabetes recientemente diagnosticada pueden tener cáncer de páncreas, porque el cáncer puede impedir que el páncreas produzca suficiente insulina, lo cual puede provocar diabetes. Ella explica: "Si tienes algunos de los síntomas del cáncer de páncreas y de repente te diagnostican diabetes, entonces ese debería ser una señal de alerta para que tu médico de cabecera te mande hacer un examen de páncreas.”

open image in gallery El cáncer puede impedir que el páncreas produzca suficiente insulina y derivar en diabetes ( Getty/iStock )

9. Náuseas

Tener náuseas o vomitar pueden ser otros síntomas del cáncer de páncreas, aunque ella enfatiza: "A veces las personas pueden vomitar, pero no es tan común como sentirse enfermo".

10. Coágulos de sangre

Jones dice que los coágulos de sangre son un síntoma poco común del cáncer de páncreas y que tal vez se observaría en personas que, por ejemplo, son más jóvenes y no fumadoras y, por lo tanto, no suelen correr riesgo de coágulos.

“Pueden presentarse con dificultad para respirar o una pierna hinchada, y someterse a un examen y descubrir que tienen cáncer de páncreas,” ella dice. “Es poco común, pero los coágulos son un síntoma y podrían estar conduciendo al hecho de que hay un problema subyacente.”

11. Fatiga

El cansancio, por supuesto, puede ser causado por varias cosas, pero si también tienes otros síntomas, podría estar relacionado con el cáncer de páncreas, advierte Jones. “Si descansas y no puedes recargar tus baterías, junto con algunos de los otros síntomas, como dolor continuo o esteatorrea, que agotan físicamente a una persona, podría ser otro síntoma de cáncer de páncreas.”

12. Fiebre, escalofríos y malestar

Dichos síntomas son poco comunes cuando se trata del cáncer de páncreas, pero puede pasar y también pueden estar relacionados con otro tipo de cáncer o posiblemente con una infección relacionada con la ictericia, que según Jones necesitará atención médica inmediata.

13. Dificultad para tragar alimentos

“El cáncer puede hacer que una persona se sienta llena, por lo que, aunque pienses que el problema tiene que ver con tu deglución, a menudo se debe al hecho de que simplemente no puedes adaptarte a la comida,” dice Jones, quien explica que el cáncer de páncreas en realidad no causa problemas con el esófago, solo puede hacer que la deglución se sienta anormal.

14. Depresión y ansiedad

La depresión y la ansiedad sin causa aparente son síntomas comunes del cáncer de páncreas, dice Jones. “Probablemente no sean factores que te den a pensar que tienes cáncer de páncreas,” ella dice, “pero el mal humor puede ir de la mano con el dolor y la fatiga. Una vez más, se trata de tomar estas cosas como un todo, en lugar de analizar los síntomas de forma aislada”.