A pesar de la reverencia que se les profesaba a los felinos en el antiguo Egipto, los gatos domésticos no siempre vivieron en condiciones de lujo, y algunos incluso pudieron haber vivido en condiciones precarias, sufriendo lesiones y enfermedades, según revela un nuevo estudio de restos craneales.

En el antiguo Egipto, los gatos estaban asociados con la diosa Bastet y eran venerados como símbolos del poder divino y participantes en rituales religiosos, además de ser compañeros del hogar.

Dado que la agricultura también dependía del almacenamiento de grano, que atraía a los roedores, los gatos desempeñaron un papel fundamental en la protección de las reservas de alimentos mediante la caza de ratas y ratones.

Los felinos gozaban de tal reverencia que algunos relatos históricos griegos sugieren que quienes mataban gatos podían enfrentarse a la pena de muerte en el antiguo Egipto.

Sin embargo, un nuevo estudio a gran escala de cráneos de momias revela que una parte de los gatos del antiguo Egipto vivió vidas difíciles en condiciones de hacinamiento, aquejados de enfermedades y lesiones.

open image in gallery Se expone una estatua de un gato tras el anuncio de un nuevo hallazgo realizado por un equipo arqueológico egipcio en la necrópolis de Saqqara, en Giza, Egipto ( AFP vía Getty Images )

Los investigadores sospechan que algunos gatos probablemente fueron criados con fines rituales en una industria de cría que podría haber seguido algunas prácticas oscuras.

En el estudio, los científicos analizaron una colección poco conocida de 131 cráneos de gatos bien conservados, con una antigüedad de más de 2.000 años, que se encontraban en el Museo de Historia Natural de Viena, Austria.

Los investigadores examinaron minuciosamente los cráneos en busca de indicios sobre la edad, la especie, las lesiones y las enfermedades de los gatos. Descubrieron que casi dos tercios de los felinos podrían haber padecido al menos una enfermedad.

“Más de la mitad (62 %) de los felinos presentan patologías, principalmente anomalías dentales, junto con fracturas curadas, marcas de punción y deformaciones posiblemente relacionadas con trastornos infecciosos o metabólicos”, escribieron los científicos en el nuevo estudio publicado en la revista Journal of Archaeological Science.

open image in gallery Se observó sarro dental en 22 cráneos de gato ( Journal of Archaeological Science, 2026 )

En este sentido, veintitrés de los 131 gatos presentaban signos de enfermedad periodontal y a 24 les faltaban dientes.

Pero algunos cráneos de gato mostraban indicios de que los felinos habían sufrido lesiones peores. Treinta y cinco ejemplares presentaban marcas de picaduras en la superficie del cráneo, mientras que 19 tenían pequeñas perforaciones en el suelo de las órbitas oculares, signos compatibles con infecciones o posible estrés nutricional.

Según los investigadores, algunas marcas de perforación en los cráneos parecían estar relacionadas con mordeduras de otros gatos. Además, el cráneo de un gato más pequeño parecía tener marcas dejadas por los colmillos de un gato de la jungla.

open image in gallery Se han encontrado marcas de pinchazos en algunos cráneos de gato ( Journal of Archaeological Science, 2026 )

En otros gatos, también se observaron marcas compatibles con golpes producidos por un objeto metálico afilado, lo que indica que las lesiones fueron causadas por humanos.

“Nuestras observaciones de lesiones traumáticas en los cráneos proporcionan evidencia de lesiones mortales, así como casos de animales que sobrevivieron a interacciones violentas con humanos”, escribieron los investigadores en el estudio.

“Estos hallazgos sugieren que las condiciones de vida de los gatos eran precarias, con una alta prevalencia de enfermedades infecciosas y, muy probablemente, estrés nutricional”, escribieron, añadiendo que los felinos probablemente “vivían en un entorno estresante, probablemente en espacios confinados en lugar de poder deambular libremente”.

Se sabe que en el antiguo Egipto algunos gatos eran sacrificados deliberadamente como preparación para la momificación, mediante golpes en la cabeza o rompiéndoles el cuello. Los investigadores sospechan que algunos gatos fueron criados adrede para ser momificados.

La prevalencia de enfermedades y lesiones entre estos gatos sugiere que estaban alojados juntos en condiciones de hacinamiento, según afirman los científicos.

Es probable que estas heridas fueran causadas por humanos que formaban parte de la industria de la cría de gatos, como castigo o durante intentos de separar peleas entre los felinos.

Traducción de Sara Pignatiello